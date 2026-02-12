Maria Franca Ferrero, chi era la vedova del patriarca della Nutella

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Alba piange la sua “Signora”. Maria Franca Ferrero si è spenta a 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile all’interno della dinastia della crema spalmabile più famosa al mondo e nell’intera storia dell’imprenditoria italiana. Moglie di Michele Ferrero, a dicembre era stata nominata Presidente onoraria dell’azienda dolciaria a vita.

Chi era Maria Franca Ferrero

La sua storia inizia lontano, dai consigli di amministrazione. Dopo il liceo classico e una formazione come interprete a Milano, nel 1961 Maria Franca Ferrero viene assunta nell’azienda di Alba. Parla correttamente le lingue, è colta e dinamica, dunque mostra il profilo perfetto per una realtà che sta per diventare globale.

L’incontro con Michele Ferrero, l’uomo che ha inventato il mito della Nutella, è un colpo di fulmine che cambia il destino di entrambi. Si sposano nel 1962 e, da quel momento, Maria Franca diventa il pilastro della famiglia e così è stato fino alla fine. Dalla loro unione nascono Pietro (1963) e Giovanni (1964), l’attuale leader del gruppo che oggi conta 36 stabilimenti e una presenza in oltre 170 Paesi.

La perdita del figlio Pietro

Dietro il successo planetario, la vita di Maria Franca è stata segnata da prove che avrebbero piegato chiunque. Ma non si è mai arresa, nemmeno nei momenti più difficili della vita di una donna: nel 2011, con la perdita improvvisa del figlio Pietro in Sudafrica, e nel 2015, con la morte del marito Michele.

Nonostante il dolore, non ha mai fatto mancare il suo supporto alle strategie aziendali, venendo recentemente nominata all’unanimità Presidente Onorario a vita della Ferrero International. Una carica che è stata il doveroso riconoscimento di una vita spesa per il bene dell’azienda.

La vita privata

Ma Maria Franca Ferrero non amava le luci della ribalta, preferendo il lavoro concreto dietro le quinte, che peraltro ha condotto malgrado l’età avanzata e i tanti dolori che hanno caratterizzato la sua vita. La sua grande passione è stata la filantropia, un impegno che le è valso il prestigioso premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti.

Proprio nel 2024, lo Stato Italiano ha voluto onorare la sua dedizione e il suo stile unico insignendola del titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. È questa la conferma definitiva: Maria Franca è stata un’eccellenza nazionale, amata da tutti e soprattutto dall’azienda che ha contribuito a rendere grande.

Oggi, oltre al figlio Giovanni e ai suoi cinque nipoti, il suo lascito morale è preziosissimo per tutti. Ci insegna che si può essere tra le donne più influenti del Pianeta senza mai rinunciare alla sobrietà, e che il successo più grande resta sempre quello di saper restare umani, anche quando si guida un impero da miliardi di euro.