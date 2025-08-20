Maneskin pronti per la reunion: “Victoria ha guadagnato più di Damiano”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maneskin

La pausa sarebbe costata cara ai Maneskin che starebbero programmando una reunion per risollevare i conti in rosso. La notizia, che ha riacceso le speranze dei fan dopo la lunga pausa del 2024, è stata annunciata da Alessandro De Angelis, padre di Victoria, la bassista del gruppo, che ha parlato di recente del bilancio della Maneskin Empire Srl, società che gestisce i diritti musicali del gruppo.

I conti in rosso dei Maneskin

In quest’ultimo anno infatti i conti dei Maneskin avrebbero subito un duro contraccolpo. Nel 2023 la band dominava la classifiche di tutto il mondo, segnando un fatturato di 18,6 milioni di euro ed un utile che superava 1,4 milioni per la Maneskin Empire Srl. Nel 2024 era stata annunciata una pausa per consentire ai membri della bando – Victoria De Angelis, Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – di esplorare anche progetti individuali. Questa scelta però avrebbe avuto un impatto importante sui guadagni del gruppo. I ricavi infatti sono crollati, arrivando a 8,5 milioni di euro, con un utile netto pari a 423.507 euro ed una liquidità passata da 8,3 a 2 milioni di euro.

“Nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo”, ha svelato Alessandro De Angelis, illustrando il bilancio. “I Maneskin torneranno probabilmente nell’ultimo trimestre del 2025, con un tour già pianificato per il 2026”, si legge poi nella relazione del bilancio. Una conferma dunque sull’attesissima reunion della band.

In questo periodo di pausa i membri del gruppo si sono dedicati a bari progetti. Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono divisi fra collaborazioni e progetti tv, mentre sia Victoria che Damiano David hanno sperimentato un percorso da solisti. A sorpresa quella che ha guadagnato di più in questo periodo è stata proprio la bassista di Maneskin. La sua società, la Davic Srl, ha fatturato di 1,84 milioni di euro, ottenendo un utile netto di 167.120 euro nel 2024. Damiano David invece con la Humans 23 Srl ha avuto un fatturato di 1,2 milioni di euro di ricavi, seguito da un utile di 15.283 euro.

Le parole di Damiano David sulla reunion dei Maneskin

Proprio Damiano David qualche tempo fa aveva parlato di una possibile reunion dei Maneskin in un’intervista a New Musical Express. “Dobbiamo essere tutti ben riposati. Credo che la prima cosa che facciamo debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro. Questo è lo scenario ideale – aveva svelato il cantante, rispondendo alla domanda e riaccendendo le speranze dei fan -. La nostra vita è stata caratterizzata da opportunità che si presentavano, e da noi che cercavamo di coglierle tutte perché avevamo 18-20 anni, pieni di energia ed entusiasmo. Non mi pento di nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, e di lasciare che fosse come un gioco”.