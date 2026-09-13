Kate Middleton, svelato il nome falso usato da William ai tempi dell’Università

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Sono trascorsi anni da quando William frequentava l’Università di St. Andrews insieme a Kate Middleton. Fu proprio in quegli anni che ci fu il primo incontro fra i due che avrebbe cambiato per sempre la vita (e la storia) di entrambi. Solo oggi però scopriamo che in quegli anni – dal 2001 al 2005 – William non utilizzava il suo nome, bensì un nome falso.

Il falso nome usato da William all’Università

Secondo alcune fonti infatti William avrebbe usato un soprannome per nascondere la sua identità all’interno dell’Università di St. Andrews. Un modo per non ricevere privilegi e per farsi in qualche modo trattare come uno “studente comune”.

Il primogenito di Carlo e Diana ha vissuto tutta la sua vita sotto i riflettori, ma il tempo trascorso in Scozia gli ha consentito di vivere un momento di maggiore privacy.

Nei suoi quattro anni all’Università, William avrebbe deciso di utilizzare il nome di Steve per conseguire il suo Master of Arts in Geografia. Uno stratagemma usato per integrarsi al meglio con i suoi compagni di corso. Secondo WalesOnline, la stessa Kate Middleton avrebbe inizialmente conosciuto William come “Steve”, continuando a chiamarlo in questo modo durante il primo anno di università.

Come ben sappiamo infatti William inizialmente si iscrisse al corso di Storia dell’Arte all’Università di St Andrews, dove studiava anche Kate. In seguito decise di passare a Geografia, laureandosi nel giugno del 2005.

Fondata nel quindicesimo secolo, questa Università si trova in Scozia e ha le sembianze di un maniero. Nel 2001, quando il principe William annunciò di volersi iscrivere in questo istituto, ci fu un picco di iscrizioni. Kate Middleton, che l’anno precedente si era iscritta ad un altro ateneo, decise di cambiare e spostarsi alla St. Andrews, non sappiamo ancora perché, lì ci fu l’incontro fra i due.

“Ricordo che l’università per me è stata una di quelle grandi opportunità per provare nuovi hobby, e questo è avvenuto anche adesso – aveva raccontato qualche tempo fa Kate Middleton, ricordando quegli anni -. Mi è piaciuto provare cose nuove e mettermi alla prova, sia nello sport, nella musica o nell’arte. È una delle cose che fanno anche i miei figli, provare cose nuove, e l’università per me è stato il momento in cui ho imparato a provare perché offre così tanto”.

Proprio all’Università sarebbero nate tante delle sue passioni: “Mi piace stare all’aria aperta e far parte di tutti i diversi club sportivi, quindi fare cose come l’hockey e il tennis all’università. Ma ho anche provato il club di fotografia all’università, che è stato fantastico e ho incontrato amici totalmente nuovi”.

Il desiderio di privacy di William

Il desiderio di privacy avrebbe poi caratterizzato, da quel momento in poi, tutta la vita di William. Secondo fonti di Palazzo, infatti il futuro re sarebbe “ossessionato” dalla necessità di garantire la privacy della sua famiglia.

“Dopo un’infanzia trascorsa a spostarsi continuamente tra le case dei suoi genitori in perenne conflitto, William è determinato a dare alla sua famiglia la stabilità che a lui è mancata – ha spiegato l’ex corrispondente reale Jennie Bond -. Voleva che i suoi figli sapessero esattamente cosa significa una vita familiare serena e tranquilla”.