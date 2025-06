Damiano David: “Nuovo album con i Måneskin?”. La condizione

È sempre bello quando i percorsi si evolvono senza perdere le proprie radici. È il caso di Damiano David che, dopo progetti straordinari con i Måneskin, oggi si prende il tempo per esplorare nuove sonorità da solista.

Un’avventura personale che nasce dal bisogno di riscoprirsi, ma che porta con sé tutta la bellezza di un legame che resta forte e sincero, dentro e fuori dal palco. E mentre si gode il successo di Funny Little Fears, il frontman non chiude affatto le porte a una nuova avventura con la band: anzi, lascia intravedere uno spiraglio pieno di possibilità e desiderio condiviso, ma a una condizione.

Damiano David, solista senza allontanarsi dai Måneskin

Una carriera iniziata giovanissimo accanto a tre amici fidati, una serie di esperienze sui palchi italiani e internazionali migliori e, ora, un percorso solista che gli sta regalando grandi soddisfazioni.

Damiano David continua il suo percorso canoro godendosi il successo del suo ultimo album, Funny Little Fears: un progetto nuovo, impegnativo, che lo vede prima volta nei panni di solista.

Un nuovo punto di partenza che lo esalta ancora una volta a livello internazionale, ma che comunque non ha intaccato l’affetto per la sua band e per tutte le esperienze che, negli anni, lo hanno portato ad essere il cantate che è oggi. A raccontato lo stesso Damiano che, in un’intervista, ha spiegato: “Anche prima di vincere l’Eurovision la nostra crescita in Italia era rapidissima. La nostra vita è stata scandita dalle opportunità che ci si presentavano, e noi cercavamo di coglierle tutte perché avevamo dai 18 ai 20 anni, eravamo pieni di energia ed entusiasmo”.

Un periodo bellissimo, che il cantante ricorda con emozione e che non rinnega, nonostante la voglia di provare anche un percorso diverso: “Non rimpiango nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco”.

Damiano, la condizione sul nuovo progetto firmato Måneskin

La voglia di sperimentare divertendosi e la necessità di lavorare a un progetto in cui rientrano anche le paure che molto spesso le persone sono portate a fronteggiare sono la spinta che Damiano ha seguito per lavorare al suo album.

Un progetto che, come raccontato dal cantante, ha anche condiviso con i suoi colleghi, ora impegnati in progetti personali: “Hanno sentito il disco quando era in lavorazione. Hanno amato alcune cose, ne hanno odiate altre. È quello che mi aspettavo”. Una confessione che conferma che la band è ancora legata e che ognuno dei componenti fa molto affidamento sugli altri.

E un nuovo album come band non è assolutamente un’utopia. Damiano, però, spiega che, per attuare un nuovo progetto Måneskin, ci deve essere la giusta condizione: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. Penso che la prima cosa che facciamo sia qualcosa che sentiamo davvero nelle nostre viscere, e che non sembra affatto lavoro. Questo è lo scenario ideale”.

Una considerazione importante, che apre un nuovo spiraglio per i fan: “Ora conosco meglio le mie esigenze e so che loro conoscono meglio le loro. Siamo cresciuti. Tra di noi, possiamo comunicare meglio e mantenere tutto più fattibile e sano“.