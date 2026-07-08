Al Bano e Loredana Lecciso sposi, la reazione di Romina Power

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si preparano alle nozze: la reazione dei figli e di Romina Power.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si preparano alle nozze, ma la notizia del matrimonio fra i due avrebbe già creato malcontento in famiglia e tensioni a Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso, la reazione dei figli e di Romina

La notizia era da tempo nell’aria, ma Al Bano Carrisi ha scelto di confermarla nel corso di un’intervista televisiva. Ospite di Storie al Bivio di Sera, il programma condotto da Monica Setta, il cantante ha svelato di voler portare all’altare la storica compagna Loredana Lecciso.

Un matrimonio di cui si parlava da tempo, ma che ora sarebbe stato confermato. “Il matrimonio con Loredana, ne sono certo, arriverà – ha detto l’artista -. E ho capito anche perché ‘sì’ al matrimonio, per tutto l’insieme familiare, è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, moltissime problematiche. Adesso posso dire che sono serenamente felice”.

L’annuncio però non avrebbe reso tutti felici. I figli maggiori di Al Bano Carrisi non hanno commentato le parole dell’artista e nemmeno Romina Power ha reagito alla notizia del matrimonio. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, la scelta di Al Bano avrebbe provocato non pochi malumori.

Se qualche settimana fa, dopo lo scontro a distanza fra il cantante di Cellino San Marco e Romina, sia Yari che Romina Jr e Cristel si erano schierati, commentando la lite sui social, di fronte alle parole sulle nozze con Loredana hanno scelto la via del silenzio.

L’ipotesi è che i figli maggiori dell’artista preferiscano tenersi lontani dalla vicenda, così come Romina, decisa ad evitare polemiche e scontri.

Le tensioni a Cellino San Marco e le parole di Loredana Lecciso su Romina

D’altronde è noto che non ci sia mai stato un buon rapporto fra Loredana Lecciso e Romina Power. Una freddezza, quella dell’attrice e cantante, che la stessa showgirl pugliese aveva spesso raccontato. Qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Loredana aveva parlato dell’amore per Al Bano e dell’insistenza di moltissimi fan che non riuscivano ad accettare la loro relazione, pensando ancora al matrimonio con Romina.

“La prima fase è stata magica, qualcosa di solo mio e suo – aveva confessato -, poi chiaramente, con il passare del tempo, anche al netto di qualche problematica, è stata una storia più faticosa. Abbiamo dovuto trovare l’equilibrio giusto, abbiamo superato alla grande le turbolenze affrontate nel tempo”.

“Esistono ancora dei nostalgici della coppia Al Bano e Romina che in qualche modo vorrebbero imporre i loro desideri nostalgici – aveva detto -. Provo amarezza quando vedo delle signore con dei bellissimi nipotini che poi scrivono delle critiche così forti, aggressive, così poco umane”.

I rapporti con Yari, Cristel e Romina Jr invece sarebbero cordiali, ma non si sarebbe mai creato un vero e proprio legame. Un rapporto di affetto che invece i figli maggiori di Al Bano avrebbero costruito con Jasmine e Bido Jr, nati dall’amore per Loredana.