Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

123RF Per vivere serenamente una gita fuori porta con i bambini bastano pochi accessori

Un viaggio o una semplice giornata fuori porta con un neonato possono sembrare una vera e propria impresa. Cambi, lettini, biberon, salviette, in un attimo le nostre valigie e la macchina straboccano di accessori che non sappiamo più dove mettere e che in alcuni casi diventano superficiali. Per non portarci tutta casa ogni volta che ci allontaniamo anche per mezza giornata dobbiamo semplicemente organizzarci e scegliere gli accessori giusti e la giornata sarà piacevole per tutti.

Prima di metterci in viaggio non dobbiamo fare altro che pensare alle necessità principali del bambino e scegliere accessori compatti e multifunzionali facili da trasportare in valigia o in macchina. Per partire serenamente ecco una piccola lista di cosa portare per rendere la gita fuori porta indimenticabile.

L’alleata di tutti i genitori è la borsa fasciatoio

Pannolini, salviette e biberon: non si sa mai dove metterli, ma la cosa certa è che devono essere sempre a portata di mano per rispondere alle diverse esigenze del piccolo. La soluzione a tutti i problemi è una borsa fasciatoio ricca di scomparti e tasche per avere tutto in ordine.

Uno dei modelli che può accontentare tutte le esigenze è Maxi-Cosi. Realizzata con materiali resistenti è compatta (67 x 45 x 28cm), ma capiente perché ha numerose tasche per riporre piccoli oggetti, più una extra. La borsa fasciatoio ha una tasca in cui puoi inserire nomi e recapiti in caso di smarrimento. Il vantaggio di questo modello, poi, è che puoi usarla in diversi modi: è possibile indossarla a spalla, portarla a mano oppure sfruttarla come un comodo zainetto per essere ancora più pratica.

Maxi-Cosi Ultra-Compact Borsa da viaggio per passeggino

Gli accessori per la pappa da avere in viaggio

Il momento della pappa è uno dei più importanti e bisogna avere la stessa attenzione anche quando ci troviamo lontani da casa, ma senza esagerare. Uno degli apparecchi immancabili a prescindere se il piccolo sia stato svezzato o meno è lo scaldabiberon. Il più indicato è quello da viaggio e un modello compatto da provare è quello di Bebeconfort che con i suoi 280 grammi può essere messo in borsa comodamente per scaldare il latte in ogni momento visto che è dotato di una batteria portatile. Puoi utilizzarlo fino a 8 volte con una sola carica poi, bastano solo 4/5 ore per ricaricarlo completamente. Una volta selezionata la temperatura (da 37°, 40°, 45° o 50°) un segnale acustico ti avviserà quando il latte è pronto.

Bebeconfort Scaldabiberon portatile

Bebeconfort offre una soluzione anche nel caso in cui tu debba gestire il momento della pappa sul seggiolone, un riduttore per sedia portatile da viaggio perfetto per i piccoli dai 6 mesi ai 3 anni. La seduta con imbottitura extra e il rivestimento impermeabile la rendono morbidissima e facile da pulire.

Bebeconfort Travel Booster Rialzo sedia per bambini

Seggiolino e piccoli accessori da viaggio

Il momento più impegnativo di una vacanza è lo spostamento. Il seggiolino è l’accessorio immancabile e deve essere comodo per consentire al piccolo di affrontare anche i lunghi spostamenti serenamente. Tra i vari modelli di Bebeconfort ce n’è uno che una volta acquistato accompagnerà il piccolo fino ai 12 anni montando o rimuovendo il riduttore neonati incluso. Oltre a rispettare gli standard di sicurezza dell’UE e avere gli attacchi ISOFIX che assicurano un’installazione sicura, può essere posizionato sia nel senso di marcia che in quello contrario. Il rivestimento in tessuto traspirante e lavabile in lavatrice si combina al poggiatesta (regolabile in 12 posizioni per adattarsi all’altezza del bambino) e offre 6 modalità di reclinazione per assicurare il massimo della comodità a qualsiasi età.

Altro accessorio da avere a portata di mano durante un viaggio in macchina è l’organizer per sedile. Come gli altri prodotti Bebeconfort è realizzato con materiali di qualità e garantisce allo stesso tempo un accessorio versatile. Con la sua misura universale può essere montato su qualsiasi tipologia di auto. A renderlo possibile sono la sua forma e il sistema di fissaggio universale. Dotato di numerose tasche puoi conservare al suo interno oggetti, giocattoli, biberon e bottigliette mantenendole sempre in ordine, assicurando il massimo dell’igiene perché può essere lavato facilmente in lavatrice.

Bebeconfort Organizzatore per sedile posteriore

Il lettino per dormire come se fosse a casa

Che sia una vacanza lunga o una gita fuori porta, c’è un momento della giornata in cui i piccoli hanno bisogno di dormire e per farlo serenamente il letto è fondamentale. Visto che non puoi portarlo con te a chilometri da casa un valido sostituto è il lettino portatile o da campeggio. Questo è un settore in cui i brand hanno fatto molta ricerca e sfornato tantissimi modelli che si adattano alle esigenze e alle abitudini dei più piccoli.

Soft Dreams di Bebeconfort ne è un esempio: il lettino da campeggio può essere sfruttato fino ai 3 anni, ma è super leggero. Il modello lungo 125,5 centimetri pesa solo 8,55 chili e occupa pochissimo spazio. Basta riporlo nella borsa fasciatoio inclusa e il gioco è fatto. Una volta aperto è curato nei minimi dettagli perché ha un comodo materasso in schiuma e fibra di legno alto 2 cm che offre stabilità durante il sonno.

Bebeconfort Soft Dreams Lettino per bambini 0-3 anni

Dello stesso brand c’è Sweet Dreams: anche questo pensato per i piccoli fino a 3 anni sopporta fino a 15 chili e offre lo spazio a sufficienza per dormire e giocare. Il merito è del materasso imbottito che garantisce il massimo della stabilità, senza dimenticare un dettaglio extra. Il lettino è dotato di una finestra laterale che ti permette di far entrare e uscire il bambino con facilità, tanto che potrà farlo anche da solo.

Offerta Bebeconfort Sweet Dreams Lettino per bambini con finestra laterale

Un altro lettino da campeggio versatile che accompagnerà il piccolo fin dai primi mesi è Iris2 di Maxi-Cosi. A differenza dei modelli precedenti ha due livelli: un materassino estensibile fino a 1 metro che può essere alzato per offrire al neonato una culla confortevole. In alternativa puoi scegliere di abbassarlo per i più grandicelli che così dormiranno su un comodo materasso in schiuma ultra spesso. Dotato di una finestra laterale, il bimbo potrà entrare e uscire liberamente.

Offerta Maxi-Cosi Iris2 Lettino per bambini 2 modalità nanna

Per avere la stessa sensazione di trovarsi nella sua cameretta, il piccolo non ha bisogno solo di un comodo lettino, ma anche dei suoi giochi e tra gli immancabili c’è la giostrina Sunny Stroll di Tiny Love da posizionare nella culla, ma anche sul passeggino o sull’ovetto. Il modello ad arco è composto da una serie di sonagli colorati, girandole, massaggiagengive e peluche ispirati al mondo della natura con cui il piccolo potrà giocare e divertirsi.

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