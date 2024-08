Fonte: Getty Images Maneskin

I Maneskin potrebbero essere nuovamente protagonisti del Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato nel 2021 con una hit che è diventata a tutti gli effetti un successo mondiale, la band italiana, infatti, sarebbe pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i quattro musicisti sarebbero uno degli assi nella manica di Carlo Conti, al timone della prima edizione del Festival di Sanremo, che arriva dopo la conduzione magistrale di Amadeus.

Il conduttore televisivo, però, non avrebbe intenzione di far rimpiangere il suo predecessore ai tanti telespettatori della kermesse musicale e starebbe preparando una sorpresa davvero unica. I Maneskin, infatti, potrebbero tornare protagonisti della manifestazione musicale che li ha lanciati in tutto il mondo.

Maneskin, la possibile partecipazione al Festival di Sanremo

I Maneskin sono, ormai, delle stelle della musica mondiale. Ex concorrenti di X Factor con molti successi all’attivo, la vera svolta della loro carriera è arrivata con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2021, condotto da Amadeus. La hit in gara all’epoca, Zitti e Buoni, ha vinto quell’edizione della kermesse musicale e, in seguito, è stata eletta come migliore canzone in gara anche al successivo Eurovision Song Contest. Dopo aver partecipato ai due festival canori, la band italiana ha cominciato la sua carriera internazionale e il tour in giro per i diversi continenti.

Ma, in occasione del Festival di Sanremo 2025, le quattro stelle della musica dovrebbero fare rientro in patria e partecipare alla kermesse musicale, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. I Maneskin, però, non parteciperebbero alla gara musicale in qualità di artisti in gara, anzi, la band ricoprirebbe un ruolo del tutto diverso.

I Maneskin sarebbero stati scelti da Carlo Conti come ospiti illustri del suo prossimo Festival di Sanremo. Una modalità di partecipazione che non è, però, inedita, per i quattro musicisti della band musicale, che già nel 2022, erano tornati sul palco dell’Ariston in veste di invitati speciali.

Festival di Sanremo 2025, tutte le novità

Dopo anni sotto la direzione di Amadeus, la prossima edizione del Festival di Sanremo vedrà dei cambiamenti importanti. Il conduttore televisivo, infatti, ha lasciato la conduzione della kermesse musicale, chiudendo, anche, la collaborazione con la Rai. Al suo posto è stato scelto, per prendere su di sé la sua pesante eredità, Carlo Conti che, già in passato, ha condotto lo spettacolo canoro.

I Maneskin potrebbe essere uno dei nomi in lizza per far parte della lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2025, anche se, di recente, si vociferava di un possibile scioglimento della band. Inoltre Carlo Conti ha scelto di riprendere la vecchia divisione tra Big e Giovani in gara, facendoli gareggiare in due categorie parallele e distinte.

Anche la settimana di svolgimento della kermesse musicale ha subito uno slittamento visto che, per non scontrarsi con la Coppa Italia, il Festival di Sanremo dovrebbe avere luogo dall’11 al 15 febbraio 2025 e non la settimana precedente, come di consueto. Secondo le ultime indiscrezioni i co-conduttori del festival canoro potrebbero essere due stelle della musica nostrana come Mahmood e Annalisa, entrambi in gara nella scorsa edizione dello show musicale.