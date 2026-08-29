Alice Campello e Morata, addio Italia. La nuova vita della coppia

Alice Campello e Alvaro Morata salutano l'Italia. Dopo la crisi e il ritrovato amore, per la coppia e i quattro figli comincia un nuovo capitolo tra famiglia e calcio

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IPA Morata e Alice Campello

Per Alice Campello e Alvaro Morata è tempo di fare, ancora una volta, le valigie. Dopo gli ultimi anni trascorsi tra Italia e Turchia, la coppia torna in Spagna. A determinare il nuovo cambio di vita è stata la carriera dell’attaccante, pronto a ripartire dal Leganés dopo l’esperienza al Como.

Una scelta professionale che assume però un significato familiare. Madrid non è una città qualsiasi per Morata, che qui è nato e cresciuto, ma neppure per Alice e i loro quattro figli.

È il luogo al quale la coppia ha continuato a sentirsi legata nonostante una vita scandita da trasferimenti, nuove squadre e case da ricostruire a ogni nuovo inizio.

Il ritorno arriva inoltre in una fase particolare della loro storia: dopo la separazione annunciata nell’estate del 2024 e il successivo riavvicinamento, i due sembrano aver ritrovato un nuovo equilibrio.

Come stanno oggi Morata e Alice Campello

Il futuro di Alvaro Morata riparte dunque dalla Spagna. Dopo l’addio al Como, il giocatore ha salutato il club con un messaggio rivolto alla squadra e ai tifosi: “Grazie, in bocca al lupo per questa stagione, farò il tifo per voi! Grazie anche a tutti coloro che mi hanno sostenuto l’anno scorso durante tanti momenti difficili”.

Dietro il nuovo trasferimento non c’è soltanto il calcio. Per Morata tornare nell’area di Madrid significa riavvicinarsi alle proprie radici dopo stagioni vissute tra Paesi e campionati differenti. E per tutto il clan rappresenta la possibilità di trovare finalmente una maggiore stabilità.

Alice Campello conosce bene la vita da trasloco. Da quando lei e Morata hanno costruito la loro famiglia, Londra, Torino, Madrid, Milano, Istanbul e Como sono diventate tappe di una geografia privata modellata quasi sempre dagli impegni professionali del calciatore.

A Londra, durante l’esperienza di Morata al Chelsea, sono nati i gemelli Alessandro e Leonardo. Poi è arrivato il ritorno in Spagna, Torino con la Juventus e nuovamente Madrid con l’Atlético. Nel 2024 il trasferimento al Milan aveva riportato la famiglia in Italia, proprio nei mesi più complicati della loro relazione.

Dalla separazione al ritorno insieme

In quell’estate del 2024 Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la separazione dopo anni di matrimonio, aprendo una fase nella quale entrambi hanno cercato di preservare soprattutto la serenità dei quattro figli.

Anche allora, però, la distanza geografica non è durata a lungo. Alice, inizialmente rimasta a Madrid, si è poi trasferita a Milano con i bambini per permettere loro di vivere più vicino al padre. All’inizio del 2025 è arrivato un altro cambio di scenario: Istanbul, dopo il passaggio di Morata al Galatasaray.

Alice ha raccontato con ironia di essere ormai diventata quasi un’esperta nell’organizzare trasferimenti, cercare abitazioni e confrontarsi con le agenzie immobiliari. Una capacità maturata per necessità, dopo anni trascorsi ad adattare la quotidianità della famiglia alle esigenze del calcio professionistico.

Ma nonostante questo Madrid è sempre rimasto il punto fermo. Proprio nella capitale spagnola Alice e Alvaro hanno realizzato quella che l’imprenditrice ha definito più volte la casa dei suoi sogni, curata dopo anni di lavori e scelte personali. “Un giorno avremo tutta la vita da trascorrere a Madrid”, ha raccontato una volta parlando dei continui spostamenti affrontati insieme ai figli. Una frase che oggi assume un significato diverso.

La nuova vita di Alice Campello e Morata

Il ritorno in Spagna arriva infatti dopo mesi che hanno raccontato una nuova fase della relazione. Dopo la crisi e la separazione, Alice e Morata hanno deciso di concedersi un’altra possibilità, tornando progressivamente a mostrarsi insieme e a condividere momenti familiari.

L’estate ha rafforzato l’immagine di una coppia nuovamente unita. Tra viaggi, vacanze e giornate trascorse con i figli, Alice e Alvaro hanno mostrato sui social una quotidianità molto diversa da quella dei mesi più difficili. La Sardegna è stata una delle tappe delle loro vacanze, mentre altri viaggi li hanno visti nuovamente fianco a fianco.

Ora arriva un cambiamento ancora più concreto. Lasciare l’Italia e tornare a Madrid significa avvicinarsi alle famiglie, alle proprie radici e soprattutto a quella casa che, nonostante tutti i trasferimenti, non ha mai smesso di rappresentare un punto di riferimento.

Dopo tanti giri in Europa, per Alice Campello e Alvaro Morata inizia una stagione diversa. Non soltanto l’ennesima destinazione dettata dal calcio, ma un ritorno nel luogo del cuore dal quale ripartire davvero.