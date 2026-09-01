Kate Middleton e William conoscono il vero motivo del ritorno in Inghilterra di Harry e Meghan Markle e mantengono il più stretto riserbo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William mantengono il più stretto riserbo sul ritorno di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna. I Principi non hanno rilasciato commenti e né lo faranno. Ma conoscono perfettamente il vero motivo che ha spinto i Sussex a trasferirsi coi figli Archie e Lilibet in Inghilterra.

Kate Middleton si prepara al ritorno in pubblico

Kate Middleton è tornata a Forest Lodge con William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. A breve ricomincia la scuola e la Principessa del Galles, come ogni mamma, sta ultimando i preparativi per la ripresa delle lezioni.

Questo mese George, il primogenito, lascerà casa per andare all’Eton College, mentre Charlotte e Louis ritorneranno alla Lambrook School. Quasi certamente William e Kate accompagneranno il figlio maggiore nella nuova scuola e ci si aspetta che verranno condivisi foto e video ufficiali del suo primo giorno nella scuola secondaria, esattamente come fu fatto per suo padre.

Poi Kate si concentrerà pienamente sulla sua agenda. Da qui a dicembre ci sono diversi impegni importanti, tra cui un viaggio a Mumbai a novembre insieme a William. Sicuramente, avrà già iniziato i preparativi per il concerto di Natale e poi ci saranno i banchetti di Stato a Palazzo. A ciò naturalmente si aggiungeranno altre uscite locali e incontri riguardanti i vari progetti che segue.

Kate, dunque, è molto impegnata e certamente non ha tempo per seguire indiscrezioni e pettegolezzi sul ritorno di Harry e Meghan Markle in Inghilterra.

Lei e William non hanno rilasciato alcun commento sulla questione, ma chi li conosce da vicino sa che non hanno gradito il trasferimento dei Sussex. Il Principe non si fida del fratello e meno ancora della cognata. È convinto che la loro presenza disturberà il lavoro della Corona, sebbene il Palazzo abbia chiarito senza ombra di dubbio che Harry e Meghan non avranno alcun ruolo istituzionale a Corte.

Kate Middleton, salta l’incontro tra William e Harry

Ma la vicinanza pesa e prima poi accadrà che le due coppie si ritrovino faccia a faccia. Intanto, però, il possibile incontro di William e Harry per commemorare la madre Diana, scomparsa il 31 agosto 1997, non è avvenuto.

In effetti, non ci sono state celebrazioni pubbliche dedicate alla Principessa. E sicuramente non si sono ritrovati in forma privata per ricordarla. In altri termini, per il momento si ignorano reciprocamente. Anche se il Principe del Galles teme che questa sia solo una strategia.

Kate Middleton, la verità sul ritorno dei Sussex

Infatti, William e Kate conoscono perfettamente il reale motivo che ha spinto Harry e Meghan a trasferirsi in Inghilterra. E questo motivo sono i soldi e la posizione sociale. Non a caso i Sussex si sono stabiliti nelle Cotswolds, un luogo frequentato dall’alta società.

Harry e Meghan hanno capito che per loro non c’era futuro in California. I loro progetti professionali non sono mai davvero decollati, il Principe non si è mai davvero abituato alla nuova vita americana e la presidenza Trump non li ha favoriti.

Lady Markle, che aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornata nel Regno Unito, non si è opposta al trasferimento, consapevole che senza l’appoggio della Famiglia Reale lei e il marito non avrebbero fatto molta strada.

Questo dunque era il momento giusto per il loro clamoroso ritorno, finché Carlo è saldo sul trono. Infatti, il Sovrano non è mai stato contrario al rientro del figlio minore in patria, contrariamente a William che lo ha ostacolato in tutti i modi.

Harry e Meghan erano consapevoli che o sfruttavano la compassione di Carlo o per loro la porta del Palazzo si sarebbe per sempre chiusa.