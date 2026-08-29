L’astuccio delle scuole medie: 10 modelli irresistibili

Pratico, resistente e capiente: le 8 caratteristiche che rendono perfetto l'astuccio per i tre anni della scuola media.

Foto di Giorgia Marini

Giorgia Marini

Parenting Specialist

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

7 min di lettura

L’astuccio delle scuole medie: 10 modelli irresistibili
iStock

Quando la scuola è alle porte, c’è una cosa che allevia la nostalgia della vacanza: dalla cancelleria colorata e divertente, agli astucci, ai diari. Piccoli accessori scolastici che aiutano a rendere più allegro e divertente anche lo studio dei più grandi.

In questo articolo vi daremo qualche tips su quali siano gli astucci preferibili quando, dalla scuola primaria, si passa alla scuola secondaria. Le scuole medie hanno caratteristiche ben diverse dalla scuola elementare: i nostri figli e le nostre figlie portano zaini più pesanti (a volte decisamente troppo pesanti per i loro corpicini da bambini), ogni giorno sono alle prese con molte (nuove) materie diverse, i tragitti casa-scuola sono spesso percorsi in autonomia. Insomma, il materiale scolastico va pensato con attenzione, affinché sia di gradimento ai ragazzi/e ma soprattutto pratico e leggero.

L’astuccio alle medie: praticità ed organizzazione

Con l’ingresso in prima media, generalmente, zaini ed astucci (anche ben tenuti) utilizzati sino all’anno prima, sono abbandonati. Questo avviene prima di tutto perché, spesso, le fantasie scelte per il materiale scolastico delle elementari non corrispondono più ai gusti dei ragazzi/e. Considerati troppo infantili, anche se amati sino a tre mesi prima, anche gli astucci fanno una brutta fine!

Ma ci sono altre 5 ragioni per cui, alle medie, si acquista un astuccio nuovo:

  • si necessita di maggiore capienza;
  • sono necessari più scomparti;
  • la zip deve essere resistente;
  • la pulizia deve essere semplice;
  • le dimensioni devono essere adeguate al materiale e allo zaino.
L'astuccio delle scuole medie
iStock
Differenze fra l’astuccio delle elementari e quello delle medie

Cosa considerare prima di acquistare un astuccio

Alle medie è necessario che bambini e bambine comincino ad essere più autonomi e responsabili. A scuola, come a casa spetta a loro organizzare lo zaino, controllare portare per fare i compiti o per le lezioni del giorno dopo.

Quello che possiamo fare noi genitori, è aiutarli all’inizio, per poi lasciarli liberi di sbagliare, provare, e poi riuscire. Possiamo anche aiutarli a scegliere il materiale scolastico, offrendo un compromesso fra quello che è “bello” e quello che è pratico.

Senza imporci o sostituirci nella scelta dell’astuccio, possiamo guidarli nella scelta, facendo capire quali sono le caratteriste essenziali che poi li aiuteranno nella gestione quotidiana.

L'astuccio delle scuole medie
iStock
Gli astucci che aiutano a tenere ordinata la cancelleria

Astuccio: uno, due e tre scomparti

La scuola potrebbe dare delle indicazioni su quale astuccio (o quali astucci) acquistare, ma, se così non fosse, ci troviamo di fronte a diverse opzioni.

  • L’astuccio ad uno scomparto è leggero e adatto ai ragazzi più ordinati
  • L’astuccio a due scomparti è il miglior compromesso
  • L’astuccio a tre scomparti è ideale per chi porta molti strumenti/cancelleria, ma è ovviamente più ingombrante.

In alcuni casi, vengono richiesti più astucci: per arte, disegno, tecnica, e così via. In tal caso, ogni astuccio avrà il suo materiale e verrà portato a scuola solo il giorno della lezione. Questa scelta aiuta nel non dover potare a scuola un unico astuccio (spesso molto grande e pensante), ma può anche avere degli svantaggi in termini economici.

L'astuccio delle scuole medie
iStock
Come scegliere l’astuccio migliore

Astuccio già completo o da riempire?

Se gli astucci delle elementari, che in genere sono pensati per pennarelli e colori a matita, sono venduti quasi sempre già accessoriati, quelli delle medie è più raro che includano la cancelleria.

La cosa migliore da fare è acquistare un modello e personalizzarlo, scegliendo penne, matite, evidenziatori e accessori con le caratteristiche che sappiamo essere richiesti dai diversi professori e professoresse.

Le caratteristiche che fanno la differenza

L’astuccio (o gli astucci delle medie) spesso sono scelti anche in base a ciò che va più di moda nella scuola di riferimento. Brand, colori, fantasie sono condizionati dalla moda più che alle elementari.  Il senso di appartenenza, la necessità di sentirsi come gli altri è comune, normale, quindi nostro figlio/a potrebbe avere già le idee chiare, prima ancora dell’acquisto.

Ci sono comunque 8 caratteristiche che fanno la differenza, in un astuccio:

  • zip robuste;
  • apertura completa;
  • elastici resistenti;
  • fondo rinforzato;
  • trattamento impermeabile;
  • possibilità di lavarlo.
L'astuccio delle scuole medie
iStock
L’astuccio non deve essere solo bello, ma anche capiente e resistente

I migliori astucci per le medie, su Amazon

Ora vediamo quale astuccio possiamo acquistare, che sia caratterizzato da:

  • miglior rapporto qualità-prezzo;
  • capienza;
  • resistenza;
  • leggerezza.

Il “miglior” astuccio non è necessariamente il più costoso, come non esiste quello perfetto: ogni studente ed ogni scuola ha esigenze differente. L’importante è che quello scelto, coniughi organizzazione, resistenza e praticità, accompagnando i nostri ragazzi/e per tutto il triennio, senza appesantire inutilmente lo zaino.

ZIPIT Half & Half Astuccio Scuola, con Scomparto Trasparente, Menta
ZIPIT Half & Half Astuccio Scuola, con Scomparto Trasparente, Menta
    36,37 EUR
    Acquista su Amazon

    Multitasche, con il plus della tasca frontale trasparente, per poter trovare più facilmente ciò che serve, questo modello, oltre ad essere molto capiente, è adatto a tutti i gusti, grazie alla gamma di colori disponibile.

    FOSDICK Grazioso Astucci Penne con 4 Scomparti, Astuccio Scuola, Astucci Grande Capacità, Astuccio per Matite, Cancelleria, Organizer per Scuola Media Università Ufficio
    FOSDICK Grazioso Astucci Penne con 4 Scomparti, Astuccio Scuola, Astucci Grande Capacità, Astuccio per Matite, Cancelleria, Organizer per Scuola Media Università Ufficio
      16,99 EUR
      Acquista su Amazon

      Quattro scomparti, ampi e dotati di zip, questo astuccio per le medie (in canvas), con tasca frontale trasparente, adatta a forbici, colla e nastro adesivo, piacerà molto a chi ama i colori pastello. Disponibile in rosa chiaro ed in lilla.

      Offerta
      Mokani Astuccio Grande, Astuccio Scuola Grande Capacità, Organizzatore Scuola Media Università Ufficio per Studenti Ragazze Ragazzi Donne, Viola
      Mokani Astuccio Grande, Astuccio Scuola Grande Capacità, Organizzatore Scuola Media Università Ufficio per Studenti Ragazze Ragazzi Donne, Viola
        13,99 EUR −5% 13,29 EUR
        Acquista su Amazon

        Estremamente capiente, ma non adatto ai disordinati, questo stilosissimo astuccio per le medie (e per le superiori!), in tessuto, è disponibile in tre varianti molto diverse fra loro.

