Kate Middleton, William svela il suo hobby “folle” (che ora segue anche lui)

IPA Kate Middleton

Il principe William fa un passo che conquista i fan della Royal Family e segna un nuovo capitolo nel suo rapporto con Kate Middleton, abbracciando uno degli hobby più amati ed estremi della Principessa del Galles: i bagni in acqua fredda (anzi gelida!). Una scelta che racconta un lato inedito del futuro Re, tra rinnovata intesa e un pizzico di follia condivisa.

William svela l’hobby “folle” di Kate Middleton

Durante una visita ufficiale in Galles, William ha stupito tutti, rivelando di essersi lasciato conquistare da uno degli hobby più strani e particolari della moglie. Il futuro Re ha svelato, sorridendo, di essersi “convertito ai bagni in acqua fredda”. Un rituale piuttosto estremo, amatissimo da Kate Middleton.

“Ti senti benissimo dopo -, ha raccontato, aggiungendo con ironia -. Lo adoro. Urlo e strillo molto quando entro”. Parole che hanno fatto immediatamente il giro dei social non solo per il contenuto, ma perché arrivano da chi, fino a poco tempo fa, commentava in modo ben diverso la passione della moglie. Nel 2023 infatti Kate aveva raccontato il suo amore per i tuffi gelidi spiegando: “Amo nuotare in acque fredde, quanto più fredda è l’acqua, meglio è. Lo adoro totalmente”. In quell’occasione William l’aveva presa in giro bonariamente dicendole affettuosamente: “Catherine, sei pazza!”.

Non solo, Kate aveva aggiunto che nemmeno buio e pioggia riuscivano a fermarla. “È buio, e piove, e io vado lo stesso a cercare acqua fredda”. Parole che all’epoca avevano fatto sorridere William, decisamente contrario all’idea di buttarsi in un’acqua “da brividi”.

Oggi però sembra che tutto sia cambiato. William non solo ha provato l’esperienza, ma ha confessato di essersene innamorato. Un mutamento che molti interpretano come un gesto di vicinanza emotiva verso Kate, una forma di sostegno e complicità che va oltre il ruolo pubblico.

L’amore di William per Kate Middleton fra tuffi gelati e complicità

Kate Middleton è da sempre l’anima sportiva della Royal Family e, per certi versi, la più spericolata. Ama la natura, l’aria aperta e la libertà che le regalano lo sport e le attività fisiche più intense. I tuffi in acqua gelida sono da anni la sua terapia personale: un momento di coraggio, adrenalina e rinascita, utili sia per il corpo che per la mente.

Che William abbia scelto proprio questa passione per avvicinarsi a lei ha un valore simbolico potente. È un gesto che racconta la volontà di essere accanto alla moglie anche nelle esperienze più folli. Gli esperti reali – come racconta il Daily Mail – parlano di un vero e proprio linguaggio d’amore fatto di azioni: entrare nell’acqua ghiacciata insieme significa aprirsi, fidarsi, condividere.

In un periodo complesso per la famiglia reale, questo avvicinamento così spontaneo svela una coppia che continua a cercarsi e a sostenersi. E mentre Kate resta la “regina del freddo” che ripete convinta: “La temperatura non conta, anzi più è fredda e meglio è”, William si scopre pronto a seguirla, pur con qualche urlo liberatorio. Ed è proprio questa immagine a conquistare il pubblico.

Un amore che non teme il freddo, anzi ci si tuffa dentro.

