Fonte: Getty Images Le coppie vip più alla moda del momento, da Damiano David e Dove Cameron a Monica Bellucci e Tim Burton

Damiano David e Dove Cameron al GQ Men of the Year 2024 si sono lasciati andare a un bacio da 10 e lode sul red carpet. Nulla da fare: sono splendidi insieme. Lei ex stellina Disney, lui frontman dei Måneskin che ha avviato la carriera da solista con il nuovo singolo. Stanno insieme da poco più di un anno (hanno festeggiato da poco il primo anniversario), ma l’amore va a gonfie vele. E ovviamente sono sempre presenti agli eventi più chic.

Damiano David e Dove Cameron, il bacio sul red carpet

Il GQ Men of the Year 2024 si è tenuto giovedì 14 novembre a Los Angeles: a stupire tutti sul red carpet è stata proprio Dove Cameron, con un abito bianco di raso e scollatura drappeggiata. Un look che ha esaltato la sua femminilità e silhouette, ma non è mancato di certo il tocco glamour: la scintillante collana di perle e d’argento. Anche la parte posteriore dell’abito, trattenuta da spalline sottili, è molto particolare nel complesso.

Fonte: IPA

Sul red carpet dell’evento, è ovviamente stata raggiunta dal suo fidanzato: Damiano David. La coppia è una delle più amate, ma non solo: di stile, ne hanno. Entrambi. Ormai, siamo lontani dalla dicitura “Damiano dei Måneskin”: David, step by step, si sta costruendo la sua identità, ma ciò non significa dimenticare il passato. Anche David non si è smentito per il look: estremamente elegante, con un completo nero composto da gilet coordinato e camicia bianca. Il tutto completato da cravatta e scarpe nere.

Amore a gonfie vele: Damiano e Dove convivono già

Già da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa Damiano David aveva annunciato di voler convivere con Dove Cameron. “Lei è a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme”. Dopo la rottura con Giorgia Soleri, anticipata da un presunto tradimento (poi hanno confermato di essere stati una “coppia aperta”), David ha iniziato a frequentare Dove: per la prima volta, si è parlato di una loro liaison nell’autunno 2023.

Poi il primo bacio in pubblico (ottobre del 2023) e il debutto ufficiale come coppia (al Met Gala 2024): le tappe della loro storia d’amore sono state lente ma intense, a testimonianza di un amore che era nel loro destino. La coppia, per mesi, è stata piuttosto riservata. Qualche dichiarazione è giunta solamente di recente: Damiano e Dove si sono incontrati per la prima volta nel 2022, ma l’amore è scoccato in seguito.

“Passi due minuti intorno a lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più generosa, più innocente e più generosa. È semplicemente un’anima bella e sensibile. È come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni ‘50. È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia”. Per il primo anniversario, la coppia è stata protagonista di un momento dolcissimo sui social. “L’anno più veloce della mia vita, vorrei averti conosciuto prima”, ha scritto la Cameron sui social. Per poi aggiungere una frase in italiano: “Ti amerò per sempre”. E quel bacio da 10 e lode (non il primo sul red carpet) lo conferma ulteriormente.