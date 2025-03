Fonte: Ansa Lavinia Orefici intervista Romano Prodi

Giornalista di lunga esperienza e volto noto di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici è oggi legata a filo doppio col nome di Romano Prodi, al quale ha rivolto una domanda sul Manifesto di Ventotene. Prima accusato di aver avuto una reazione non idonea al contesto e poi di aver addirittura tirato i capelli della sua interlocutrice, l’ex Premier non ha ancora replicato troppo alle contestazioni che gli sono state mosse ma che sono state confermate anche da una clip mandata in onda da DiMartedì di Giovanni Floris.

Chi è Lavinia Orefici

Classe 1986, Lavinia Orefici nasce ad Arona ed è giornalista professionista fin da 2011, quando inizia anche a lavorare con successo in televisione. È inoltre figlia di Antonella Delprino, volto storico e inviata di La Vita in Diretta, e del giornalista Oscar Orefici che purtroppo è venuto a mancare nel 2014. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con Sky Tg24 e DiMartedì, mentre nel 2016 approda a Mediaset dove continua a occuparsi di attualità, costume e Famiglie Reali, come ci aveva raccontato in un’intervista che ci ha concesso nel 2024.

Del 2022, il suo documentario The Queen – La Favola, per raccontare i primi 70 anni di regno della Regina Elisabetta. La Sovrana d’Inghilterra è scomparsa poco dopo, l’8 settembre 2022, quando si trovava ancora al Castello di Balmoral per le ferie estive. Lavinia Orefici lavora anche per il quotidiano Libero e ha all’attivo la pubblicazione di due libri Elisabetta II dalla A alla Z e Diana la Principessa del Popolo. Di lei si sa poco, se non che vive a Roma e che condivide davvero poco della sua vita privata e delle sue passioni al di fuori del giornalismo.

Le accuse contro Romano Prodi

Come abbiamo anticipato, il suo nome è legato a quello di Romano Prodi dopo che gli aveva rivolto una domanda sul Manifesto di Ventotene e in particolare cosa pensasse del passaggio citato da Giorgia Meloni in Parlamento e che riguarda la proprietà privata: “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio. Cosa ne pensa di questo passaggio”, chiede la giornalista di Quarta Repubblica, che si trova di fronte alla risposta piccata dell’ex Premier che ribatte: “Ma che cavolo mi chiede? Io mai detto una roba del genere in vita mia”.

Lei incalza, facendogli notare correttamente che si tratta di un passaggio del Manifesto di Ventotene: “Lo so benissimo signora, non sono mica un bambino. Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano secondo lei, al trattato o all’articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l’ha lei o no. Allora le cito un verso di Maometto e lei mi dice cosa ne pensa di Maometto? Questo è far politica in modo volgare”. Da qui l’accusa di Orefici verso Prodi: “Ha preso una ciocca dei miei capelli e l’ha tirata. Non ho mai vissuto una situazione del genere”, afferma lei, smentita poi dall’ex Primo Ministro che parla di una mano su una spalla. Nel video trasmesso da DiMartedì, però, lo si vede chiaramente afferrare una ciocca di capelli e muoverla come se fosse un orecchio, proprio come aveva riportato la giornalista che ha descritto correttamente i fatti.