Al Bano annuncia il matrimonio in tv: “Loredana Lecciso è la donna che ho sempre voluto”

Dopo 26 anni insieme, Al Bano è pronto al grande passo con Loredana Lecciso: "Ora ne sono certo". E parla anche della pace tra Russia e Ucraina

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IPA Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi

Dopo oltre un quarto di secolo vissuto fianco a fianco, Al Bano Carrisi guarda al futuro con una certezza che fino a oggi non aveva mai espresso con tanta chiarezza. Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare del rapporto con Loredana Lecciso e, per la prima volta, ha aperto concretamente alla possibilità delle nozze.

“Il matrimonio? Ora lo so, ne sono certo: arriverà”. È la confessione affidata a Monica Setta durante la puntata di Storie al Bivio di Sera, in onda martedì 30 giugno su Rai 2. Parole che mettono fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi anni e che rappresentano una vera dichiarazione d’intenti dopo 26 anni di relazione.

Al Bano, che in passato è stato sposato con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli, ha spiegato anche cosa lo abbia portato a maturare questa decisione.

“Ho capito perché è giusto sposarsi. Per tutto l’insieme familiare è una scelta naturale. Io e Loredana abbiamo superato tante difficoltà e oggi posso dire che è la donna che ho sempre voluto. È la madre di due figli meravigliosi e mi è accanto da ventisei anni. Posso dire di essere serenamente felice”.

L’intervista di Al Bano con Monica Setta

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, Al Bano ha ripercorso anche alcuni dei momenti più significativi della sua vita, soffermandosi sugli anni difficili che hanno preceduto il successo.

“Nei momenti complicati non ho mai perso la testa e, quando sono arrivate le soddisfazioni, non mi sono mai montato la testa“, ha dichiarato. “La vita è come una giornata: c’è l’alba, il pieno sole, poi il tramonto e infine la notte. Bisogna saper affrontare ogni fase”.

Il musicista ha dunque rammentato la scelta, non semplice, di lasciare la Puglia per inseguire il sogno della musica. “Mio padre non era d’accordo. Mi perdonò soltanto quando tornai con la prima bottiglia del vino Don Carmelo. Ma per la mia passione lasciai Cellino San Marco e, prima di compiere vent’anni, mi trasferii a Milano”.

Gli inizi, ha detto, furono segnati da grandi sacrifici. Di giorno lavorava, mentre la sera cercava spazio nel mondo della musica. Anche gli episodi più semplici sono rimasti impressi nella sua memoria.

“Avevo pochissimi soldi. Un giorno al supermercato vidi delle scatole in offerta e pensai contenessero carne. Ne comprai diverse. Solo a casa scoprii che era ananas. Non l’avevo mai visto prima e finii per mangiarlo tutta la settimana”.

“Canterò sulla Piazza Rossa quando arriverà la pace”

L’intervista si è chiusa con uno sguardo rivolto all’attualità internazionale. Al Bano è tornato sull’esibizione dello scorso anno all’Economic Forum di San Pietroburgo. Un’esperienza che ha definito particolarmente significativa.

“Dovevamo esibirci davanti a due milioni di persone, ma per ragioni di sicurezza il pubblico fu ridotto a circa 400 mila spettatori. In quell’occasione ho percepito una grande voglia di musica, di serenità e soprattutto di pace”.

Da qui è nata anche una convinzione personale che l’83enne ha espresso con ottimismo. “La pace tra Russia e Ucraina arriverà”, ha affermato. “Quando succederà, e i contatti sono già stati avviati, canterò in Piazza Rossa, a Mosca. Vorrei che fosse un grande concerto dedicato alla pace nel mondo”.