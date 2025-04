Michelle Williams, lavanda e luce tra i capelli, l’incanto sul red carpet con il marito

Michelle Williams brilla in lavanda alla première della nuova serie Dying for Sex, accanto al marito Thomas Kail. Un look sofisticato e romantico

Fonte: IPA Michelle Williams e Thomas Kail

C’è qualcosa di etereo in Michelle Williams quando attraversa un red carpet. Ma alla première newyorkese della nuova serie Dying for Sex, l’attrice ha superato ogni aspettativa: avvolta in una nuvola di chiffon, ha incantato la scena. Accanto a lei, il marito Thomas Kail, regista pluripremiato e compagno di vita da ormai quattro anni, le stringeva la mano con un’eleganza composta ma dolcissima. Insieme, hanno mostrato al mondo un equilibrio perfetto tra raffinatezza, intesa e complicità.

Michelle Williams, la luce del red carpet

Michelle Williams, 44 anni, torna sotto i riflettori con un progetto coraggioso e potente: Dying for Sex, la serie FX in arrivo su Hulu il 4 aprile, ispirata all’omonimo podcast di Wondery.

Ma prima ancora che la storia inizi, è il suo look a raccontare qualcosa: una dichiarazione di femminilità consapevole, sofisticata, libera. L’attrice ha scelto il Serra Dress in Matte Jersey – Lilac firmato Proenza Schouler, dal valore di 2.980 euro: un abito in chiffon lavanda che lasciava le spalle scoperte e si stringeva in vita con un gioco di tagli cut-out laterali, osé ma perfettamente bilanciati da una linea morbida e svolazzante.

Fonte: IPA

I capelli biondo platino, lucidi come seta, erano raccolti in un caschetto liscio e rigoroso, spostato delicatamente da un lato per lasciare il viso scoperto. Il trucco era naturale ma studiatissimo: una base trasparente e luminosa, guance appena arrossate, labbra rosa cipria e uno sguardo leggermente definito da un tratto di eyeliner marrone. Ai polsi, una serie di sottili bracciali d’argento, che riflettevano la luce dei flash come piccoli raggi di luna.

La protagonista di Dawson’s Creek non ha mai avuto bisogno di eccedere per imporsi. La sua eleganza è quella che non urla: si insinua, avvolge, resta. E in questa occasione ha brillato come non mai, tenendo per mano Thomas Kail, con cui ha costruito una famiglia lontano dai clamori. Sul red carpet hanno scherzato, si sono sfiorati il naso, si sono guardati con quella tenerezza che non si può fingere.

Fonte: IPA

Una coppia fuori dai riflettori (ma bellissima sotto)

Michelle Williams e il marito Thomas Kail si sono conosciuti nel 2018 sul set della serie Fosse/Verdon, dove lei interpretava Gwen Verdon e lui era regista e produttore. Da lì è nato un amore riservato ma profondo, sfociato nel matrimonio nel 2020 e in due figli. Michelle ha anche una figlia più grande, Matilda, nata dalla relazione con il compianto Heath Ledger. Thomas, invece, era stato sposato con l’attrice Angela Christian.

Fonte: IPA

Il red carpet per Dying for Sex è stato uno dei rari momenti pubblici in cui la coppia ha scelto di mostrarsi al completo, e il risultato è stato irresistibile. Thomas Kail ha indossato un classico completo scuro con camicia bianca: nessun vezzo, nessun eccesso. Solo sobrietà e portamento, perfettamente in linea con lo stile della moglie. I due, tra sguardi complici e sorrisi sussurrati, hanno illuminato la première newyorkese con una bellezza che non ha bisogno di spiegazioni.

Il look di Michelle Williams si inserisce perfettamente in quella narrazione visiva che ama il pastello sofisticato e le forme morbide, ma capaci di lasciare il segno. E poi c’è il colore lavanda, da sempre simbolo di spiritualità, calma, eleganza fuori dal tempo: sulla pelle diafana dell’attrice, sembrava brillare di luce propria.