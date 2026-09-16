Cosa sta succedendo fra Cristel Carrisi e Al Bano: l’assenza al party e le tensioni con Romina

L'assenza al matrimonio e le tensioni con Romina: cosa sta accadendo fra Al Bano e la figlia Cristel Carrisi?

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Getty Images Cristel Carrisi e Al Bano

Cosa sta accadendo fra Cristel Carrisi e papà Al Bano? Numerosi indizi lasciano intendere che fra i due siano nati dei malumori e che attualmente siano distanti.

Al Bano assente al matrimonio bis di Cristel Carrisi e Davor

I dubbi sono nati soprattutto dopo il grande party organizzato da Cristel Carrisi per celebrare l’anniversario di nozze di Cristel Carrisi con il marito Davor Luksic. A dieci anni dal romantico matrimonio celebrato in Puglia, Cristel ha deciso di risposarsi. Alle nozze celebrate a Roma però Al Bano Carrisi non era presente.

Al rinnovo delle promesse di matrimonio con il suo Davor, Cristel ha voluto attorno a sè le persone più care, dalla sorella Romina Jr alla mamma Romina Power, come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram. A spiccare però è stata soprattutto l’assenza di Al Bano.

La cerimonia di rinnovo dei voti si è svolta il 3 settembre e in quella data sembra che Carrisi non avesse impegni di lavoro che potevano tenerlo lontano dalla figlia. Ovviamente non ci sono conferme, ma dietro l’assenza di Al Bano ad un evento così importante ci potrebbero essere le tensioni di qualche mese fa e lo scontro a distanza fra il cantante e l’ex moglie Romina Power.

Lo scontro fra Al Bano e Romina

Tutto era iniziato quando Romina Power, ospite di Belve di Francesca Fagnani, aveva parlato della dolorosa scomparsa della figlia Ylenia e dell’addio ad Al Bano Carrisi, arrivato in seguito alla tragedia.

“Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, aveva detto Romina, affermando di essere convinta che Ylenia sia ancora viva. “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte – aveva cofessato -. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”.

La risposta di Al Bano Carrisi non era tardata ad arrivare e a Domenica In il cantante era apparso particolarmente provato. “Non ammazzarmi, non lo merito – aveva detto rivolgendosi direttamente a Romina -. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato”.

“Ma dov’eri tu? Come fai a dire che non c’era un sostegno? Non è vero – aveva aggiunto -. Io ho tentato di tutto per salvare la nostra unione e la nostra famiglia. Per me la famiglia è sacra. Io ero lì, sono sempre stato lì, ma lei non mi ha neanche visto”.

Infine Al Bano aveva smentito Romina riguardo il destino di Ylenia: “Io ho solo accettato la verità – aveva chiarito -. Non passerà mai il dolore, ma non mi creo illusioni. Ylenia sta nel nostro cuore, vive lì. Io andavo in giro di notte a New Orleans a cercare nostra figlia. Sono stato nei posti più trucidi, ho visto gente con le pistole in mano, zone di spaccio. Ho visto di tutto”.

Poco dopo sul profilo social di Cristel Carrisi era apparsa una frase che sembrava riferita proprio all’intervista-sfogo. “E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso”, aveva scritto.