Matrimonio Damiano David e Dove Cameron, chi ha creato i gioielli da sposa

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati a Montalcino, con rito civile. Sul look della sposa, il primo dettaglio ufficiale sono i gioielli

IPA Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati giovedì 24 settembre a Montalcino, dopo mesi passati a lasciar trapelare il meno possibile. Sul look della sposa, il primo dettaglio ufficiale sono i gioielli della sposa. E, possiamo dire, la fede scelta è elegante esattamente come l’abito scelto per la funzione.

Fosse la trama di una commedia romantica, la bolleremmo come troppo banale. Un po’ come il matrimonio in Toscana per un americano.

I gioielli (e la cravatta) di Dove Cameron

Quali pezzi la sposa abbia indossato abbiamo un precedente. Pochi giorni fa sono uscite delle foto della “bride to be”. In quell’occasione Dove Cameron portava Damiani.

Alcuni mesi fa, Dove Cameron aveva detto di volere un look da sposa capace di rappresentarla per intero. Le prime foto da Montalcino mostrano un completo pantalone bianco, con la giacca stretta in vita e un sottile cravattino. La cravatta, per la cronaca, l’ha messa lei: Damiano David è arrivato in doppiopetto, con la camicia aperta.

Sullo sposo in carne e ossa, invece, buio totale. Chi cerca un indizio ricorderà che a febbraio 2025 Damiano David era diventato global ambassador di Bulgari.

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Il rito in Comune, con interprete

Il rito civile si è svolto nel pomeriggio nel Palazzo Comunale di Montalcino, affacciato su piazza del Popolo, tra ortensie e calle bianche. A celebrarlo il sindaco Silvio Franceschelli, che alla stampa aveva anticipato un dettaglio molto pratico: ogni passaggio sarebbe stato tradotto da una madrelingua, chiamata poi a firmare l’atto insieme agli sposi e ai testimoni. Nessun sì perso nella traduzione.

La festa con gli invitati è in programma venerdì 25 settembre a Castiglion del Bosco. La lista degli ospiti è rimasta riservata, anche se già mesi fa, a Entertainment Tonight, Dove Cameron aveva messo le mani avanti: sarebbe stata lunghissima, colpa dei tanti cugini di Damiano David. I fan, intanto, aspettano di sapere se alla festa ci saranno anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Conferme, per ora, nessuna.

Dagli MTV Video Music Awards a una proposta tra le valigie

Al primo incontro, agli MTV Video Music Awards del 2022, Dove Cameron si era convinta di stare antipatica a Damiano David. Lo ha raccontato lei stessa.

Poco più di tre anni dopo, il 3 gennaio 2026, i due avevano annunciato il fidanzamento su Instagram, e a prendersi la scena erano stati gli anelli: due, uno a testa, realizzati dall’orafo Alessandro Bernini. Il valore complessivo, secondo le stime riportate allora da Fanpage e Corriere dello Sport, sarebbe di circa 200mila euro. All’interno, ciascuno porta incisa una dedica. Su quello della sposa, comparirebbe la stessa frase scelta per l’annuncio social: “My favourite part of being alive”.

La proposta, invece, di hollywoodiano aveva poco. Damiano David ha chiesto a Dove Cameron di sposarlo mentre preparavano le valigie, lei struccata e con i capelli ancora umidi. Le cose romantiche, a sentir loro, sono quelle di tutti i giorni: la spesa, i piatti da lavare in due.

Che Dove Cameron avesse le nozze in testa si capiva anche dalla musica. Il 9 settembre è uscito il suo nuovo singolo, When in Rome, con il video girato a Capena, alle porte di Roma, e l’idea del matrimonio già nel testo. Quindici giorni dopo, il sì.