Fonte: IPA Maneskin

I Maneskin di nuovo insieme. O quasi. Galeotto è stato un pranzo al mare, a Fregene, al quale hanno partecipato Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Con i tre le rispettive fidanzate. Ma spicca un’assenza importante, quella del cantante Damiano David, che ormai vive in pianta stabile negli Stati Uniti con l’attrice ed ex stellina Disney Dove Cameron.

I Maneskin a pranzo insieme ma senza Damiano David

I Maneskin si sono concessi una pausa dagli impegni per un pranzo al mare in allegria. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio intenti a godersi una giornata di relax sul litorale della Capitale, in compagnia delle rispettive fidanzate.

Tra risate e calici di bianco, la band ha dimostrato di essere ancora legata da un forte rapporto di amicizia, nonostante la separazione (momentanea) delle rispettive strade. Tuttavia, tra i presenti è impossibile non notare un’assenza decisamente importante: quella di Damiano David, frontman dalla voce graffiante.

Il cantante è attualmente impegnato con la promozione del suo primo album da solista, Funny Little Fears, in uscita il 16 maggio. Dopo il debutto live a New York lo scorso ottobre, il cantante ha replicato l’esperienza a Los Angeles, con un’esibizione esclusiva al El Rey Theatre. Sul palco il 26enne ha presentato alcuni brani inediti, tra cui Zombie Lady, oltre a pezzi già famosi come Born with a broken heart, Voices e The Bruise.

Il suo primo tour mondiale da solista prenderà ufficialmente il via l’11 settembre da Varsavia, e toccherà varie città europee e mondiali, con tappe previste in Italia, Australia, Giappone, America Latina e Stati Uniti. In più Damiano David ha di recente annunciato la sua partecipazione al Lollapalooza di Chicago, previsto dal 31 luglio al 3 agosto.

Tanto lavoro e poca vita mondana per Damiano David, come raccontato dalla fidanzata Dove Cameron ai microfoni di E! News, che ha dipinto un quadretto di normalità davvero sorprendente per due star del loro calibro: “Ci stiamo solo godendo l’essere una coppia normale. Siamo molto riservati. Ci piace stare a casa più di ogni altra cosa. Stiamo guardando Lost, alle 18 indossiamo il pigiama”.

Tutti i Maneskin sono fidanzati

Dopo il successo internazionale, tutti i Maneskin hanno trovato anche l’amore. Damiano David con Dove Cameron, dopo la rottura con l’influencer Giorgia Soleri, ma non sono da meno gli altri componenti della band.

Victoria De Angelis, che ultimamente è stata una delle protagoniste della fashion week milanese e della sfilata di Dolce & Gabbana per poi volare a Parigi per la sfilata di Valentino, per il pranzo in riva al mare a Fregene si è presentata con la modella brasiliana di origini olandesi Luna Passos, a cui è legata da un paio di anni.

Come mostrato nelle foto esclusive di Chi, Vic ha appena “allargato la famiglia” con l’arrivo di un cucciolo di bassotto, di cui non passa inosservato il trasportino che fa pendant con l’outfit animalier della bassista.

Dura invece da svariati anni il rapporto di Thomas Raggi con la studentessa Lavinia Albrizio così come quello di Ethan Torchio con Laura Alfonsi Castelli.

Chi ha seguito la band fin dall’esordio a X Factor nel 2017 spera di rivedere presto i quattro Maneskin sul palco tutti insieme: da Fabio Fazio Damiano David aveva definito il proprio allontanamento dal gruppo solo “un Erasmus”, un progetto temporaneo per esplorare le proprie attitudini e passioni.

Prima o poi arriverà dunque il momento di “tornare a casa”, come il gruppo cantava nella loro hit del 2018…