Belve Crime non va in onda stasera 17 giugno: quando torna Fagnani

"Belve Crime" non va in onda il 17 giugno, ma quante puntate erano previste? Cosa viene trasmesso al suo posto

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Chi si aspettava un’altra serata con le interviste di Francesca Fagnani, dovrà fare i conti con il cambio di palinsesto deciso dalla Rai. Martedì 17 giugno, Belve Crime non andrà in onda: al suo posto, in prima serata su Rai2, verrà trasmesso l’incontro Spagna vs Italia valido per gli Europei Under 21. Una scelta sportiva comprensibile, soprattutto in un periodo in cui il calcio catalizza l’attenzione nazionale, ma che lascia in sospeso chi, proprio stasera, contava su un altro viaggio nelle zone d’ombra della cronaca.

Quando torna in onda Belve Crime

Martedì 10 giugno, l’esordio del nuovo spin-off del fortunato Belve ha catturato la curiosità del pubblico. Niente star e nessuna passerella: solo casi di cronaca nera, raccontati con l’inconfondibile stile di Francesca Fagnani, che non cerca la spettacolarizzazione ma scava nel profondo senza giudicare. La trasmissione si è distinta per il suo taglio asciutto e penetrante, riportando sotto i riflettori storie torbide che meritano ascolto e riflessione, anche quando esiste una sentenza definitiva che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Ma Belve Crime, al momento, era pensato come un appuntamento unico. Una sola puntata per testare il terreno, assaggiare la risposta del pubblico e valutare le potenzialità di un format che, pur muovendosi nell’ambito della cronaca nera, conserva la firma identitaria di Fagnani in quella tensione narrativa che non concede tregua.

Cosa va in onda al suo posto

Il match tra Spagna e Italia, previsto per questa sera, è uno di quegli eventi che la televisione pubblica è chiamata a trasmettere. Si tratta di una sfida chiave degli Europei Under 21, e Rai2 ha deciso di mandarla in onda in diretta, affidandole la fascia oraria più prestigiosa.

Non è la prima volta che l’informazione o l’intrattenimento devono fare spazio allo sport, ma la coincidenza con la seconda settimana di vita di Belve Crime ha reso la rinuncia particolarmente evidente.

Francesca Fagnani resta in Rai

La giornalista romana ha rinnovato il suo contratto con la Rai per altri due anni. Una conferma importante che testimonia non solo il successo consolidato di Belve, ma anche la volontà dell’azienda pubblica di investire in una figura che è diventata un punto di riferimento per il pubblico. Non è ancora stato annunciato se Belve Crime tornerà con un ciclo completo, ma l’esperimento è tutt’altro che chiuso.

Con il rinnovato accordo, è lecito aspettarsi nuovi progetti, evoluzioni e, forse, un ritorno più strutturato di Belve Crime, che potrebbe trovare il suo spazio tra le proposte autunnali della Rete.

Di certo, la prima puntata di Belve Crime ha diviso il pubblico. Da un lato, c’è stato chi ha apprezzato molto la preparazione di Francesca Fagnani e il taglio giornalistico che non hanno snaturato comunque il suo stile. Dall’altro, invece, c’era chi si aspettava qualcosa di completamente diverso e più vicino al format di Franca Leosini, lo storico Storie Maledette. Con il rinnovo di due anni, si pensa comunque a un possibile ritorno in onda già in autunno, ma niente è ancora dato per certo. Le novità che riguardano i palinsesti della prossima stagione arriveranno il 27 giugno nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa.