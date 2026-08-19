Kate Middleton, svelato il commento “crudele” su Meghan Markle

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IPA Kate Middleton

Il rapporto fra Kate Middleton e Meghan Markle è tornato sotto i riflettori dopo la notizia secondo cui i duchi di Sussex sarebbero pronti a tornare in Inghilterra, ricucendo i rapporti con la famiglia reale. Dopo il viaggio di qualche tempo fa in cui Meghan e Harry hanno incontrato Re Carlo, la coppia starebbe progettando un nuovo soggiorno nel paese natale del secondogenito di Lady Diana. Una scelta che non avrebbe fatto felice William nè Kate che in passato si erano scontrati in privato con i Sussex.

Il commento cattivo di Kate Middleton su Meghan Markle

Se Meghan Markle è sempre stata descritta dai tabloid inglesi come la “cattiva” della situazione, sempre pronta a scontrarsi con la famiglia reale, ora emergono nuovi dettagli sul suo litigio con Kate Middleton. Una versione che in parte coincide con il racconto fatto da alcune fonti di Buckingham Palace, secondo cui Kate avrebbe definito Meghan come “inquietante” per via della sua tendenza a copiare lo stile e le mosse della principessa del Galles.

“Catherine l’ha sempre trovata inquietante. Ogni volta che lei fa qualcosa la copia. Gli abiti, le foto, tutto”, ha raccontato una fonte. Un commento, quello di Kate, che molti potrebbero definire come un po’ “cattivo”, ma che riflette al meglio il clima di tensione respirato nella Royal Family durante il periodo in cui Meghan e Harry erano ancora in Inghilterra.

Non solo, Kate Middleton e William non avrebbero mai dimenticato gli affronti subiti e si starebbero opponendo fermamente al ritorno dei Sussex nel paese, nonostante Re Carlo sia propenso a perdonare la coppia.

“Harry e Meghan non hanno fatto altro che tentare di abbattere la monarchia britannica – ha raccontato l’insider -. Era proprio quello che cercavano di fare: distruggerla. Quei due covano rabbia e risentimento, e io credo fermamente che William abbia ragione in questo caso”.

Il ritorno di Meghan e Harry ostacolato da Kate e William

Non è un segreto: William e Kate si sarebbero opposti al ritorno di Meghan e Harry nella famiglia reale e questo starebbe preparando il terreno per un nuovo doloroso scontro fra i fratelli.

“Sta diventando sempre più chiaro che non hanno bisogno dell’approvazione di William e Kate, il che ha davvero rafforzato la fiducia di Meghan – ha spiegato una fonte a HeatWorld -. Il fatto che Carlo si stia impegnando così tanto per lasciarsi alle spalle questa frattura e gettare le basi per il loro futuro, non solo per Harry e Meghan, ma anche per i loro figli, è estremamente gratificante”.

Nei prossimi mesi molte cose potrebbero cambiare e potrebbe persino verificarsi un incontro fra la duchessa di Sussex e la principessa del Galles. Meghan infatti sarebbe ben consapevole di ciò che Kate pensa di lei, ma vorrebbe comunque provare a ricreare un rapporto con la cognata per il bene dei figli.

“Detto questo sia Meghan che Harry desidererebbero comunque molto avere un rapporto migliore con William e Kate, ma anche se ciò non dovesse mai accadere, credono che ora loro e i loro figli abbiano un posto all’interno della famiglia”, ha confidato una persona vicina alla coppia.