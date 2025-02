Le frasi più belle delle canzoni di Damiano David fra emozione e intimità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Damiano David

Icona del rock, artista di successo e frontman carismatico, Damiano David è uno fra i cantanti più amati del momento. Dopo il successo raggiunto con i Maneskin ha deciso di iniziare una carriera da solista, lanciando singoli straordinari come Silverlines e Born with a broken heart, presentati anche a Sanremo 2025 come ospite internazionale.

DiLei ha raccolto le frasi più belle ed emozionanti tratte dalle canzoni di Damiano David per omaggiare il suo talento e la sua grande sensibilità.

Damiano David, le canzoni di una vera rockstar

Classe 1999, Damiano David è nato l’8 gennaio ed è figlio di due assistenti di volo, Rosa Scognamiglio e Daniele David. I genitori gli hanno trasmesso sin a piccolo la passione per i viaggio e la voglia di sentirsi libero, senza limiti e pregiudizi.

Un modo di vivere che Damiano ha riportato anche nei testi delle sue canzoni. Cresciuto nel cuore del quartiere Bravetta, ha cominciato a frequentare sin da giovanissimo le band della zona. Alle scuole medie si esibisce in un gruppo come cantante, diventando amico di Victoria De Angelis.

Sarà proprio la bassista qualche ano dopo a contattarlo in cerca di un frontman per la band dei Maneskin che stava fondando con il chitarrista Thomas Raggi. Inizialmente Damiano viene scartato perché considerato “troppo pop”.

Poi però viene richiamato e da lì inizia la sua avventura nel mondo della musica. Le sue giornate si dividono fra il liceo linguistico e le prove in studio dalle 15 alle 22.

Dopo due bocciature Damiano decide di lasciare la scuola e di dedicarsi totalmente ai Maneskin. La band comincia così a immergersi nelle strade di Roma, creando concerti improvvisati. Le esibizioni su via del Corso di Victoria, Ethan, Thomas e Damiano diventano un’ottima palestra e un modo per sperimentare la musica dei Maneskin, creando un proprio stile.

Nel 2017 i Maneskin prendono parte a X Factor, classificandosi secondi. La band non vince, ma il successo arriva comunque. Con la loro energia infatti i Maneskin conquistano il pubblico e ad attirare l’attenzione è soprattutto Damiano David, frontman dotato di un innegabile carisma.

Il primo EP, intitolato Chosen, segna l’ingresso del gruppo nell’Olimpo del rock. La cover Beggin invece diventa un fenomeno su TikTok, regalando ai Maneskin la fama mondiale.

Nel 2018 viene pubblicato il primo album intitolato Il ballo della vita, da cui vengono estratti il singolo Morirò da re, un vero e proprio inno al rock, e Torna a casa, una ballad più malinconica.

Poi nel 2024 l’annuncio di un nuovo progetto da solista e la voglia di intraprendere una nuova strada di Damiano David. “Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di mostrare un lato di me che avevo tenuto nascosto – ha rivelato a Che tempo che fa -. Silverlines è uno dei primi pezzi che ho scritto e alla fine si è rivelato quasi una premonizione, perché in realtà è dove poi mi trovo oggi. Con i Maneskin è tutto ok. Siamo amici come prima. È una pausa, è un Erasmus”.

Nel frattempo si è trasferito negli Stati Uniti, annunciando il tour mondiale e iniziando una convivenza con la fidanzata Dove Cameron.

Le frasi più belle da Silverlines di Damiano David

Dopo aver iniziato la sua avventura da solista, Damiano David ha presentato i primi singoli realizzati per questo nuovo percorso. Il primo è Silverlines, un brano che Damiano ha scritto dopo essersi trasferito a Los Angeles, cambiando completamente vita.

Una scelta che l’artista ha deciso di prendere dopo essersi sentito per tanto tempo incompleto. “A un certo punto ho iniziato a soffrire davvero di questo punto di vista molto parziale di me stesso che io stesso stavo dando al mondo – ha rivelato -. Sapevo che ero io quello che sceglieva solo di esprimere quello. Letteralmente il mio cervello e il mio corpo si sono ribellati a me e mi hanno costretto a tagliarmi in due, a tagliarmi in due e a mostrarmi al mondo”.

