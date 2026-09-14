Kate Middleton, la battuta pungente di William sulle sue doti culinarie che la fece arrabbiare

La battuta pungente di William su Kate Middleton e le sue doti culinarie che fece arrabbiare (per poco) la principessa del Galles.

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IPA Kate Middleton

Non è facile fare arrabbiare Kate Middleton, ma William ci sarebbe riuscito facendo una battuta in pubblico sulle sue doti culinarie. La principessa del Galles infatti non sarebbe molto brava ai fornelli e questo sarebbe motivo di ilarità in famiglia.

La battuta di William su Kate Middleton

A confessarlo, con la conferma di William, è stata lei stessa qualche tempo fa. Nel corso di una cena di beneficienza infatti Kate Middleton ha ironizzato, affermando che il marito avrebbe gradito l’idea di mangiare qualcosa che non aveva cucinato lei.

“William deve sopportare la mia cucina quasi sempre”, ha affermato. A quel punto William sarebbe intervenuto, facendo una battuta piuttosto pungente: “È per questo che sono così magro!”, avrebbe detto.

Una battuta che avrebbe causato l’indignazione di Kate Middleton anche se più di una volta la principessa del Galles, anche in passato, ha spiegato di non essere una grande cuoca e di lasciare volentieri il controllo dei fornelli a William.

In particolare nel corso di una sua apparizione televisiva Kate aveva rivelato che durante la sua permanenza nell’Università di St. Andrews, in Scozia, William era solito cucinare per lei tantissimi piatti deliziosi.

“È bravissimo a fare colazione – aveva spiegato -. Ai tempi dell’università, cucinava ogni genere di cose. Credo che lo facesse per cercare di impressionarmi!”.

Il legame speciale di Kate e William

Dal primo incontro all’Università, sino alle nozze, il legame fra Kate Middleton e William è cresciuto sempre di più. La principessa del Galles è diventata una figura essenziale nella famiglia reale e oggi rappresenta un punto di riferimento.

Qualche tempo fa il primogenito di Lady Diana, ospite del podcast di Heart Radio era stato intervistato da Jamie Theakston e Amanda Holden e aveva raccontato il caos e la felicità che si respira nella sua famiglia.

William aveva descritto Kate Middleton come il vero motore della sua vita, parlando dell’organizzazione dei figli, degli imprevisti e della tenerezza di Louis, il piccolo di casa “che lascia impronte di marmellata ovunque in macchina”. Riguardo a George aveva poi rivelato: “A volte sta al college, cioè rimane a dormire a scuola presso la Lambrook School”

“Kate è una mamma e una moglie straordinaria – aveva aggiunto William -. La nostra famiglia davvero non ce la farebbe senza di lei”.

Proprio William qualche tempo fa aveva rivelato lo strano hobby di Kate che adora fare il bagno nell’acqua gelida in qualsiasi stagione. “Ti senti benissimo dopo -, aveva rivelato William -. Lo adoro. Urlo e strillo molto quando entro”.

“Amo nuotare in acque fredde, quanto più fredda è l’acqua, meglio è. Lo adoro totalmente”, aveva confermato Kate. “Catherine, sei pazza!”, l’aveva apostrofata lui. Lei aveva poi aggiunto: “È buio, e piove, e io vado lo stesso a cercare acqua fredda. La temperatura non conta, anzi più è fredda e meglio è”.