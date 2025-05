Elisabetta Greogoraci, ospite di Giulia Salemi, il triangolo amoroso con Pierpaolo Petrelli

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno ufficialmente deposto l’ascia di guerra. Quella che ha infiammato la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove le due si sono scontrate svariate volte e con toni tutt’altro che leggeri. Al centro della disputa Pierpaolo Pretelli, che ha avuto un flirt con l’ex moglie di Flavio Briatore per poi innamorarsi dell’influencer italo-persiana con la quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Kian.

Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Dopo un lungo periodo di tensioni e frecciatine e addirittura la minaccia di una diffida, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di riappacificarsi in un’intervista intensa a Non lo faccio x moda, il podcast della trentaduenne.

Un gesto che la Salemi ha definito di “grande maturità, quando si cresce si ha anche voglia di affrontare le persone che in maniera giocosa nel passato venivano additate come ‘nemiche’. Sì, assolutamente abbiamo deposto l’ascia da guerra, come ho detto a lei ho deciso di essere meno rancorosa e infatti l’ho invitata”.

Durante l’intervista si è parlato a lungo dei loro contrasti e in particolare del triangolo amoroso che ha animato il Grande Fratello Vip e che vedeva coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, oggi compagno della Salemi. “Io sono una persona rancorosa, ma ho deciso di essere migliore e quindi ti ho invitata”, ha ammesso l’influencer.

“Tra noi c’era alchimia. Lui entrò dicendo che gli piacevo. Ci fu quel gioco in piscina, il famoso quadro, ma in realtà lo fecero tutti, era una prova ricompensa. Non ci sono stati altri baci, tranquilla”, ha assicurato la Gregoraci.

La soubrette non ha nascosto di esserci rimasta male quando non è riuscita a salutare Pierpaolo Pretelli, perché Giulia Salemi aveva bloccato ogni possibilità di contatto.

“Mi è dispiaciuto non aver potuto salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, mi hai bloccato su tutte le pagine. Non abbiamo mai fatto un aperitivo, né una cena,” le ha rinfacciato con ironia Elisabetta.

Di qui, è arrivata la replica dell’influencer che ha detto: “Tu non ci hai mai scritto, però. Se hai piacere, possiamo recuperare“. Le due erano pronte anche a passare alle vie legali ma poi non se n’è fatto più nulla: “Avevamo pure lo stesso avvocato”, ha scherzato Giulia.

Il difficile periodo di Elisabetta Gregoraci

Durante l’intervista con Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci non ha nascosto i momenti difficili della sua vita. Tra le delusioni recenti, la soubrette di Soverato ha annoverato l’allontanamento dalla conduzione di Battiti Live: “Non ho perso solo un programma, ma una famiglia. Lì ero a casa. Ancora oggi mi commuovo. È stata una decisione aziendale, ma mi ha ferita profondamente”.

Ha però precisato di non essere arrabbiata con Ilary Blasi, che ha preso il suo posto: “Non ce l’ho con chi ha preso in mano il programma, ma è una cosa affettiva. Anche Made in Sud l’ho fatto per 13 anni, davvero tanti anni, quindi inevitabilmente diventi una famiglia, ma in questo caso lo era ancora di più. Per questo ti dico che si tratta di qualcosa che va oltre al programma”.