Doria Ragland, la madre di Meghan ha collaborato con l’FBI nelle indagini su Thomas Markle

IPA Meghan Markle

In tutti questi anni sotto i riflettori, Doria Ragland ha parlato pochissimo, e quasi solo nella docuserie Netflix dei Sussex. Proprio per questo colpisce il ruolo che, stando alla stampa britannica e americana, avrebbe avuto nell’inchiesta che ha portato all’arresto di Thomas Markle. La madre di Meghan si sarebbe offerta spontaneamente di aiutare gli investigatori federali, riconoscendo l’uomo che compare in due fotografie al centro del caso. Thomas Markle è stato arrestato in Florida venerdì 6 novembre con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

Doria Ragland avrebbe collaborato con l’FBI: cosa è emerso

A rivelare il coinvolgimento di Doria Ragland sono stati i giornali; secondo le ricostruzioni, avrebbe scelto lei stessa di mettersi a disposizione. Le sarebbero state mostrate due immagini oscurate, recuperate in alcuni magazzini affittati a nome di Thomas Markle nell’area di Los Angeles dal 2008, e lei avrebbe confermato che l’uomo ritratto era il suo ex marito. Nella dichiarazione giurata dell’FBI resa pubblica si parla di un testimone che ha effettuato il riconoscimento, senza però indicarne il nome.

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Il fascicolo, stando alle informazioni diffuse finora, coinvolge anche altri membri della famiglia. Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, avrebbe segnalato alle autorità il materiale trovato tra gli effetti personali del padre nelle Filippine, dove l’uomo aveva vissuto per un periodo. Dopo l’udienza davanti al tribunale federale di Tampa, Markle è in attesa del processo, che dovrebbe proseguire in California. In caso di condanna rischia fino a vent’anni di carcere.

In una dichiarazione diffusa il 23 ottobre, Meghan si era detta “profondamente turbata”. Aveva inoltre raccontato di essere stata informata anni prima di precedenti accuse contro il padre attraverso una lettera ricevuta dalla Metropolitan Police e successivamente condivisa con lei. La distanza dal padre e la scelta di non fargli conoscere Archie e Lilibet erano state decise “per proteggerli”. Secondo una fonte vicina alla Duchessa, anche lei sarebbe pronta a collaborare con gli investigatori: “Assolutamente sì. Lo vorrebbe davvero”.

Doria Ragland, la madre di Meghan sempre al suo fianco

Doria Ragland è nata a Cleveland, in Ohio, nel 1956; ha conosciuto Thomas Markle negli anni Settanta dietro le quinte di General Hospital, dove lui curava le luci della soap e lei faceva l’assistente al trucco. Il matrimonio è stato celebrato il 23 dicembre 1979 a Hollywood, nel tempio della Self-Realization Fellowship fondata dallo yogi Paramahansa Yogananda. Due anni più tardi è arrivata Meghan, che di anni ne aveva appena sei quando la coppia ha ufficialmente divorziato. Da quel momento è stata soprattutto la madre a crescerla, anche se con il padre il legame è rimasto forte per molto tempo.

Quando nell’estate 2026 Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere nel Regno Unito, Doria è rimasta in California. “Ha la sua vita lì”, aveva spiegato un amico della coppia, assicurando che avrebbe continuato a vedere spesso i nipoti, con cui ha un rapporto molto stretto. Ora, a poco più di due mesi dal suo settantesimo compleanno, il suo nome torna sui giornali per una vicenda dolorosa. E per la prima volta non come semplice comparsa nella storia dei Sussex.