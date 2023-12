Giovanni Ferrero è il più ricco d’Italia: la storia del principe della Nutella

Non c’è crisi per i ricchi. Non risentono di inflazione né aumento dei prezzi i miliardari italiani che, specifica Forbes, sono 70 in tutto. Venti in più dello scorso anno. Sono di più e sono anche più ricchi: il loro patrimonio complessivo è aumentato del +70% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la stellare cifra di 230,1 miliardi di dollari.

Come si fa a guadagnare così tanto? Puntando su lusso, moda, farmaceutica ma, soprattutto, cioccolato. È la Nutella il petrolio italiano ed è l’erede della famiglia che l’ha inventata a essere l’uomo più ricco d’Italia – con un netto stacco sul secondo classificato. Il Paperon de’ Paperoni dello Stivale si chiama Giovanni Ferrero.

Chi sono i più ricchi d’Italia nel 2024

Prima di addentrarci nella vita d’oro di Giovanni Ferrari, scopriamo chi sono i dieci più ricchi d’Italia. Uomini e donne che, da soli, potrebbero risollevare il Pil del Paese, e resterebbe anche qualcosina:

Giovanni Ferrero, come già visto, ottiene il gradino più alto del podio con un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari. Giorgio Armani segue con uno stacco deciso: il re della moda 12,9 miliardi; meno di un terzo di chi lo precede. Piero Ferrari, erede del Cavallino Rampante, per la prima volta sul podio, arriva al terzo posto grazie a 7,6 miliardi di patrimonio. Massimiliana Landini Aleotti, prima donna in classifica, si piazza al quarto posto. Vale 6,8 miliardi in quanto proprietaria di Menarini farmaceutica. Sergio Stevanato è presidente del più grande produttore di fiale e cartucce per le penne d’insulina e vale 6,7 miliardi. Miuccia Prada, che non ha bisogno di presentazioni, si posiziona al sesto posto Patrizio Bertelli, che di Miuccia Prada è il marito Segue Giuseppe De’Longhi, il signore dei famosi elettrodomestici Made in Italy Giuseppe Crippa in penultima posizione: è il fondatore di Technoprobe, che produce schede per microchip A chiudere la top ten un pari merito tra ben 11 miliardari: gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio; l’editore Francesco Gaetano Caltagirone; il presidente di Campari, Luca Garavoglia e Giancarlo Devasini, direttore finanziario di una società di stablecoin.

Giovanni Ferrero, il principe della Nutella

Togliamo subito ogni speranza e iniziamo con lo specificare che Giovanni Ferrero è felicemente sposato. Al momento non c’è nessuna possibilità di diventare partner del re della Nutella. Nato a Farigliano, piccolo paese in provincia di Cuneo, il 21 settembre 1964, è il secondogenito di Michele Ferrero e Maria Franca Fissolo. Il fratello maggiore Pietro è tragicamente scomparso nel 2011 a seguito di un malore in bicicletta.

Trasferitosi da bambino in Belgio con la famiglia, ha frequentato il collegio European School per poi proseguire gli studi negli Stati Uniti, conseguendo una laurea in marketing nel Lebanon Valley College di Annville, in Pennsylvania. Tornato in Belgio, si è occupato della divisione nazionale di Tic Toc, brand del gruppo Ferrero.

Nel 1997, diventa assieme al fratello, amministratore unico di Ferrero Spa. Ad oggi è l’unico amministratore delegato a capo della fertile azienda dolciaria, che sotto la sua egida ha esponenzialmente aumentato profitti e guadagni.

L’amore per Paola e la passione per la letteratura

Un ricco che non se la tira, Giovanni Ferrero. Riservatissimo, non si espone sui social e si tiene ben lontano dai riflettori. Della sua vita privata si sa poco e nulla, se non che vive a Bruxelles insieme alla moglie Paola Rossi, impiegata nella segreteria della Commissione europea e che è padre di due figli: Michele e Bernardo.

Imprenditore con la passione per la letteratura, nel tempo libero Giovanni Ferrero si diletta a scrivere romanzi. Ne ha già pubblicati sette. L’ultimo, del 2021, si intitola Blu di Prussia e rosso porpora, un avvincente giallo storico.