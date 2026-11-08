Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono assieme da oltre vent’anni, eppure non si sono mai sposati. Ora però, promette il cantante, potrebbe essere arrivato il momento giusto

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“Questo matrimonio s’ha da fare”. Al Bano sceglie di scomodare Alessandro Manzoni e i Promessi sposi per parlare del suo futuro con Loredana Lecciso. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di domenica 8 novembre, il cantante ha ripreso con ironia la celebre frase di Don Abbondio, ribaltandone il significato. Se nel romanzo il matrimonio tra Renzo e Lucia viene ostacolato, nella vita di Al Bano e Loredana, dopo tanti anni di attesa, potrebbe finalmente arrivare. Una dichiarazione che riaccende l’attenzione su una delle storie d’amore più chiacchierate dello spettacolo italiano, nata oltre un quarto di secolo fa e attraversata da momenti felici, crisi e riconciliazioni.

Al Bano e Loredana Lecciso, un amore lungo oltre 25 anni

Gli Anni ’90 stanno per giungere al termine quando inizia la storia tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Si conoscono a Lecce, nella Puglia tanto amata dal cantante, all’uscita dalla scuola dove entrambi accompagnano i rispettivi figli. Un incontro casuale, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di entrambi.

Poco tempo dopo, nel 2001, Al Bano e Loredana diventano genitori della loro prima figlia, Jasmine; l’anno dopo arriva Albano Junior, affettuosamente detto Bido. Sono una famiglia felice, ma su cui pesa l’ombra di un’ossessiva attenzione mediatica. Il pubblico non accetta un nuovo amore, non dopo quello così intenso – che fece sognare l’Italia intera – con Romina Power. Dopo trent’anni di matrimonio e quattro figli una rinascita non è concessa facilmente.

Le voci esterne si fanno spazio dentro la casa di Albano e Loredana, sono tempi di incomprensioni, crisi, liti anche televisive. Si arriva addirittura a una rottura, anche questa quasi pubblica, subito dopo la partecipazione del cantante all’Isola dei Famosi 2005. Tornano insieme per lasciarsi di nuovo 13 anni dopo. Le difficoltà sono state tante, ma il loro amore si è dimostrato più forte. Oggi Albano e Loredana sono felici assieme, una grande e affiatata famiglia allargata, che ha trovato un proprio equilibrio dopo numerosi alti e bassi.

Perché il matrimonio non è mai arrivato, almeno fino ad ora

Se l’amore non è mai mancato, le nozze sono rimaste a lungo un punto interrogativo. Così come svelato dalla stessa Lecciso nel 2024, una proposta c’è stata e la coppia iniziò seriamente a pensare alle nozze, salvo poi decidere insieme di rinunciarvi. C’erano “degli equilibri da preservare” aveva commentato lei, aggiungendo che, forse, ormai era troppo tardi, che sposarsi avrebbe avuto senso sì, ma molti anni prima.

Albano fu frenato dal passato, la dolorosa separazione da Romina Power lo ha reso timoroso di sfilare di nuovo verso l’altare. D’altronde, che bisogno c’è di un contratto. “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero” aveva spiegato Loredana, con Albano ad annuire al suo fianco, ospite di Mara Venier a Domenica In. L’importante è scegliersi ogni giorno, e per quello non serve alcun documento ufficiale.

E però Albano sembra aver cambiato idea. Ospite di Monica Setta lo scorso giugno sorprese tutti dichiarando che le nozze sarebbero arrivate, che erano il passo giusto per l’intera famiglia. Poi ritrattò, era una battuta. Ma la dichiarazione fatta negli studi di Verissimo ha tutta l’aria di una vera promessa. Non c’è una data, ma dopo più di 25 anni assieme, due figli e un percorso tutt’altro che facile, il finale della storia tra Albano e Loredana potrebbe essere un sì.