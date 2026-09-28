Matrimonio Damiano David e Dove Cameron, i Maneskin c’erano: gli indizi social

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IPA Damiano David e Dove Cameron si sono sposati, le foto del matrimonio da sogno a Montalcino

Tutti se l’aspettavano e alla fine è avvenuta: il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron ha visto la reunion dei Maneskin, almeno stando agli indizi seminati sui social negli ultimi giorni. La coppia ha pronunciato il fatidico sì in Toscana, scegliendo di vivere uno dei momenti più importanti della propria storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Ma, nonostante le nozze fossero blindatissime, qualche dettaglio è trapelato, lasciando sognare i fan della band.

I Maneskin insieme al matrimonio di Damiano David

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron continua a far sognare i fan: dopo mesi di attesa, il cantante e l’attrice si sono giurati amore eterno in Toscana. Prima la cerimonia civile celebrata a Montalcino, poi il party blindatissimo a Castiglion del Bosco. E in molti si sono chiesti, vista la loro assenza allo scambio dei voti, se Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio fossero presenti alla festa. La risposta è sì, almeno stando agli indizi social trapelati in questi giorni.

In una foto scattata durante il ricevimento sarebbe stata riconosciuta Lavinia Albrizio, compagna di Thomas Raggi, seduta a tavola insieme a Luna Passos, compagna di Victoria De Angelis. Non solo: altri scatti mostrerebbero Thomas ed Ethan di spalle durante i festeggiamenti, mentre un’immagine pubblicata e poi rapidamente rimossa sarebbe stata collegata alla presenza di Victoria. Si tratterebbe di alcune foto analogiche della cabina fotografica intitolata “The Wedding Tale – Chloe and Damiano”, dove si riconosce nitidamente Victoria che ride, si diverte e fa festa insieme agli altri invitati.

Tanti piccoli indizi che hanno scatenato la curiosità dei fan, desiderosi di rivedere i quattro insieme. Al momento, però, non esiste una foto ufficiale che mostri Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan riuniti al matrimonio, né sono arrivate conferme dai diretti interessati. Se davvero la band si fosse ritrovata per festeggiare Damiano, si tratterebbe dunque di una reunion privata e soprattutto affettiva, ben diversa da un annuncio sul futuro musicale del gruppo. Per sapere se questo incontro possa trasformarsi anche in qualcosa di più bisognerà ancora aspettare.

Damiano David e Dove Cameron, i dettagli delle nozze blindate

Damiano David e Dove Cameron hanno scelto la Toscana per coronare il loro amore, cercando di proteggere il più possibile un momento tanto personale. Il matrimonio si è trasformato così in un evento riservato, con pochissime immagini circolate all’esterno e una grande attenzione alla privacy degli sposi e degli invitati.

La cerimonia civile si è svolta a Montalcino, mentre i festeggiamenti sono proseguiti nella suggestiva cornice di Castiglion del Bosco. Proprio dalla festa sono arrivati alcuni dei pochi scatti capaci di raccontare ciò che è accaduto lontano dagli obiettivi ufficiali. Una scelta coerente con il desiderio della coppia di tenere lontani dai riflettori almeno i momenti più intimi delle nozze.

Anche intorno ai look degli sposi è stato mantenuto un certo mistero, contribuendo a rendere il matrimonio ancora più affascinante agli occhi dei fan. Del resto, da quando hanno reso pubblica la loro relazione, Damiano e Dove hanno alternato apparizioni insieme e dichiarazioni romantiche a una gestione molto personale della propria vita privata.

E forse è proprio questo il dettaglio che rende le loro nozze ancora più speciali: nonostante la fama internazionale di entrambi, Damiano e Dove hanno provato a trasformare il matrimonio in una festa da condividere soprattutto con le persone più vicine.