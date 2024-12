Damiano David, primo tour mondiale da solista: le date italiane

Damiano David ha annunciato il suo primo tour mondiale da solista. Una nuova avventura che lo vede protagonista e del quale è molto entusiasta, come lui stesso ha scritto su Instagram. Le date ormai ci sono, due delle quali in Italia, previste a partire dal prossimo settembre 2025. I fan hanno tutto il tempo necessario per accaparrarsi i biglietti, mentre prosegue il percorso del cantante lontano dai Måneskin. Un “Erasmus” come Damiano lo aveva definito nella sua ultima intervista a Che Tempo che Fa.

Damiano David, date e biglietti del primo tour da solista

“Il mio primo tour del mondo! – ha scritto con su Instagram, annunciando questa sua nuova avventura -. Non vedo l’ora di vedervi in giro per il mondo”. Entusiasta, com’è ovvio che sia, Damiano David si prepara a una serie di concerti, trentuno per l’esattezza, che partono dal prossimo settembre 2025 da Varsavia, in Polonia.

La prima tappa di un grande tour che partendo dall’Europa si sposta poi in Australia, Giappone, Sud America e Stati Uniti, concludendosi infine il 16 dicembre 2025 a Washington DC. E l’Italia? Il Bel Paese ha in programma soltanto due date, la prima il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e la seconda l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Come specificato dallo stesso artista, le prevendite dei biglietti iniziano mercoledì 11 dicembre registrandosi sul suo sito ufficiale ma la vendita vera e propria dei biglietti apre lunedì 16 dicembre, per tutte le tappe del tour.

Damiano David alla conquista del mondo

C’è chi non avrebbe scommesso sulla svolta solista di Damiano David, lontano dai Måneskin, ma i fatti parlano chiaro. Il cantante sta vivendo una nuova fase della sua vita, caratterizzata da molti cambiamenti, dalla felice relazione (e relativa convivenza) con la fidanzata Dove Cameron alla scelta di intraprendere un percorso artistico che si discosta momentaneamente da quello associato alla sua band, con tanto di cambio look (sempre super chic in Gucci).

Damiano è reduce dall’uscita del suo primo singolo da solista Silverlines e l’annuncio del tour segue quella del secondo brano, incluso nel nuovo progetto, Born with a broken heart, entrambi presentati nella sua seconda ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon (la prima era stata nel 2022 con i Måneskin). Ormai negli USA è di casa, ma non ha perso occasione per tornare in Italia: ancora si parla dell’intervista a Che Tempo Che Fa lo scorso 7 ottobre, dove ha presentato in anteprima mondiale il singolo Silverlines.

Nel corso della stessa aveva raccontato qualcosa in più sul brano, ma non solo: “Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto. Diciamo che ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello”. E ancora: “È stato uno dei primi pezzi che ho scritto, alla fine si è rivelato quasi una premonizione perché poi in realtà è dove mi trovo oggi. Sono stati tre anni difficili, tantissime bellissime cose ma serve fare tanti sacrifici”.