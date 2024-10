Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin e Lavinia: i look per il primo red carpet di coppia

Il chitarrista dei Maneskin ha calcato il tappeto rosso insieme alla fidanzata per la première del film "Fino alla fine", rubando la scena con look eleganti e raffinati

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Thomas Raggi e Lavinia Albrizio

Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha fatto la sua apparizione al Roma Film Festival 2024 insieme alla fidanzata Lavinia Albrizio, segnando il loro debutto come coppia ufficiale sul red carpet. Un evento che ha catturato l’attenzione non solo per l’importanza del festival, ma anche per i look audaci e raffinati scelti dai due.

Protagonisti di una storia d’amore che dura da oltre due anni, Thomas e Lavinia hanno saputo farsi notare per la loro complicità e per l’eleganza con cui hanno calcato il tappeto rosso della première del film Fino alla fine di Gabriele Muccino.

Il look di Thomas Raggi: dandy rock in beige

Thomas Raggi ha confermato ancora una volta il suo stile unico, che fonde il dandy con il rock, sul red carpet romano. Il chitarrista dei Maneskin ha optato per un completo beige con giacca e pantaloni leggermente a zampa, una scelta audace che richiama i look degli anni ‘70.

Il completo, caratterizzato da una stampa all over a morsetto, era abbinato a una camicia azzurra con colletto largo in perfetto stile retrò, lasciata aperta per mettere in mostra una collana di perle con una croce maltese.

Il look di Thomas, lontano dagli abiti tradizionali da red carpet, esprime la sua personalità ribelle ma sofisticata, in perfetta sintonia con lo stile rock che ha sempre rappresentato la band dei Maneskin.

Le perle, un accessorio che spesso viene associato alla femminilità, sono state reinterpretate da Thomas in chiave maschile, dimostrando come l’eleganza non abbia genere e come un semplice dettaglio possa trasformare un outfit in un’opera d’arte.

Fonte: Getty Images

Lavinia Albrizio: un look dark e sofisticato

Se il compagno di Damiano David e Victoria De Angelis ha scelto il beige e il retrò, la fidanzata Lavinia Albrizio ha optato per un look più dark e sensuale. Lavinia ha indossato un abito nero drappeggiato, con uno spacco profondo che ha messo in risalto la sua figura elegante.

L’abito, dalle linee morbide ma allo stesso tempo audaci, è stato abbinato a un paio di sandali platform in vernice, che hanno aggiunto un tocco grintoso all’outfit.

A completare il look, una cascata di catene con croci, che ha adornato il décolleté di Lavinia, regalando all’abito una vena rock, in sintonia con lo stile del fidanzato.

Il nero, colore scelto per l’occasione, è sempre una scelta vincente per il red carpet, ma Lavinia è riuscita a trasformarlo in qualcosa di più: un simbolo di eleganza intramontabile con una punta di audacia che ben rappresenta la sua personalità.

Fonte: Getty Images

Un amore sotto i riflettori: la storia di Thomas e Lavinia

La storia d’amore tra Thomas Raggi e Lavinia Albrizio è iniziata più di due anni fa, ma solo recentemente la coppia ha deciso di mostrarsi apertamente sotto i riflettori. La prima volta che sono stati paparazzati insieme risale al Festival di Sanremo 2022, dove una telecamera di Whoopsee li ha sorpresi durante una cena romantica nella città ligure.

Da quel momento, il loro amore è cresciuto lontano dai riflettori, mantenendo una riservatezza che solo quest’anno ha iniziato a dissolversi, con apparizioni pubbliche sempre più frequenti.

Lavinia, classe 1999 e originaria di Bologna, ha seguito Thomas in molte tappe del tour estivo dei Maneskin, condividendo con lui momenti importanti come i concerti e gli eventi di moda. Le foto sui social media la ritraggono al fianco del chitarrista in città come New York, Ibiza e Milano, un segno evidente di quanto sia parte integrante della vita di Thomas sia dal punto di vista personale che professionale.

Fonte: Getty Images

Oltre alla loro storia d’amore, ciò che ha colpito durante la serata del Roma Film Festival è stato lo stile di Lavinia. La giovane bolognese, pur mantenendo un profilo discreto, ha dimostrato di avere un gusto impeccabile per la moda, scegliendo abiti che esaltano la sua bellezza e la sua personalità.

Non è la prima volta che Lavinia si distingue per il suo stile. Già alla Paris Fashion Week 2024, dove ha partecipato con Thomas alla presentazione della collezione autunno-inverno di Christian Louboutin, aveva attirato l’attenzione per la sua scelta di abiti audaci e originali.