Le auto preferite dalle ragazze che non pagheranno il bollo nel 2027

Fiat 500, Lancia Ypsilon, Clio e non solo: ecco le auto che potrebbero rientrare nell'esenzione dal bollo 2027 e cosa controllare prima di acquistare!

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IPA Auto con ragazza con capelli rossi

Dal 2027 potrebbe esserci una bella novità per chi possiede un’auto: niente bollo per moltissime automobiliste e automobilisti italiani. Il Governo ha infatti approvato una misura che prevede, per il prossimo anno, l’esenzione dalla tassa automobilistica per le auto con una potenza fino a 80 kW, che corrispondono a circa 109 cavalli. Tradotto in parole semplici? Se hai una city car o comunque un’auto non particolarmente potente, potresti rientrare tra chi nel 2027 non dovrà mettere mano al portafoglio per pagare il bollo.

Ma quali sono le automobili più amate dalle ragazze che non pagheranno questa tassa il prossimo anno? Scopriamolo insieme!

Bollo auto 2027, quali modelli non lo pagheranno

Partiamo dall’inizio: per scoprire se la tua macchina rispetta il requisito necessario a non pagare il bollo, basta prendere la carta di circolazione e cercare la voce relativa alla potenza, espressa in kW: se il valore non supera 80, l’auto rientra nel limite stabilito. L’agevolazione riguarda le vetture a benzina e diesel e può comprendere anche alcune auto ibride, sempre a condizione che rispettino il tetto previsto.

La misura riguarda anche moto e ciclomotori, seppure con regole specifiche, e al momento è prevista soltanto per il 2027. Questo significa che per le scadenze del 2026 non cambia nulla, ma se sei alla ricerca dell’automobile perfetta da acquistare dopo questa importante novità, eccoti le auto perfette per una ragazza che restano sotto agli 80 kw.

La buona notizia infatti è che diversi modelli molto amati, dalla Fiat 500 alla Lancia Ypsilon, passando per Peugeot 208, Renault Clio e Volkswagen Polo, hanno motorizzazioni che si collocano sotto questa soglia. Attenzione, però: a fare fede non è semplicemente il nome del modello, ma la specifica versione e la potenza riportata sul documento di circolazione.

Dalla Fiat 500 alla Lancia Ypsilon: le più amate dalle ragazze esenti dal bollo

Partiamo da una delle regine delle city car, la Fiat 500. Diverse versioni termiche e mild hybrid restano sotto gli 80 kW e potrebbero quindi rispettare il requisito di potenza previsto. Discorso diverso per la 500e elettrica: esiste anche nella versione da 70 kW, ma le elettriche pure seguono una disciplina differente e non rientrano in questa specifica agevolazione pensata per vetture con alimentazione a benzina o gasolio.

Occhi puntati anche sulla Lancia Ypsilon, altra auto amatissima dal pubblico femminile: la versione ibrida 1.2 si attesta intorno ai 51 kW, mentre l’Ibrida da 110 CV ha un motore termico da circa 74 kW.

Tra le possibili candidate troviamo poi diverse versioni della Dacia Sandero e Stepway: dalla SCe 65 alla TCe 90, fino alla ECO-G 100, numerose motorizzazioni rimangono entro gli 80 kW.

E la lista continua: la Renault Clio SCe 65 sviluppa circa 49 kW, mentre per la Citroën C3 troviamo motorizzazioni come PureTech 83 e PureTech 100 che possono rientrare nella soglia. Per le ibride, invece, bisognerà prestare particolare attenzione al dato utilizzato ai fini dell’agevolazione.

Buone notizie potenziali anche per chi guida una Peugeot 208: sia la PureTech 75, da circa 55 kW, sia la PureTech 100, intorno ai 74 kW, restano sotto il tetto indicato.

Nella lista delle auto da controllare troviamo inoltre alcune versioni di Opel Corsa, Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Hyundai i20, soprattutto nelle motorizzazioni d’ingresso. Anche Skoda Fabia nelle versioni da 80 e 95 CV rimane sotto gli 80 kW.

E se siete team “piccola ma comodissima per la città”, date un’occhiata anche a Hyundai i10, Kia Picanto e Toyota Aygo X: quest’ultima, con il suo 1.0 da 72 CV e 53 kW, è decisamente al di sotto della soglia.

Ci sono poi Suzuki Swift Hybrid, disponibile con motorizzazioni sotto gli 80 kW, e Toyota Yaris, per la quale il discorso diventa più delicato: alcune versioni precedenti possono rientrare nei parametri, mentre sulle full hybrid più recenti bisogna verificare con attenzione quale potenza venga presa in considerazione.

La regola d’oro, quindi, è una sola: non basta sapere che auto avete. Due vetture dello stesso modello possono avere motorizzazioni e potenze differenti. Prima di festeggiare pensando a come spendere i soldi risparmiati sul bollo, recuperate il documento di circolazione e controllate il dato relativo alla potenza. Quel numerino potrebbe diventare uno dei più interessanti del vostro 2027!