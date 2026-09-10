Cristel Carrisi festeggia 10 anni di nozze con Davor Luksic. Romina Jr: “Quanto amo il loro amore”

Dopo dieci anni, Cristel Carrisi e l'imprenditore Davor Luksic hanno rinnovato le loro promesse d'amore. Tutta l'emozione nelle foto condivise dalla sorella Romina Jr

IPA Romina Jr Carrisi

A distanza di dieci anni dal grande giorno, Cristel Carrisi e l’imprenditore Davor Luksic si sono ripromessi amore. Lo hanno fatto a Roma, circondati dai propri cari e dagli amici, memori dei sontuosi festeggiamenti di quel matrimonio pugliese che nel 2016 aveva fatto sognare molti. Lo dimostrano le foto condivise su Instagram dalla sorella Romina Jr, entusiasta ed emozionata, proprio come la madre Romina Power, che non poteva mancare.

Le foto inedite della festa

È stata Romina Carrisi a condividere sul suo profilo Instagram un carosello di scatti inediti dell’evento, organizzato a Roma da Palazzo Eventi e dal wedding planner Andrey Nastasenko.

“Dieci anni dopo si sono ripromessi amore… Quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto… PS: nella prima foto provo a bloccare le lacrime mentre Cristel mi legge le sue promesse”, si legge nella didascalia che accompagna le foto. Poche immagini della cerimonia e del ricevimento, spontanee e allegre, che lasciano percepire tutta l’emozione e la leggerezza di una giornata che certamente sarà indimenticabile per gli invitati e i due protagonisti.

Tra le foto in questione spicca un bel ritratto di Romina Power, mamma di Cristel e Romina Jr, sorridente e radiosa in una tunica bianca decorata con fiori applicati. Romina Jr ha scelto, invece, un long dress rosso a balze, il colore dell’amore per eccellenza.

L’indimenticabile matrimonio a Lecce

Era il 3 settembre 2016 quando Cristel Carrisi e Davor Luksic si promettevano amore eterno. Quel sabato a fare da cornice all’evento era stato il centro storico di Lecce, in particolare la chiesa barocca di San Matteo, dove si è celebrata la funzione religiosa. I due sposini erano arrivati a bordo di una Apecar Piaggio bianca, guidata con fierezza dal padre Al Bano tra gli applausi di centinaia tra invitati e concittadini.

Cristel era splendida nel sofisticato abito da sposa firmato dalla stilista Monique Lhuillier, con schiena nuda impreziosita da tulle e pizzo e un lungo velo ricamato.

I festeggiamenti erano proseguiti, poi, nella masseria La Mea, situata nella tenuta di famiglia di Cellino San Marco, che per l’occasione aveva accolto oltre 400 invitati del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, oltre ad amici e parenti degli sposi. Tra questi ricordiamo Mara Venier, Mario Biondi, i Ricchi e Poveri e Umberto Tozzi.

Commovente l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert intonata da papà Al Bano durante la funzione religiosa, come indimenticabile per i presenti era stato l’intramontabile duetto con Romina Power sulle note di Felicità.

Dopo le nozze in Puglia, Cristel Carrisi e l’imprenditore Davor Luksic hanno scelto uno stile di vita appartato, lontano dalle luci dei riflettori. La famiglia vive a Zagabria, città in cui hanno deciso di crescere i tre figli: Kay Tyrone, nsto nel 2018, Cassia Ylenia nel 2019 e la terzogenita Ryo Ines, nata nel 2021. Un nido di serenità, che ha permesso a Cristel di coltivare il proprio percorso personale e accademico (nel 2023 si è laureata in Letteratura e Scrittura Creativa presso la prestigiosa Università di Harvard), senza mai dimenticare il profondo legame con la famiglia d’origine che vive in Italia.