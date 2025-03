Damiano David, l’amore con Dove è anche musica: “Prima o poi una canzone insieme”

Fonte: IPA Dove Cameron e Damiano David

È un momento da incorniciare per Damiano David. Il cantante romano sta per pubblicare il suo primo album da solista, Funny Little Fears, e anche la relazione con la fidanzata Dove Cameron procede a gonfie vele. Un amore da copertina che, chissà, in futuro potrebbe arrivare anche in sala di registrazione: “Prima o poi succederà” ha rivelato il frontman dei Måneskin in una recente intervista.

Damiano David e il possibile duetto con Dove Cameron

Damiano David ha parlato in più occasioni della sua relazione con Dove Cameron: i due fanno coppia da oltre un anno, e il loro rapporto appare molto solido. Ad unirli, non è solo un sentimento molto forte e valori comuni, ma anche la passione per la musica. Oltre che per la partecipazione ad alcuni show targati Disney, infatti, Dove è si è fatta conoscere anche come cantante, pubblicando diversi singoli di successo. E in molti si chiedono se, nel futuro della coppia, ci sia la possibilità di un duetto.

A rispondere a questa curiosità è stato il leader dei Måneskin, che in un’intervista a Capital Radio ha spiegato: “Io e Dove andiamo in studio di registrazione insieme, ma per il momento registrare una canzone insieme ci sembrerebbe di cattivo gusto. Per ora non mi sentirei a mio agio a lanciare una canzone ufficiale con lei”. In futuro, però, una collaborazione non è affatto da escludere: “Per come sono fatto mi sembrerebbe di monetizzare la nostra relazione, ed è qualcosa che non voglio fare. Ma nel futuro, in un contesto più rilassato, perché no? Siamo entrambi cantanti, non facciamo altro che cantare insieme, quindi prima o poi succederà“.

Insomma, amore e musica potrebbero intrecciarsi in modo unico ed originale nel futuro di Damiano e Dove, e i fan sono già pronti a far partire il conto alla rovescia.

Damiano David, arriva il primo album da solista

Intanto, forte del successo di Born with a broken heart, Damiano David è pronto a pubblicare anche il suo primo disco da solista. Funny Little Fears, questo il titolo dell’opera, uscirà il 16 maggio per Sony Music Italy/Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione CD e vinile, ed è composto da 14 brani.

“Ho sempre avuto paura dell’altezza, del fatto che da un momento all’altro il terreno si spacchi sotto i miei piedi e in un secondo tutto sparisca. Ho avuto paura dell’oscurità, un’immensità che non riesco a vedere o comprendere, che potrebbe trascinarmi se non facessi attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo nemmeno se volessi davvero. E onestamente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che lo troviate utile anche voi. L’ho chiamato Funny Little Fears. Con amore, Damiano” ha spiegato il frontman dei Måneskin nella sua dedica ai fan.

Successivamente all’uscita del disco, sarà anche un tour mondiale che vedrà Damiano impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Il via è previsto il prossimo 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano.