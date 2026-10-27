La professoressa Marta svela un segreto a L’Eredità e Liorni la punge: “Bella pubblicità ti stai facendo”

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IPA Marco Liorni e Marta Antonucci a "L'Eredità"

Martedì 27 ottobre Marco Liorni è tornato al timone de L’Eredità, il programma che è tornato a tenere compagnia agli spettatori di Rai1 dopo l’esperimento estivo de L’Eredità Summer.

Tra i giochi e le domande della puntata, c’è stato spazio anche per conoscere meglio le nuove professoresse, che stanno accompagnando il pubblico in questa edizione. Durante la Scossa, Marta si è lasciata andare a una confessione sulla vita di coppia, dando vita a un divertente botta e risposta con il conduttore.

L’Eredità, la professoressa Marta svela un lato inedito di sé

Con l’arrivo delle nuove professoresse ogni puntata de L’Eredità è anche un’occasione per scoprire qualcosa in più sulle protagoniste che affiancano Marco Liorni. Questa volta è toccato a Marta, che durante la Scossa ha raccontato alcuni dettagli decisamente curiosi di sé.

Il gioco si è concentrato sui comportamenti più fastidiosi nella vita di coppia quando si condivide il letto. Al primo posto della classifica c’è il russare, mentre i concorrenti dovevano indovinare, e quindi evitare di dire, quale fosse la seconda risposta più citata. E Marta, nel leggere le possibili risposte, si è lasciata andare a una divertente confessione: “Sono la peggiore persona con cui condividere il letto”, ha raccontato, spiegando che lei ha tutti i comportamenti indicati.

Una frase che non è sfuggita a Marco Liorni, pronto a risponderle con ironia: “Bella pubblicità ti stai facendo!”.

Tra le risposte della Scossa c’era anche parlare nel sonno, al settimo posto della classifica. “Può essere fastidioso, ma a volte si dicono cose interessanti“, ha commentato Marta.

A quel punto, il conduttore le ha chiesto se anche lei parlasse nel sonno. “Io non parlo nel sonno, ma ho sentito delle cosette che mi hanno fatto venire dei dubbi”, ha risposto la professoressa, lasciando intendere di avere qualche aneddoto da raccontare, su cui però Liorni non ha voluto soffermarsi più del dovuto.

Il siparietto ha però lasciato spazio a una versione di Marta più personale, meno legata al ruolo della professoressa. E, con una nuova edizione ancora tutta da scoprire, chissà quali altre curiosità racconteranno le protagoniste nelle prossime puntate.

L’Eredità, Alberto è ancora campione e conquista la Ghigliottina

Anche nella puntata del 27 ottobre, Alberto è riuscito a difendere il titolo di campione de L’Eredità e a conquistare il diritto di giocare alla Ghigliottina. Il suo percorso non è stato del tutto in discesa: durante la puntata si è ritrovato a sfidare Daniela in un testa a testa, riuscendo però a salvarsi per una manciata di secondi.

La gara è proseguita tra modi di dire da correggere, date da indovinare e sfide tra concorrenti, fino al Triello, dove il campione si è ritrovato insieme a Luigia e Chiara, dimostrando ancora una volta una grandissima conoscenza. Dopo l’eliminazione di Luigia, infatti, ha affrontato Chiara nella sfida da 100 secondi, riuscendo a conquistare l’accesso alla parte finale del programma.

Le parole da utilizzare per trovare il collegamento erano capo, storia, errore, corrente e personale. Alla fine della sfilza di parole da indovinare, Alberto ha scritto la sua parola per provare a vincere 50mila euro, il bottino rimasto dopo i vari tagli della Ghigliottina: Banda.

Purtroppo per lui, però, la parola corretta era pagina.