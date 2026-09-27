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IPA Kate Middleton

Un telefono che passa di mano, qualche foto di mare scattata dal ponte di una barca a vela, e il commento di chi guarda. È da un dettaglio così minuscolo che si è capito quale sia, oggi, uno dei rapporti più solidi di Kate Middleton dentro le mura di Palazzo.

La Principessa del Galles è entrata nella Royal Family nel 2011, il giorno delle nozze con il Principe William, e da allora ha costruito un pezzo alla volta una rete di relazioni che raramente si conosce pubblicamente. Non è nata in quel mondo, eppure oggi sembra conoscerne ogni sfumatura, comprese quelle che nessun protocollo può insegnare.

Che Re Carlo abbia una vera predilezione per la nuora è ormai cosa nota: i due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi anni, complice anche un periodo difficile vissuto quasi in parallelo. Ed è noto anche il feeling con la Duchessa Sophie, zia acquisita di William, con cui la Principessa condivide gusti e persino qualche gioiello. Ma su chi altro potesse contare davvero, a porte chiuse, si è sempre saputo pochissimo.

L’indizio di Kate Middleton durante il viaggio in Scozia

A svelare il mistero, senza volerlo, è stata proprio lei. Durante una visita sull’isola di Bute, in Scozia, Kate si è lasciata andare a una confidenza rivelatrice. Parlando con una residente del posto, ha nominato la Principessa Anna, zia del marito, raccontando che la sorella del Re è solita navigare proprio in quelle acque.

“So che la Principessa Reale viene qui in barca a vela, vero?”, ha chiesto, per poi aggiungere di capire perfettamente il motivo di quella scelta. E qui arriva il dettaglio più bello: Anna, ha spiegato, mostra spesso alla famiglia le fotografie scattate durante le sue traversate. Immagini che, a sentire la Principessa, sono davvero splendide.

Sembra poco, ma non lo è. Perché quelle parole raccontano qualcosa che nessuna apparizione pubblica aveva mai messo a fuoco: Kate Middleton e la Principessa Reale si vedono con una certa frequenza, in contesti privati, di quelli in cui ci si passa il telefono per far vedere le foto delle vacanze. Esattamente come farebbe una zia con una nipote, in qualunque famiglia del mondo.

Perché il rapporto con la Principessa Anna vale tanto

All’interno della Famiglia Reale, Anna è considerata un pilastro. Definita da anni la Reale più instancabile, con un numero di impegni annuali che lascia indietro chiunque, non ha mai amato le telecamere né le interviste. Il suo è un consenso che si conquista sul campo, con i fatti. Ecco perché essere nelle sue grazie, dentro quel mondo, conta più di mille titoli di giornale.

Del resto, i segnali c’erano già. Nelle grandi occasioni ufficiali, nelle cerimonie, negli impegni condivisi, le due donne sono sempre apparse in sintonia: sguardi complici, battute scambiate a mezza voce e quella naturalezza che non si recita.

Si dice che anche il Principe William nutra una profonda ammirazione per la zia, e non è difficile crederlo: i due vengono spesso immortalati mentre chiacchierano agli eventi familiari, con un’intimità che salta all’occhio anche nelle foto più formali. Vedere la moglie legata alla stessa persona che lui stima tanto non può che fargli piacere.