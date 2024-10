Damiano David, testo e significato di Born with a broken heart

Fonte: Frayser Damiano David

A poche settimane dall’uscita del suo primo singolo da solista, Damiano David torna in rotazione musicale con un nuovo, bellissimo brano. La canzone si intitola Born with a broken heart, e racconta un momento di smarrimento del cantante durante la relazione più importante della sua vita.

Damiano David, significato di “Born with a broken heart”

Da quando Damiano David ha ufficializzato l’inizio della sua carriera come solista pur rimanendo frontman dei Måneskin, i fan hanno iniziato a provare una grandissima emozione. Un misto di paura per il futuro della band e di entusiasmo per il nuovo percorso di un cantante che fin da subito ha alzato l’asticella.

Dopo l’uscita di Slilverlines, il suo primo singolo che ha già ottenuto un incredibile successo nazionale e internazionale, Damiano stupisce con un nuovo brano: Born with a broken heart.

Il pezzo, uscito venerdì 25 ottobre 2024, è una ballad nata da un periodo faticoso del cantante: “Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio, mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi”.

Una sensazione apparsa in un momento piuttosto particolare: in concomitanza con l’inizio di una relazione che Damiano definisce la più importante della sua vita: “La paura di non essere pronto o all’altezza era enorme. Penso che questa canzone sia stata un modo per dare un senso a quello che provavo, guardando il tutto da una prospettiva meno spaventosa. Sono felice di non sentirmi più così adesso, ma penso che molte persone possano ritrovarsi in questo senso di inadeguatezza”.

Il pezzo fotografa quindi un momento di fatica, condito di inadeguatezza e vulnerabilità, ma meno complicato se vissuto con accettazione accanto alla persona che si ama.

Damiano David, testo di “Born with a broken heart”

I’ve been trying to change (Oh-oh)

Trying to find somebody to love me

Oh-no, but I end up in the same damn place again

Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend

I wish that I was perfect (Just like you)

But I’m an alien

Oh-no, I’m setting out an SOS, take me home

We’re not meant to be together, no

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

If I was a cactus (Oh-oh)

You would be a balloon

Oh no, I wanna feel the same as you, master

I wanna feel the same as you, but I don’t

Oh, what if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

Oh, oh

Sorry that I’m leaving

Oh, oh

Sorry, we’re just different

But, baby, you can’t fix me

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart