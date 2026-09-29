Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Gadget per la sicurezza in auto

C’è un momento che molte donne conoscono bene: il parcheggio buio quando si torna a casa tardi la sera, il semaforo dove qualcuno bussa al finestrino insistendo per parlare, l’auto ferma in un’area di sosta isolata. Non è una questione di essere più o meno prudenti: sono situazioni che capitano e avere qualcosa che vigila al posto tuo, anche solo come deterrente visivo, può cambiare le cose.

Negli ultimi anni la tecnologia per l’auto si è fatta più accessibile e più intelligente: non solo dashcam per gli incidenti, ma anche telecamere interne, allarmi tascabili e pulsanti SOS pensati per situazioni molto specifiche. Vediamo come funzionano davvero e quali vale la pena conoscere.

Perché una videocamera in auto aiuta anche sul fronte della sicurezza personale

La funzione più immediata di una dashcam è anche la più sottovalutata: essere visibile. Una videocamera ben esposta scoraggia comportamenti aggressivi al semaforo o nei parcheggi, semplicemente perché chi la nota sa di poter essere ripreso.

Molti modelli continuano poi a registrare anche a motore spento, grazie a sensori di movimento o d’urto utili proprio nei momenti più delicati, come l’avvicinamento di un estraneo all’auto in un parcheggio isolato o buio.

In caso di incidenti sospetti, discussioni o contestazioni, avere un video oggettivo da mostrare alle forze dell’ordine o all’assicurazione fa una differenza concreta rispetto alla parola contro parola.

Alcuni modelli più avanzati arrivano a inviare una notifica sullo smartphone in tempo reale se rilevano un urto o un tentativo di apertura sospetta, salvando il video anche se la telecamera stessa viene danneggiata.

Le dashcam da scegliere

Dalla più economica per iniziare a provarle, fino al modello più completo per chi guida spesso o vuole tenere d’occhio anche il sedile posteriore.

La dashcam entry level per iniziare senza spendere troppo

La iZEEKER iD240 è la scelta giusta se vuoi provare una dashcam senza un grande investimento: registra in buona qualità, si collega al telefono via Wi-Fi per rivedere i filmati e, aggiungendo un kit apposito, sorveglia anche l’auto mentre è parcheggiata.

iZEEKER

Rispetto ai modelli più costosi qui sotto, ha una resa video meno definita, ma resta un buon punto di partenza.

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La telecamera per tenere d’occhio il sedile posteriore

L’Ottocast Cabin Care mostra in tempo reale, direttamente sullo schermo dell’auto, cosa succede sul sedile posteriore: un po’ come fanno le telecamere WiFi per la casa, ma pensato per l’abitacolo.

È utile soprattutto per chi viaggia con bambini piccoli o animali, ma anche per chi lavora nel trasporto persone e vuole tenere d’occhio i passeggeri senza girarsi.

Ottocast

Il punto da conoscere prima di sceglierla: trasmette solo un’immagine live, senza registrare né salvare nulla (per tutelare la privacy all’interno del veicolo e la diffusione di dati sensibili), quindi non sostituisce una dashcam se il tuo obiettivo è avere una prova video da conservare.

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La dashcam più completa, davanti e dietro

La 70mai A810S è il modello da scegliere se vuoi la copertura più completa: registra sia davanti che dietro in alta definizione, si comporta bene anche di notte o in galleria, e include un sistema che riconosce movimenti sospetti attorno all’auto parcheggiata, avvisandoti sul telefono.

70mai

Ha anche il GPS integrato, utile per documentare con precisione dove e quando è successo un episodio. È una scelta completa, adatta a chi guida spesso e vuole il massimo della copertura.

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Altri gadget per sentirti più sicura

Oltre alle videocamere, esistono accessori più piccoli ma altrettanto pratici: allarmi sonori da tenere agganciati alle chiavi, pensati per i pochi metri che separano l’auto da casa o dall’uscita di un parcheggio e pulsanti SOS che inviano la posizione a un contatto fidato con un solo tocco.

L’allarme sonoro da agganciare alle chiavi

L’Allarme Personale Vantamo si attiva semplicemente tirando la linguetta ed emette un suono da 130 decibel da due altoparlanti, insieme a una luce stroboscopica pensata per disorientare chi ti si avvicina in modo aggressivo.

Vantamo

Ha un indicatore di batteria scarica, un dettaglio utile per non ritrovarti scoperta proprio quando ne avresti bisogno, e si aggancia comodamente al portachiavi dell’auto o alla borsa.

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Il pulsante d’allarme da tenere a portata di mano

Il pulsante SOS SINGCALL si aziona con una semplice pressione e avvisa subito il tuo smartphone, comodo da tenere in borsa o in auto.

SINGCALL

Un dettaglio onesto da sapere prima di sceglierlo: funziona tramite la tua rete Wi-Fi di casa, quindi è più adatto come allarme da tenere vicino all’abitazione o al garage, meno come compagno da portare ovunque in giro per la città.

Se hai bisogno di più margine di manovra, puoi impostare la funzione SOS direttamente sul tuo smartphone.

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