Palazzo d’epoca, verdi colline e ristorante stellato: Damiano David e Dove Cameron si sono sposati in una location da sogno, e anche parecchio costosa, ma esistono alternative abbordabili

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IPA Damiano David e Dove Cameron si sono sposati, le foto del matrimonio da sogno a Montalcino

Il 25 settembre Damiano David e Dove Cameron hanno detto sì. Lui romano, lei statunitense, per il loro giorno più bello hanno scelto la Toscana, tra le più belle delle regioni italiane (senza offesa per le altre). Il rocker e la popstar hanno celebrato le nozze in Val d’Orcia, tra verdi colinne e sconfinati vigneti. Una location da sogno, facilmente raggiungibile ma dai prezzi non alla portata di tutti, non se si scelgono i posti di Damiano e Dove.

Castiglion del Bosco, la meta amata dai vip

Il rito civile si è tenuto nel Palazzo Comunale del borgo di Montalcino, scelto per la vicinanza a Castiglion del Bosco, il resort di lusso immerso nella Val d’Orcia scelto da Damiano David e Dove Cameron per la loro grande festa nuziale. Il leader dei Maneskin e la nuova moglie non sono i primi a cedere al fascino dell’hotel.

Nel 2012, proprio qui Paul McCartney celebrò il suo 70esimo compleanno e, qualche anno dopo, a Castiglion del Bosco arrivò l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che si godette qualche giorno di relax giocando a golf. La struttura ha anche ospitato i matrimoni di Kate Upton e Justin Verlander e di Caroline Wozniacki e David Lee.

Quanto costa un weekend nella location di Damiano e Dove

Se dopo aver guardato le splendide foto delle nozze di Damiano e Dove vi è venuta voglia di replicarne il weekend romantico, bisognerà metter mano al portafogli. La bellezza ha un prezzo e quella di Castiglion del Bosco costa cara. La tenuta nel territorio di Montalcino comprende un borgo medievale, suite e ville, ristoranti, spa, piscina, campi da tennis e da golf. Gli ospiti possono scegliere la soluzione più affine a loro.

A che prezzo? A partire da 3.000 euro a notte per una suite e fino a 15.000 euro per una villa privata. Ma se si viaggia in gruppo, e in bassa stagione, si può anche aprofittare di qualche offerta e riuscire a ottenere una suite a 850 euro a notte. A questo bisognerebbe aggiungere la colazione che, se acquistata separatamente, costa 50 euro a persona.

Bisognerà pur mangiare, e il ristorante migliore tra quelli offerti da Castiglion del Bosco è Campo del Drago, dello chef Matteo Temperini, con due stelle Michelin. Il menù à la carte parte da 100/150 euro a persona. Una cena completa per due persone si aggira sui 350 euro a testa, 720 euro in totale bevande incluse.

Una romantica gita in Val d’Orcia

Castiglion del Bosco non è per tutti, ma le bellezze della Val d’Orcia non hanno prezzo. Pur senza spendere una fortuna è possibile vivere un weekend romantico come quello di Damiano e Dove. L’itinerario che vi consigliamo prevede le stesse meravigliose cornici naturali, da godere scegliendo hotel e ristoranti adeguati al proprio budget.

Ipotizzando un arrivo al venerdì pomeriggio, il consiglio è quello di passeggiare per il centro di Montalcino prima di godersi una degustazione di Brunello e cenare in uno dei ristoranti della zona a base di prodotti tipici: pici, pecorino e tartufi.

Il sabato è il momento di visitare la splendida Pienza, l’incantevole Palazzo Piccolomini e la suggestiva Piazza Pio II con vista panoramica sulla valle. Dopo pranzo si potrebbe passare per il piccolo borgo medievale di Monticchiello, una vera cartolina, e poi far tappa a Bagno Vignoni, che vanta un’enorme vasca termale al centro della piazza. E perché a questo punto non concedersi qualche rilassante ora in una spa.

Anche il viaggio di ritorno può essere indimenticabile se si attraversano le strade panoramiche che collegano San Quirico d’Orcia alla Cappella della Madonna di Vitaleta, tra i luoghi più fotografati della zona. Infine, prima di tornare a casa, un ultimo squisito pranzetto a base di specialità toscane.