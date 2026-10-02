Un viaggio o una semplice giornata fuori porta con un neonato possono sembrare una vera e propria impresa. Cambi, lettini, biberon, salviette, in un attimo le nostre valigie e la macchina straboccano di accessori che non sappiamo più dove mettere e che in alcuni casi diventano superficiali. Per non portarci tutta casa ogni volta che ci allontaniamo anche per mezza giornata dobbiamo semplicemente organizzarci e scegliere gli accessori giusti e la giornata sarà piacevole per tutti.
Prima di metterci in viaggio non dobbiamo fare altro che pensare alle necessità principali del bambino e scegliere accessori compatti e multifunzionali facili da trasportare in valigia o in macchina. Per partire serenamente ecco una piccola lista di cosa portare per rendere la gita fuori porta indimenticabile.
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L’alleata di tutti i genitori è la borsa fasciatoio
Pannolini, salviette e biberon: non si sa mai dove metterli, ma la cosa certa è che devono essere sempre a portata di mano per rispondere alle diverse esigenze del piccolo. La soluzione a tutti i problemi è una borsa fasciatoio ricca di scomparti e tasche per avere tutto in ordine.
Uno dei modelli che può accontentare tutte le esigenze è Maxi-Cosi. Realizzata con materiali resistenti è compatta (67 x 45 x 28cm), ma capiente perché ha numerose tasche per riporre piccoli oggetti, più una extra. La borsa fasciatoio ha una tasca in cui puoi inserire nomi e recapiti in caso di smarrimento. Il vantaggio di questo modello, poi, è che puoi usarla in diversi modi: è possibile indossarla a spalla, portarla a mano oppure sfruttarla come un comodo zainetto per essere ancora più pratica.
Gli accessori per la pappa da avere in viaggio
Il momento della pappa è uno dei più importanti e bisogna avere la stessa attenzione anche quando ci troviamo lontani da casa, ma senza esagerare. Uno degli apparecchi immancabili a prescindere se il piccolo sia stato svezzato o meno è lo scaldabiberon. Il più indicato è quello da viaggio e un modello compatto da provare è quello di Bebeconfort che con i suoi 280 grammi può essere messo in borsa comodamente per scaldare il latte in ogni momento visto che è dotato di una batteria portatile. Puoi utilizzarlo fino a 8 volte con una sola carica poi, bastano solo 4/5 ore per ricaricarlo completamente. Una volta selezionata la temperatura (da 37°, 40°, 45° o 50°) un segnale acustico ti avviserà quando il latte è pronto.
Bebeconfort offre una soluzione anche nel caso in cui tu debba gestire il momento della pappa sul seggiolone, un riduttore per sedia portatile da viaggio perfetto per i piccoli dai 6 mesi ai 3 anni. La seduta con imbottitura extra e il rivestimento impermeabile la rendono morbidissima e facile da pulire.
Seggiolino e piccoli accessori da viaggio
Il momento più impegnativo di una vacanza è lo spostamento. Il seggiolino è l’accessorio immancabile e deve essere comodo per consentire al piccolo di affrontare anche i lunghi spostamenti serenamente. Tra i vari modelli di Bebeconfort ce n’è uno che una volta acquistato accompagnerà il piccolo fino ai 12 anni montando o rimuovendo il riduttore neonati incluso. Oltre a rispettare gli standard di sicurezza dell’UE e avere gli attacchi ISOFIX che assicurano un’installazione sicura, può essere posizionato sia nel senso di marcia che in quello contrario. Il rivestimento in tessuto traspirante e lavabile in lavatrice si combina al poggiatesta (regolabile in 12 posizioni per adattarsi all’altezza del bambino) e offre 6 modalità di reclinazione per assicurare il massimo della comodità a qualsiasi età.
Altro accessorio da avere a portata di mano durante un viaggio in macchina è l’organizer per sedile. Come gli altri prodotti Bebeconfort è realizzato con materiali di qualità e garantisce allo stesso tempo un accessorio versatile. Con la sua misura universale può essere montato su qualsiasi tipologia di auto. A renderlo possibile sono la sua forma e il sistema di fissaggio universale. Dotato di numerose tasche puoi conservare al suo interno oggetti, giocattoli, biberon e bottigliette mantenendole sempre in ordine, assicurando il massimo dell’igiene perché può essere lavato facilmente in lavatrice.
Il lettino per dormire come se fosse a casa
Che sia una vacanza lunga o una gita fuori porta, c’è un momento della giornata in cui i piccoli hanno bisogno di dormire e per farlo serenamente il letto è fondamentale. Visto che non puoi portarlo con te a chilometri da casa un valido sostituto è il lettino portatile o da campeggio. Questo è un settore in cui i brand hanno fatto molta ricerca e sfornato tantissimi modelli che si adattano alle esigenze e alle abitudini dei più piccoli.
Soft Dreams di Bebeconfort ne è un esempio: il lettino da campeggio può essere sfruttato fino ai 3 anni, ma è super leggero. Il modello lungo 125,5 centimetri pesa solo 8,55 chili e occupa pochissimo spazio. Basta riporlo nella borsa fasciatoio inclusa e il gioco è fatto. Una volta aperto è curato nei minimi dettagli perché ha un comodo materasso in schiuma e fibra di legno alto 2 cm che offre stabilità durante il sonno.
Dello stesso brand c’è Sweet Dreams: anche questo pensato per i piccoli fino a 3 anni sopporta fino a 15 chili e offre lo spazio a sufficienza per dormire e giocare. Il merito è del materasso imbottito che garantisce il massimo della stabilità, senza dimenticare un dettaglio extra. Il lettino è dotato di una finestra laterale che ti permette di far entrare e uscire il bambino con facilità, tanto che potrà farlo anche da solo.
Un altro lettino da campeggio versatile che accompagnerà il piccolo fin dai primi mesi è Iris2 di Maxi-Cosi. A differenza dei modelli precedenti ha due livelli: un materassino estensibile fino a 1 metro che può essere alzato per offrire al neonato una culla confortevole. In alternativa puoi scegliere di abbassarlo per i più grandicelli che così dormiranno su un comodo materasso in schiuma ultra spesso. Dotato di una finestra laterale, il bimbo potrà entrare e uscire liberamente.
Per avere la stessa sensazione di trovarsi nella sua cameretta, il piccolo non ha bisogno solo di un comodo lettino, ma anche dei suoi giochi e tra gli immancabili c’è la giostrina Sunny Stroll di Tiny Love da posizionare nella culla, ma anche sul passeggino o sull’ovetto. Il modello ad arco è composto da una serie di sonagli colorati, girandole, massaggiagengive e peluche ispirati al mondo della natura con cui il piccolo potrà giocare e divertirsi.
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