        Bunnychic Astuccio per ragazze, portapenne con 2 scomparti per la scuola
        Bunnychic Astuccio per ragazze, portapenne con 2 scomparti per la scuola
          11,99 EUR
          Acquista su Amazon

          Grande capienza distribuita in due scomparti, per un astuccio in morbido tessuto trapuntato. La varietà della gamma colori ed il prezzo, non lasciano che l’imbarazzo della scelta. Perfetto per ogni materia ed ogni studente, al netto di quelli con il vizio di scrivere/macchiare la scocca degli astucci.

          FINPAC Astuccio di Grande Capacità, Portatile Cancelleria Borsa con 3 Scomparti, Portamatite con Cerniera per Scuola Ufficio Studenti Universitari Adulto, (Z-Dont Touch)
          FINPAC Astuccio di Grande Capacità, Portatile Cancelleria Borsa con 3 Scomparti, Portamatite con Cerniera per Scuola Ufficio Studenti Universitari Adulto, (Z-Dont Touch)
            21,99 EUR
            Acquista su Amazon

            Tre scomparti in materiale resistente all’acqua e facile da pulire, questo astuccio in 4 versioni colore/fantasia, ha zip, tasche e retine interne per gestire meglio la cancelleria, dispone anche di una piccola cinghia da polso, per renderlo più facilmente trasportabile.

            Baagl Astuccio Scolastico per Ragazze e Ragazzi - Portacancelleria per Articoli Scolastici, Metallico Holo
            Baagl Astuccio Scolastico per Ragazze e Ragazzi - Portacancelleria per Articoli Scolastici, Metallico Holo
              22,45 EUR
              Acquista su Amazon

              Con 12 elastici portapenne, tasca interna con cerniera e scomparto trasparente, grazie al materiale resistente, questo astuccio per le medie dispone di 15 varianti fra fantasie e colori. Ottimo compromesso fra praticità, organizzazione, semplicità di pulizia, resistenza ed estetica.

              Offerta
              Astuccio per penne con 3 scomparti, grande capacità, astuccio con cerniera resistente, portapenne per ragazze, ragazzi e adolescenti, materiale per ufficio, Viola, Middel
              Astuccio per penne con 3 scomparti, grande capacità, astuccio con cerniera resistente, portapenne per ragazze, ragazzi e adolescenti, materiale per ufficio, Viola, Middel
                8,99 EUR −10% 8,11 EUR
                Acquista su Amazon

                3 scomparti per 5 varianti colore una più bella dell’altra! Resistente alla polvere e all’acqua, facile da pulire , con cerniera liscia e resistente, questo astuccio è un passepartout anche per il futuro!

                Oxford, Favorit, Astuccio rotondo per matite, 1 scomparto con cerniera, 22 x 7 x 7 cm, Nero
                Oxford, Favorit, Astuccio rotondo per matite, 1 scomparto con cerniera, 22 x 7 x 7 cm, Nero
                  6,10 EUR
                  Acquista su Amazon

                  Se quello che cercate o che cerca la scuola è un astuccio piccolo, leggerissimo, la bustina è la soluzione migliore, trovando spazio anche negli zaini stracolmi di libri.

                  EASTPAK BENCHMARK Single Astuccio, Black Denim
                  EASTPAK BENCHMARK Single Astuccio, Black Denim
                    13,00 EUR
                    Acquista su Amazon

                    Resistente, facile da pulire, leggerissimo, è l’astuccio più in voga degli ultimi anni. Da acquistare, come il modello precedente se non è necessario portare tanta cancelleria, che richiederebbe una specifica organizzazione.

                    COMIX Tombolino Allover
                    COMIX Tombolino Allover
                      17,03 EUR
                      Acquista su Amazon

                      Perfetto per chi non deve portarsi il mondo nello zaino, questo astuccio è allegro, resistente, facile da pulire, leggerissimo!  Con una zip durevole e scorrevole, farà compagnia per molti anni, ai nostri ragazzi/e delle medie!

                      Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

                      Scuola