Al Bano non sposa più Loredana Lecciso, perché è polemica

Si allontana il matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, che fa marcia indietro sulle ultime dichiarazioni e le liquida come le solite battute goliardiche

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IPA Al Bano

Ancora una volta grande attenzione attorno a Al Bano Carrisi e alla sua storia con Loredana Lecciso. Dopo aver lasciato intendere, con parole che sembravano definitive, che le nozze fossero ormai una certezza, il cantante di Cellino San Marco ha fatto marcia indietro, dando vita a un vero e proprio dietrofront che ha spiazzato davvero tutti.

Una vicenda che riporta la curiosità su una delle coppie più raccontate della cronaca rosa italiana e che oggi si porta dietro una scia di polemica. Non è la prima volta che accade: da oltre un decennio, annunci di nozze imminenti si sono più volte succeduti senza mai trasformarsi in un vero e proprio “sì”. Ma cosa è successo esattamente questa volta, e perché la notizia continua a far discutere?

Il dietrofront di Al Bano, dalle nozze annunciate al passo indietro

Era stato lo stesso Al Bano, ospite del programma Storie al Bivio di Sera condotto da Monica Setta, ad aprire con convinzione al matrimonio con la compagna, madre dei suoi due figli più giovani, Jasmine Carrisi e Al Bano Junior. Il cantante aveva parlato di nozze ormai vicine, spiegando che il passo sarebbe servito a dare ulteriore stabilità alla famiglia costruita insieme in oltre venticinque anni di relazione. Una dichiarazione accolta con entusiasmo, che molti avevano interpretato come la parola fine su un tira e molla lungo un quarto di secolo.

A distanza di poche settimane, però, è arrivata la doccia fredda. Al Bano ha poi ridimensionato le proprie dichiarazioni, derubricandole a una semplice battuta, aggiungendo che lui e Loredana sono pienamente d’accordo sulla linea da seguire e che il loro legame quotidiano non ha bisogno di un contratto firmato per essere reale.

Perché la vicenda fa discutere

Il motivo della polemica non riguarda soltanto il cambio di rotta in sé, quanto le indiscrezioni che lo accompagnano. Secondo quanto ricostruito da alcune fonti vicine all’ambiente dello spettacolo, l’annuncio delle nozze avrebbe generato malumori familiari, con i figli avuti da Al Bano e Romina Power che si sarebbero schierati al fianco della madre, mentre Jasmine avrebbe difeso pubblicamente la scelta del padre. Si tratta, per ora, di ipotesi più che di conferme ufficiali, ma sufficienti ad alimentare il dibattito sui social, come spesso accade quando si tratta di loro.

Non va dimenticato che anche Loredana Lecciso, in passato, aveva ridimensionato l’ipotesi matrimonio, sottolineando come un passo del genere avrebbe avuto senso anni fa, e ribadendo di non averlo mai chiesto al compagno. Una posizione che oggi torna d’attualità e che rende ancora più difficile capire cosa riservi davvero il futuro alla coppia più chiacchierata di Cellino San Marco.

Al di là delle indiscrezioni, rimane comunque un dato di fatto: Al Bano e Loredana Lecciso continuano a vivere la loro storia lontano da un matrimonio ufficiale, tra alti e bassi che durano ormai da un quarto di secolo. Se le nozze arriveranno davvero o resteranno un tema ricorrente e mai risolto, potranno dirlo solo i diretti interessati. Nel frattempo, il pubblico resta con il fiato sospeso, pronto alla prossima puntata di questa lunga storia sentimentale.