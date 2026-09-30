Damiano David e Dove Cameron, la foto inedita delle nozze è un inno alla “ebbrezza” dell’amore

Un bacio, due bicchieri e l’atmosfera ormai sciolta del party: il nuovo scatto delle nozze di Damiano David e Dove Cameron racconta la festa, quella vera

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Damiano David e Dove Cameron si sono sposati, le foto del matrimonio da sogno a Montalcino

Uno scatto in bianco e nero che ritrae un bacio appassionato a bordo pista, il tutto brindando come da tradizione. Del matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron si è già parlato tanto, dagli abiti indossati agli ospiti presenti, dalla location da sogno alle immagini di questo giorno indimenticabile per la coppia. Eppure, continuano a emergere sempre nuovi dettagli che rendono queste nozze certamente uno degli eventi più chiacchierati di quest’anno.

Damiano David e Dove Cameron, il bacio durante il party

L’ultima fotografia arrivata dal matrimonio ha il sapore di quelle immagini che, a distanza di anni, finiscono dritte nell’album dei ricordi. Damiano David e Dove Cameron si baciano mentre hanno ancora i bicchieri in mano, elegantissimi ma ormai lontani dalla compostezza della cerimonia. Intorno a loro si intravedono il bancone, le bottiglie e gli invitati: la festa è entrata nella sua fase più spensierata e i due sposi sembrano essersi dimenticati per un attimo di tutto il resto.

A rendere lo scatto ancora più affascinante contribuisce il bianco e nero, che gli regala quasi l’atmosfera di una vecchia fotografia rubata a una notte mondana. Lei tiene il calice tra le mani, lui stringe il suo bicchiere mentre la abbraccia. Un’immagine molto diversa dai ritratti più solenni del sì, capace di raccontare meglio di tante pose studiate la complicità della coppia.

Dopo la cerimonia civile a Montalcino, i festeggiamenti si sono spostati nella cornice di Castiglion del Bosco, dove Damiano e Dove hanno riunito circa duecento invitati. Un ricevimento riservato che, nonostante l’attenzione alla privacy, ha inevitabilmente lasciato filtrare sui social qualche frammento della serata.

I look della festa, tra glamour e leggerezza

Anche gli abiti scelti per il party raccontano bene il cambio di atmosfera rispetto alla parte più formale della giornata. Dove Cameron ha optato per un vestito corto, chiaro e luminoso, impreziosito da dettagli mobili e scintillanti che accompagnano ogni movimento. Un look decisamente più dinamico, perfetto per affrontare la parte più vivace della serata e concedersi la pista da ballo senza rinunciare all’effetto scenografico.

Damiano David ha invece mantenuto un’eleganza classica, resa però più morbida da volumi meno rigidi e da una palette più calda. Per il ricevimento ha indossato un completo firmato Zegna, uno dei diversi outfit studiati per il weekend insieme allo stylist Michele Potenza. Il risultato è sofisticato ma non impostato, in linea con un matrimonio che sembra aver puntato molto sull’equilibrio tra stile e spontaneità.

I Måneskin presenti alle nozze (e Victoria si emoziona)

Tra gli ospiti più attesi ci sono stati naturalmente Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, aka i Måneskin, presenti per festeggiare Damiano in un’occasione molto diversa da quelle che li hanno visti condividere palchi e tournée.

Victoria è stata immortalata in un momento di forte emozione durante la celebrazione, mentre per la serata ha scelto un lungo abito scuro in pizzo. Ethan invece ha preferito una linea più classica, con un completo da sera e i capelli raccolti, mentre Thomas ha progressivamente alleggerito il proprio look nel corso del party nuziale, adottando uno stile più rilassato.

Tra dettagli fashion, immagini rubate e piccoli (ma grandissimi) momenti di emozione, il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron continua quindi a far parlare anche a distanza di qualche giorno. E forse proprio questo nuovo scatto, così semplice e immediato, riesce a restituire meglio di molti altri l’importanza della giornata: una coppia ubriaca d’amore e una festa che sembra non voler finire mai.