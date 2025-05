Damiano David: “Dopo la mia ex mai sentito così solo” (ma non parla di Giorgia Soleri)

Il cantante dei Maneskin lancia il suo primo album da solista e svela nuovi particolari inediti della sua vita privata, che l'hanno segnato come persona e come artista

Solo, perso e depotenziato. Così si è sentito Damiano David dopo la fine di una storia d’amore importante. No, non quella con Giorgia Soleri, bensì quella con un’altra ragazza che ha ispirato alcune canzoni di Funny Little Fears, il suo primo album da solista. Un periodo difficile che il cantante romano ha superato grazie all’incredibile potenza della musica, da sempre la sua passione più grande.

Damiano David e il dolore per l’ex fidanzata

Oggi Damiano David è felicemente fidanzato con Dove Cameron, ma in passato ha vissuto una relazione travagliata che l’ha profondamente segnato. “Quella rottura mi ha atterrato – ha raccontato a La Stampa – Mi sono sentito perso e depotenziato. Non sapevo chi fossi, era come se quella ragazza si fosse portata via la mia identità. Non mi sono mai sentito tanto solo anche se sono sempre stato circondato da un sacco di gente che mi vuole bene ma ho dovuto riconnettermi con me stesso”.

Il cantante dei Maneskin ha precisato che non si tratta del rapporto con Giorgia Soleri, al centro della cronaca rosa per un lungo periodo. Un altro legame di cui Damiano ha preferito, per il momento, non svelare troppi dettagli.

Quel che è certo è che “l’arrivo di una nuova relazione, stabile come quella che ho tutt’ora, è stata importante anche per il disco perché sono profondamente innamorato”.

David ha inoltre rivelato che non ha alcuna intenzione di lasciare i Maneskin, il gruppo a cui deve tutto. Con Victoria, Ethan e Thomas ha fatto la sua gavetta, ha mosso i primi passi nello showbiz e ha raggiunto la fama internazionale. Il percorso da solista è per Damiano solo una parentesi.

“Non lascerò i Maneskin – ha spiegato a Leggo – Le due cose, il front man della band e il solista, vivono vite separate e queste due realtà convivono dentro di me. Ma sicuramente questa esperienza di un album tutto mio mi fa ritenere un artista migliore di prima. Ma il disco e il tour non potranno certo oscurare la proposta artistica dei Maneskin, quel che abbiamo fatto insieme resterà per sempre. E non credo affatto che il nostro pubblico possa sentirsi in qualche modo spiazzato da questa mia scelta solista, perché una realtà non cancella l’altra”.

Funny Little Fears, l’album di Damiano David

Funny Little Fears è il primo album da solista di Damiano David. “Ho definito Funny Little Fears il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, ea mostrare un lato personale e musicale per me importante”, ha detto l’artista.

Sono 14 i brani che compongono l’album, iniziato con la teatralità di Silverlines (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di Born With a Broken Heart e con l’intensità di Next Summer. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato Voices, che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, che vedrà Damiano impegnato in oltre trenta date tra Europa, Australia, America e Asia. Tutte sold out le tre tappe italiane: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport a Roma.