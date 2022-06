Ode a Franca Leosini, la signora delle Storie Maledette

Ci sono persone destinate a farsi spazio tra le altre, a conquistare un posto nell’immaginario collettivo. C’è chi lo fa con le riconosciute dotti attoriali, chi con canzoni che si trasformano nelle colonne sonore nella nostra vita e chi ancora per bellezza, fascino e carisma.

E poi c’è chi lo fa con le parole, oneste e intellettuali, come ha fatto Franca Leosini. Proprio lei, la signora delle Storie Maledette. Con un linguaggio schietto, sincero e a volte anche tagliente, che l’hanno eletta a star della cronaca nera, è riuscita a conquistare il grande pubblico italiano di ogni fascia d’età.

E a chi si chiede quale sia il segreto di un linguaggio tanto straordinario quanto avvincente, che l’ha resa un personaggio televisivo di successo, lei risponde “Io le parole non le ricerco, io le possiedo”.

Franca Leosini

Chi è Franca Leosini, probabilmente, lo sapete già. La celebre giornalista e conduttrice è riuscita a conquistarsi un posto nella televisione portando sul piccolo schermo storie reali e autentiche, anche se queste rappresentano il volto più oscuro del nostro Paese.

Nata a Napoli il 16 marzo del 1934, Franca Lando coniugata Leosini, è giornalista e conduttrice italiana. Dopo aver frequentato la facoltà di Lettere Moderne ha iniziato a lavorare come giornalista, a firmare interviste e realizzare inchieste. La sua penna è estremamente riconoscibile, tagliente e provocatoria.

Franca va a fondo delle storie di cui scrive, le esplora e le indaga, come ha fatto con le Zie di Sicilia, la celebre intervista che la donna ha fatto a Leonardo Sciascia.

Dal giornalismo su carta passa a quello televisivo iniziando una collaborazione con la Rai, prima come autrice di Telefono Giallo, poi come conduttrice di Parte Civile e I grandi processi. È nel 1994 che però la giornalista diventa la signora delle Storie Maledette. Autrice e conduttrice dell’omonimo programma, Franca Leosini porta sul piccolo schermo protagonisti degli eventi di cronaca nera più eclatanti del nostro Paese.

La signora delle Storie Maledette

Oltre a Storie Maledette, dal 2004 al 2008, Franca Leosini ha condotto anche Ombre sul giallo, portando in televisione servizi e ospiti di casi italiani che presentano lacune, sia sulla colpevolezza degli indiziati sia per la conduzione delle indagini stesse.

Con i suoi programmi la giornalista conquista il pubblico, lo affascina e lo seduce, ma non lo allontana mai dalla verità. Lo fa grazie al suo linguaggio giornalistico schietto e autentico. Non ci sono fronzoli nelle sue parole, né tanto meno schieramenti o accuse. Franca parla con i serial killer italiani a tu per tu, sono loro spesso a contattarla per essere intervistati da lei, per raccontare la loro versione dei fatti.

E lei accetta. Non solo portando in tv i fatti attuali di cronaca, ma anche riaprendo casi che ormai fanno parte del passato, come l’esclusiva intervista a Pino Pelosi, accusato e condannato per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. A questa se ne affiancano tante altre come quella di Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, o di Angelo Izzo.

Sono le storie dei delitti italiani, quelle che fanno rabbrividire. Eppure raccontate da lei fanno un altro effetto. Nessuna spettacolarizzazione dei fatti, né tanto meno di quelli che sono stati ribattezzati “i mostri di Franca Leosini”. Al centro di tutto c’è la volontà di indagare la verità, da qualsiasi punto di vista questa la si guardi. Ed è una verità onesta e accessibile a tutti, quella esplorata dalla giornalista, raccontata con modi eleganti, misurati e disinvolti, gli stessi che spiegano il perché Franca Leosini ci piace così tanto.