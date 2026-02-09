Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Morto Giancarlo Dettori, chi era sua moglie Franca Nuti

All’età di 93 anni è morto Giancarlo Dettori, celebre attore teatrale e voce di numerosi programmi radiofonici. Nel suo lungo percorso ha fatto la storia, interpretando anche il primo Mago Zurlì. Ad annunciarne il decesso è stata la sua famiglia: “Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell’eterno, e il mio pianto diventa preghiera”. I suoi cari gli hanno detto addio due anni dopo quello riservato alla sua amatissima Franca Nuti.

Sono colme d’amore e sofferenza le parole del figlio Carlo:

“Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. Papà, hai varcato la soglia della luce. Ora sei con la tua Franchina nel luogo dove l’amore non conosce separazione”.

Chi era Franca Nuti

Franca Nuti è stata una delle più grandi interpreti del teatro italiano del Novecento. Un’attrice in grado di attraversare decenni di scena con enorme espressività e indiscutibile eleganza. Nata a Torino negli anni ’20, è poi divenuta milanese d’adozione.

Il suo percorso artistico è stato infatti legato indissolubilmente al Piccolo Teatro di Milano. È qui che ha lavorato a lungo e in modo particolarmente intenso con Luca Ronconi, tra i registi che maggiormente hanno segnato la sua carriera.

Attrice di straordinaria raffinatezza, Franca Nuti ha saputo confrontarsi con testi complessi e ruoli di grande spessore, distinguendosi per una recitazione colta e sempre profondamente umana. Ha poi avuto anche un ruolo cardine nella formazione delle nuove generazioni. Dal 1991 al 2010, infatti, è stata docente presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino, contribuendo alla crescita culturale e professionale di molti esperti.

Numerosi i suoi riconoscimenti prestigiosi, tra cui due Premi Ubu, il Premio Flaiano come migliore interprete e alla carriera, e il Premio Eleonora Duse. Il mondo dell’arte le ha poi donato una famiglia, innamorandosi dell’attore Giancarlo Dettori, con il quale ha avuto due figli.

Chi era Giancarlo Dettori

Quella di Giancarlo Dettori è stata una figura molto centrale nel teatro italiano del secondo novecento. Un interprete in grado di muoversi con estrema naturalezza tra palco, radio, televisione e cinema. Nato a Cagliari, si trasferì a Roma per formarsi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

Una carriera solida e longeva, la sua, che lo ha portato a collaborazione con alcune delle istituzioni più importanti della scena italiana, così come alcuni dei grandi maestri nostrani: Piccolo Teatro di Milano e Giorgio Strehler, per citarne appena due.

Il teatro è stata la sua vera casa e qui ha costruito la sua identità artistica. È stato poi una voce ben riconoscibile della radio Rai, prendendo poi parte a programmi TV in veste di conduttore, a partire dalla metà degli anni Settanta.

Il grande pubblico lo ricorda anche come il primo interprete teatrale del Mago Zurlì, personaggio ideato da Cino Tortorella per il pubblico dei più piccoli, ruolo che contribuì a renderlo un volto familiare pur restando lontano dalla versione televisiva.