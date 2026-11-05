Meghan Markle, dopo il padre si indaga anche sul fratello. Nuove ombre sulla famiglia

L'inchiesta sul padre di Meghan Markle si allarga al fratellastro Thomas Jr., che ha segnalato il caso alle autorità. Nuove testimonianze e migliaia di foto sequestrate

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IPA Meghan Markle

L’inchiesta che coinvolge Thomas Markle, padre di Meghan Markle, si allarga e finisce per interessare anche il figlio maggiore, Thomas Markle Jr. Proprio lui che ha denunciato l’82enne, dando così il via allo scandalo che ha travolto la famiglia della Duchessa di Sussex.

Meghan Markle, il fratello Thomas Jr. coinvolto nelle indagini sul padre

Da informatore a persona di interesse nell’inchiesta. È la posizione in cui si trova Thomas Markle Jr., 60 anni, fratellastro di Meghan Markle, dopo gli ultimi sviluppi delle indagini condotte nelle Filippine sul padre, Thomas Markle. L’uomo è figlio dell’ex direttore delle luci e della sua prima moglie Roslyn Markle.

A confermare l’ampliamento degli accertamenti è stato il Ministro dell’Interno filippino Jonvic Remulla, intervenuto durante una conferenza stampa a Manila. Secondo quanto riportato dall’emittente locale ABS-CBN News, alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori che diverse ragazze minorenni sarebbero state accompagnate in un’abitazione collegata a Markle Jr., nella provincia di Cebu.

Una circostanza che gli inquirenti stanno cercando di verificare e che ha spinto le autorità a esaminare anche la posizione del figlio maggiore di Thomas Markle.

“Ci sono indizi che suggeriscono un possibile coinvolgimento del figlio nel crimine, ma per ora è solo una persona di interesse. Non è ancora considerato un sospettato”, ha precisato Remulla. Ha inoltre aggiunto: “Abbiamo testimoni che affermano che delle ragazze sono state portate a casa sua e stiamo indagando sul caso”.

Quindi Thomas Markle Jr. non risulta formalmente accusato – per ora – e gli elementi raccolti dovranno essere sottoposti ad ulteriori verifiche.

Le 7.500 fotografie sequestrate e il possibile intervento dell’FBI

L’inchiesta sul padre di Meghan Markle ha avuto origine dal ritrovamento di materiale potenzialmente compromettente nell’ex residenza di Thomas Markle nelle Filippine.

A segnalare la scoperta alle autorità è stato proprio Thomas Markle Jr., che ha consegnato agli investigatori quattro scatole contenenti dispositivi elettronici e altri materiali ritenuti utili alle indagini: computer, telefoni cellulari, hard disk e vecchie videocassette.

Come rivelato dal Ministro Remulla, le autorità hanno sequestrato circa 7.500 fotografie e un video, il cui contenuto sarebbe riconducibile a presunti abusi sessuali su minori.

Si tratta di materiale che gli investigatori stanno ancora esaminando per accertarne l’autenticità, la provenienza e le eventuali responsabilità penali. Non è stato infatti chiarito a chi appartenessero tutti i dispositivi né chi abbia realizzato o conservato i file.

Un altro elemento riguarda alcuni telefoni cellulari che sembrerebbero provenire dagli Stati Uniti. Per identificarne la provenienza e ricostruire eventuali collegamenti, le autorità filippine stanno valutando di richiedere la collaborazione dell’FBI, la polizia federale americana.

Dunque resta da chiarire il ruolo delle persone coinvolte e, soprattutto, se il materiale sequestrato possa fornire elementi concreti a sostegno delle ipotesi investigative. Intanto negli ultimi giorni il padre di Meghan è finito in un centro specializzato nella cura dei disturbi cognitivi e della demenza.

Il commento di Meghan Markle

“Sono profondamente rattristata”, queste le parole di Meghan Markle sull’intera vicenda. La moglie del Principe Harry era stata informata della situazione già nel 2018 dai servizi di sicurezza britannici. Una guardia reale l’avrebbe però fermata dallo spifferare tutto.

Questo non ha evitato all’ex attrice di allontanarsi dal padre, con il quale non ha più rapporti proprio da quell’anno. L’uomo non ha neppure partecipato al royal wedding: la sposa è arrivata all’altare accompagnata da Re Carlo. Non solo: Thomas non ha mai conosciuto i suoi nipotini Archie e Lilibet.