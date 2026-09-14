Alice Campello, dopo la rinconcializione nozze bis con Morata: “Vogliamo rinnovare i voti”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Dopo la dolorosa separazione, è finalmente tornato il sereno tra Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore spagnolo e l’imprenditrice italiana sembrano più affiatati che mai, pronti a ricostruire la propria routine in Spagna e a regalare ai fan un po’ di sano romanticismo: in una recente intervista, infatti, Alice ha rivelato di essere pronta alle nozze bis con il suo grande amore.

Alice Campello e Alvaro Morata pronti alle nozze bis

Sono tornati più forti e innamorati di prima: Alvaro Morata e Alice Campello, dopo la separazione, sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo. Impegnati a costruire la loro nuova vita a Madrid, il calciatore e l’imprenditrice italiana non riescono a nascondere la nuova serenità. “In questo momento voglio stabilità. Ci stiamo trasferendo e pian piano ci stabilizzeremo“, ha spiegato lei alla stampa durante un evento TAG Heuer Formula 1 nella capitale spagnola.

A giugno 2027 la coppia celebrerà il decimo anniversario di nozze, e ha intenzione di festeggiare l’importante traguardo in un modo molto particolare: “Mi piacerebbe rinnovare i voti ma in modo più intimo, con molte meno persone. Vorrei con noi solo le persone che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. E, ovviamente, i nostri figli”, ha raccontato ancora Alice.

Nulla di paragonabile, quindi, alle nozze celebrate nel 2017 a Venezia, nella Basilica del Santissimo Redentore, alla Giudecca. In quell’occasione, i due non badarono a spese, estendendo l’invito a circa 415 ospiti e curando tutto nei minimi dettagli, dall’abito della sposa al menù del ricevimento. Dieci anni dopo, con 4 figli e almeno due crisi alle spalle, Alvaro e Alice sembrano voler celebrare il loro amore senza sensazionalismi e orpelli, ma nella sua assoluta semplicità.

Alice Campello, l’amore tormentato con Alvaro Morata

L’ultimo anno è stato particolarmente doloroso per Alice Campello, che si è trovata ad affrontare quella che sembrava la fine del suo matrimonio. Eppure, anche stavolta, lei e Alvaro sono riusciti ad appianare le incomprensioni: “È l’uomo della mia vita. Il padre dei miei quattro figli. Ci sono momenti belli e momenti brutti, come in ogni matrimonio. Ma l’importante è che continuiamo a sceglierci a vicenda”, ha raccontano ancora.

E a guardare la loro relazione dagli albori ad oggi, sembra proprio che abbia ragione. Conosciutisi quando erano ancora molto giovani sui social, Alvaro e Alice hanno spiegato di aver avuto il classico colpo di fulmine: a due settimane dal primo incontro, decidono infatti di andare a convivere. Dopo il sì, sono arrivati 4 figli: nel 2018 nascono i gemelli Alessandro e Leonardo, nel 2020 Edoardo, nel 2023 Bella. Proprio l’arrivo della piccola di casa rappresenta un importante banco di prova per la coppia: Alice, a causa di una grave emorragia post partum, rischia addirittura la vita. Alvaro, però, non la lascia mai sola.

Il ritratto della famiglia perfetta viene turbato da una prima crisi nell’agosto 2024: le incomprensioni durano solo pochi mesi, e all’inizio del 2025 il calciatote e l’imprenditrice sono di nuovo insieme. Alla fine del 2025, tuttavia, i due si trovano ad affrontare ancora un momento delicato, che sfocia in una vera separazione. Proprio quando tutto sembra perduto, Alvaro e Alice riescono nuovamente a ritrovarsi, e nell’estate del 2026 annunciano la riconciliazione. Con somma gioia dei più romantici.