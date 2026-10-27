Harry e Meghan Markle lasciano il Regno Unito, “lei è devastata”

Harry e Meghan sono fuggiti con i figli dopo che nuove accuse contro Thomas Markle hanno riaperto vecchie ferite. "Lei non smette di piangere", ha confidato una fonte

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IPA Meghan Markle

Ancora uno scandalo per il Principe Harry e Meghan Markle, costretti a lasciare il Regno Unito. In realtà non si tratta di un addio permanente ma solo di una provvisoria fuga all’estero per affrontare uno dei momenti più dolorosi per i Sussex. Come riportano i media britannici, l’ex attrice sarebbe profondamente scossa dalle accuse rivolte al padre Thomas Markle, attualmente al centro di un’indagine per presunto possesso di materiale pedopornografico.

Harry e Meghan Markle lasciano il Regno Unito con i figli: dove si trovano

Harry e Meghan Markle sarebbero partiti dal Regno Unito insieme ad Archie, sette anni, e Lilibet, cinque. La destinazione del viaggio non è stata resa nota così come non è chiaro quanto tempo durerà questo soggiorno all’estero.

La partenza arriva a poche settimane dal ritorno dei Sussex nel Regno Unito, dopo sei anni trascorsi prevalentemente negli Stati Uniti. Nel 2020 la coppia aveva rinunciato al ruolo di membro attivo della royal family, trasferendosi in California. Il rientro, avvenuto lo scorso agosto, ha riacceso l’attenzione sui rapporti tra Harry e il padre, Re Carlo, ma soprattutto col fratello William e Kate Middleton.

Ma al di là di queste faide mai archiviate, a preoccupare ora la Duchessa sono le notizie che riguardano Thomas Markle, 82 anni, con il quale ha interrotto i rapporti da tempo. L’uomo è oggetto di accertamenti nelle Filippine dopo che il figlio Thomas Markle Jr. ha dichiarato di aver trovato immagini e video di presunti abusi sessuali su minori tra gli effetti personali del padre.

Il materiale è stato consegnato alle autorità locali. Thomas ha negato le accuse, definendole false. Ma lo scandalo è di portata mondiale e Meghan starebbe attraversando giorni particolarmente difficili. Una persona vicina alla Duchessa ha raccontato a Hello! che la notizia l’avrebbe colpita soprattutto in quanto madre.

“Continua a guardare Lili e scoppia in lacrime, pensando a tutti i bambini, alle presunte vittime. Anche lei ha dei figli piccoli. È semplicemente devastante. Lei è devastata”, ha dichiarato la fonte.

La moglie di Harry avrebbe inoltre deciso di limitare la lettura delle news per tutelare il proprio benessere psicologico. Nonostante questo, continuerebbe a ricevere numerosi messaggi da amici e conoscenti che le chiedono come stia affrontando la situazione.

Meghan è intervenuta pubblicamente sulla vicenda, dichiarandosi profondamente turbata dalle informazioni emerse e rivolgendo il proprio pensiero agli eventuali minori coinvolti.

Meghan Markle e il padre, la lettera alla polizia e i rapporti interrotti dal 2018

Le accuse contro Thomas Markle hanno riportato l’attenzione sui motivi della rottura tra padre e figlia. I due non hanno rapporti dal 2018, anno del matrimonio di Meghan con il Principe Harry. Thomas non partecipò alle nozze e non ha mai incontrato i nipoti Archie e Lilibet.

Nei giorni scorsi, Meghan ha spiegato di essere stata informata già otto anni fa dell’esistenza di segnalazioni riguardanti il padre. La Metropolitan Police di Londra ha successivamente confermato di aver ricevuto nel gennaio 2019 una lettera contenente accuse relative a presunti reati commessi fuori dal Regno Unito.

Il documento, secondo quanto precisato da Scotland Yard, era stato trasmesso all’ufficio dei Duchi di Sussex, ma non ad altre forze di polizia. La Metropolitan Police sta ora riesaminando la gestione della segnalazione e valuta un eventuale coinvolgimento dell’organismo indipendente di controllo.

Meghan ha dunque deciso di tenere il padre lontano dai propri figli con la volontà di proteggerli. Una spiegazione arrivata dopo anni di indiscrezioni sui rapporti familiari e sulle ragioni dell’allontanamento.