Raccontando il brano Damiano ha rivelato: “C’è un livello di vulnerabilità che non ho mai raggiunto e un livello di onestà che non sono mai riuscito a raggiungere, non perché non fossi onesto nelle altre canzoni. Ho solo dovuto scavare più a fondo dentro me stesso per arrivare a queste informazioni e poi essere in grado di trasformarle in musica”.

E le frasi di Silverlines esprimono proprio questa nuova intimità e vulnerabilità del cantante.

Until my tears run dry. And clouds fall from the sky. And all my fears they disappear. And I see silverlines. (trad: Finché le mie lacrime non si seccano. E le nuvole non cadono dal cielo. E tutte le mie paure non scompaiono. E vedo linee d’argento).

Look at those light rays. No dark days anymor. Lookin’ alive. Ain’t no zombies in the morgue. Don’t need no bottles. Ain’t tryin’ to start no war. Cuz peace belongs to me. (Trad: Guarda quei raggi di luce. Niente più giorni bui. Sembrare vivo. Non ci sono zombi all’obitorio. Non ho bisogno di bottiglie. Non ci provo, non inizio nessuna guerra. Perché la pace mi appartiene).

A smile. I welcome you. A darkness. I’ve long forgotten you ya. And peace belongs to me. (Un sorriso. Ti do il benvenuto. Un’oscurità. Ti ho dimenticato da tempo. E la pace mi appartiene).

I feel sorrow. No more. The calm after the storm. And peace belongs to me. (Non sento più dolore. La calma dopo la tempesta e la pace mi appartiene).

Le frasi più emozionanti di Born with a Broken Heart

Fra le canzoni che sono maggiormente legate al nuovo percorso da solista di Damiano David c’è Born with a Broken Heart.

“Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio – ha rivelato l’artista -, mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi. Tutto questo è successo nel momento in cui stavo iniziando la più importante relazione della mia vita e la paura di non essere pronto o all’altezza era enorme. Penso che questa canzone sia stata un modo per dare un senso a quello che provavo, guardando il tutto da una prospettiva meno spaventosa. Sono felice di non sentirmi più così adesso, ma penso che molte persone possano ritrovarsi in questo senso di inadeguatezza”.

I’ve been trying to change. Trying to find somebody to love me. But I end up in the same damn place again. Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend. I wish that I was perfect (Just like you). But I’m an alien. (Trad: Ho cercato di cambiare, cercando qualcuno che mi ami. Ma finisco nello stesso maledetto posto di nuovo. Sperando di poter essere diverso, ma sarebbe una bugia fingere. Vorrei essere perfetto proprio come te, ma sono un alieno).

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’? Baby, I’m too far gone. Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am. And, baby, that’s the hardest part of. Baby, you can’t fix me. I was born with a broken heart. (Trad: E se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dal morire? Tesoro, sono troppo lontano. Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono. E, tesoro, questa è la parte più difficile. Tesoro, non puoi aggiustarmi. Sono nato con il cuore spezzato).

I’ve been trying to change. Trying to find somebody to love me. But I end up in the same damn place again. Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend. I wish that I was perfect (Just like you). But I’m an alien. (Trad: Ho cercato di cambiare. Cercando qualcuno che mi ami. Oh-no, ma finisco nello stesso maledetto posto di nuovo. Sperando di poter essere diverso, ma sarebbe una bugia fingere. Vorrei essere perfetto (Proprio come te). Ma sono un alieno).

If I was a cat. You would be a balloon. Oh, I wanna feel the same as you, master. I wanna feel the same as you, but I don’t. Oh, what if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’? Baby, I’m too far gone. Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am. And, baby, that’s the hardest part of. Baby, you can’t fix me. I was born with a broken heart. (Trad: Se fossi un gatto. Tu saresti un palloncino. Oh, voglio sentirmi come te, padrone. Voglio sentirmi come te, ma non ci riesco).

Le frasi più iconiche di Damiano nelle canzoni dei Maneskin

La scelta di iniziare una carriera da solista presa da Damiano David ha messo immediatamente in allarme i fan dei Maneskin, preoccupati per il futuro della band. L’artista ha però chiarito che il gruppo non si scioglierà e che presto ci saranno nuovi progetti.

Nell’attesa di scoprirli non resta che ripercorrere la storia della band attraverso le parole, le citazioni e gli aforismi delle canzoni più famose.