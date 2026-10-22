Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Gli accessori per rendere il sonno dei bebè più sereno

Quando c’è un bebè in casa e arriva l’ora solare per molti genitori si prospetta un periodo difficile e segnato da poco sonno. Spostare le lancette all’indietro potrebbe avere ripercussioni sul sonno del piccolo e a dircelo non è solo una nostra sensazione, ma la scienza.

Gli studi sul sonno dei neonati: cosa dice la scienza

Secondo lo studio Development of the circadian system in early life, che analizza lo sviluppo dell’orologio biologico dei neonati dall’utero fino ai primi mesi di vita, pubblicato sul Journal of Physiological Anthropology nel 2022, appena nato il piccolo distribuisce il sonno lungo le 24 ore senza una distinzione tra giorno e notte.

Un primo ritmo sonno-veglia cambia intorno ai 3-4 mesi, mentre si consolida attorno ai 6-9 mesi arrivando a dormire almeno 6 ore consecutive. Secondo questo studio è proprio nel momento in cui gli orari della pappa e della nanna diventano più prevedibili che il cambio dell’ora si può far sentire.

A rassicurare i neo genitori però arriva il Sydney Children’s Hospitals Network nelle indicazioni pubblicate nell’Adjusting to daylight savings (aprile 2025). Non tutte le mamme e i papà trascorreranno le notti in bianco, le reazioni variano da bambino a bambino. Ad esempio alcuni non mostrano grandi cambiamenti, altri invece potrebbero sviluppare piccole reazioni simili a quelle che si hanno con il jet lag.

Allora come affrontare al meglio il cambio dell’ora? Senza fare grandi rivoluzioni, ma modificando leggermente la routine in base alle esigenze del piccolo. Alcuni accessori, poi, possono aiutare a rendere il passaggio all’ora legale più pratico. Noi abbiamo selezionato cinque idee per rendere il sonno del bebè e dei neo genitori più sereno.

Maxi-Cosi Glow, la luce notturna che crea atmosfere da nanna

La luce ha un ruolo fondamentale nel creare un’atmosfera rilassata nella stanza del bambino e la luce notturna Maxi-Cosi Glow dimmerabile, multicolore e regolabile ti permette di illuminare l’ambiente quanto basta. A renderla ancora più pratica sono i sensori di movimento che si accendono al tuo passaggio per prendere il piccolo in sicurezza.

Maxi-Cosi Glow Luce notturna rilevamento movimento

Come far rilassare il neonato con un peluche: Tiny Love Koala

Il cambio dell’ora può stravolgere la routine dei neonati e il rituale della nanna diventa ancora più importante. Per permettere al piccolo di rilassarsi, puoi inserire nella routine il peluche Tiny Love, un simpatico koala che riproduce la respirazione naturale anche con il movimento della pancia che crea un ritmo rassicurante. La presenza di 8 ninne nanne, 5 rumori bianchi e luci soffuse calmeranno il bebè e lo aiuteranno a rilassarsi.

La stessa ninna nanna (a casa e in viaggio) con la giostrina Tiny Love Take Along

A casa o in viaggio i piccoli devono ritrovare rituali familiari che possano rassicurarli e favorire il rilassamento e il sonno. La giostrina Tiny Love Take Along può essere usata sia sulla culla che sul passeggino grazie a 3 agganci universali. Dotato di 5 melodie differenti e di peluche a forma di animali, stimolano lo sviluppo emotivo comunicativo del neonato.

Poppate notturne senza alzarsi dal letto: la culla Bebeconfort Zina

Durante i primi mesi le poppate sono frequenti e il sonno viene spesso interrotto. Per rendere questo periodo più semplice e pratico puoi sperimentare la culla fianco letto Bebeconfort Zina con 5 posizioni regolabili e un comodo materassino.

Bebeconfort Zina Culla neonato fianco letto

Dorme o è sveglio? Scoprilo senza aprire la porta con Maxi-Cosi See2 Plus

Quando il piccolo dorme nella sua cameretta, siamo tentati di andarlo a controllare, un desiderio legittimo che potrebbe interrompere il sonno del neonato. Con il baby monitor Maxi-Cosi See2 Plus potrai osservare quello che fa senza entrare continuamente nella sua stanza. La visione notturna a colori ti assicura video nitidi anche con poca luce.

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