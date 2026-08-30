“Decisamente dalla sua parte”, l’alleata di Kate Middleton che nessuno si aspettava

Kate Middleton è amatissima dal popolo inglese ma anche dalla Famiglia Reale, che l'affianca con grande fiducia: ma chi è la sua vera alleata?

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IPA Kate Middleton

A Palazzo, le alleanze si stabiliscono raramente per caso, e quella che si starebbe consolidando tra Camilla e Kate Middleton è forse una delle più inattese degli ultimi anni. Proprio mentre il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito rimette in discussione gli equilibri di Corte, la Regina sembra aver scelto senza esitazioni da che parte stare. E a restarne sorpresa non è certo la Principessa del Galles, ma tutto il resto della Famiglia Reale.

Il legame silenzioso tra Camilla e Kate

Fino a qualche anno fa in pochi avrebbero scommesso su un’intesa così solida tra le due donne, arrivate nella Firm da strade opposte e in momenti molto diversi della vita della Monarchia. Poi, con il passare delle stagioni e soprattutto dopo la Megxit, qualcosa è cambiato: secondo l’esperto reale Andrew Lownie, Camilla si sarebbe avvicinata sempre di più a Kate Middleton, diventando una delle sue alleate più fidate proprio nei momenti più delicati.

Non è un caso se le due sono state immortalate più volte fianco a fianco: al Cenotafio, lo scorso Remembrance Sunday, con sguardi complici notati da chi studia il linguaggio del corpo, e a Royal Ascot, dove Kate si è appoggiata proprio a Camilla nel suo primo grande ritorno pubblico dopo le cure oncologiche. Il feeling sembra estendersi anche a Carole Middleton, la madre della Principessa, avvistata spesso in compagnia della Regina nell’ultima estate, comprese le giornate alle corse di Cheltenham.

Perché il ritorno dei Sussex cambia tutto

Questo equilibrio, però, rischia ora di essere messo alla prova. Harry e Meghan sono atterrati a Birmingham per quello che si annuncia come un soggiorno lungo, con Archie e Lilibet già iscritti a scuola nel Regno Unito. Per Lownie, sia Re Carlo che il Principe del Galles conoscevano da tempo questi piani, ma avrebbero scelto di restare defilati per capire prima come avrebbe reagito l’opinione pubblica. È in questo scenario che, secondo lo storico, Camilla avrebbe spinto il marito a fissare confini netti con i Duchi di Sussex, senza dimenticare le parole non proprio tenere che Harry le aveva riservato in Spare e nelle interviste promozionali del libro, quando l’aveva accusata di aver costruito la propria immagine pubblica anche grazie a rapporti privilegiati con certa stampa.

Non tutti in famiglia, va detto, la pensano allo stesso modo: Lownie parla di divisioni interne piuttosto marcate sul modo in cui Carlo ha gestito il dossier Sussex, un po’ come già successo con il caso del Principe Andrea. I Galles, dal canto loro, avrebbero scelto il silenzio pubblico, ma osserverebbero con attenzione il rischio di veder nascere due “corti” parallele, con Harry che potrebbe ritagliarsi proprio quella posizione a metà strada che anni fa lo aveva spinto, insieme a Meghan, a lasciare i ranghi della Famiglia Reale. Non a caso Lownie arriva a paragonare la situazione a quella del Duca di Windsor, pronto a rientrare in Gran Bretagna dopo la guerra approfittando della salute cagionevole di Giorgio VI.

Per ora a Buckingham Palace prevale la cautela: capire se dei Sussex ci si può davvero fidare dopo l’intervista a Oprah e la docuserie Netflix, prima di riaprire completamente le porte. Ma se le tensioni dovessero riaccendersi, una cosa pare ormai chiara a chi osserva da vicino i corridoi di corte: Kate non sarebbe sola ad affrontarle. Al suo fianco, defilata ma determinata, ci sarebbe proprio l’alleata che nessuno aveva messo in conto.