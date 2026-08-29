L’astuccio delle scuole medie: 10 modelli irresistibili

iStock

Quando la scuola è alle porte, c’è una cosa che allevia la nostalgia della vacanza: dalla cancelleria colorata e divertente, agli astucci, ai diari. Piccoli accessori scolastici che aiutano a rendere più allegro e divertente anche lo studio dei più grandi.

In questo articolo vi daremo qualche tips su quali siano gli astucci preferibili quando, dalla scuola primaria, si passa alla scuola secondaria. Le scuole medie hanno caratteristiche ben diverse dalla scuola elementare: i nostri figli e le nostre figlie portano zaini più pesanti (a volte decisamente troppo pesanti per i loro corpicini da bambini), ogni giorno sono alle prese con molte (nuove) materie diverse, i tragitti casa-scuola sono spesso percorsi in autonomia. Insomma, il materiale scolastico va pensato con attenzione, affinché sia di gradimento ai ragazzi/e ma soprattutto pratico e leggero.

L’astuccio alle medie: praticità ed organizzazione

Con l’ingresso in prima media, generalmente, zaini ed astucci (anche ben tenuti) utilizzati sino all’anno prima, sono abbandonati. Questo avviene prima di tutto perché, spesso, le fantasie scelte per il materiale scolastico delle elementari non corrispondono più ai gusti dei ragazzi/e. Considerati troppo infantili, anche se amati sino a tre mesi prima, anche gli astucci fanno una brutta fine!

Ma ci sono altre 5 ragioni per cui, alle medie, si acquista un astuccio nuovo:

si necessita di maggiore capienza;

sono necessari più scomparti;

la zip deve essere resistente;

la pulizia deve essere semplice;

le dimensioni devono essere adeguate al materiale e allo zaino.

iStock

Cosa considerare prima di acquistare un astuccio

Alle medie è necessario che bambini e bambine comincino ad essere più autonomi e responsabili. A scuola, come a casa spetta a loro organizzare lo zaino, controllare portare per fare i compiti o per le lezioni del giorno dopo.

Quello che possiamo fare noi genitori, è aiutarli all’inizio, per poi lasciarli liberi di sbagliare, provare, e poi riuscire. Possiamo anche aiutarli a scegliere il materiale scolastico, offrendo un compromesso fra quello che è “bello” e quello che è pratico.

Senza imporci o sostituirci nella scelta dell’astuccio, possiamo guidarli nella scelta, facendo capire quali sono le caratteriste essenziali che poi li aiuteranno nella gestione quotidiana.

iStock

Astuccio: uno, due e tre scomparti

La scuola potrebbe dare delle indicazioni su quale astuccio (o quali astucci) acquistare, ma, se così non fosse, ci troviamo di fronte a diverse opzioni.

L’astuccio ad uno scomparto è leggero e adatto ai ragazzi più ordinati

è leggero e adatto ai ragazzi più ordinati L’astuccio a due scomparti è il miglior compromesso

è il miglior compromesso L’astuccio a tre scomparti è ideale per chi porta molti strumenti/cancelleria, ma è ovviamente più ingombrante.

In alcuni casi, vengono richiesti più astucci: per arte, disegno, tecnica, e così via. In tal caso, ogni astuccio avrà il suo materiale e verrà portato a scuola solo il giorno della lezione. Questa scelta aiuta nel non dover potare a scuola un unico astuccio (spesso molto grande e pensante), ma può anche avere degli svantaggi in termini economici.

iStock

Astuccio già completo o da riempire?

Se gli astucci delle elementari, che in genere sono pensati per pennarelli e colori a matita, sono venduti quasi sempre già accessoriati, quelli delle medie è più raro che includano la cancelleria.

La cosa migliore da fare è acquistare un modello e personalizzarlo, scegliendo penne, matite, evidenziatori e accessori con le caratteristiche che sappiamo essere richiesti dai diversi professori e professoresse.

Le caratteristiche che fanno la differenza

L’astuccio (o gli astucci delle medie) spesso sono scelti anche in base a ciò che va più di moda nella scuola di riferimento. Brand, colori, fantasie sono condizionati dalla moda più che alle elementari. Il senso di appartenenza, la necessità di sentirsi come gli altri è comune, normale, quindi nostro figlio/a potrebbe avere già le idee chiare, prima ancora dell’acquisto.

Ci sono comunque 8 caratteristiche che fanno la differenza, in un astuccio:

zip robuste;

apertura completa;

elastici resistenti;

fondo rinforzato;

trattamento impermeabile;

possibilità di lavarlo.

iStock

I migliori astucci per le medie, su Amazon

Ora vediamo quale astuccio possiamo acquistare, che sia caratterizzato da:

miglior rapporto qualità-prezzo;

capienza;

resistenza;

leggerezza.

Il “miglior” astuccio non è necessariamente il più costoso, come non esiste quello perfetto: ogni studente ed ogni scuola ha esigenze differente. L’importante è che quello scelto, coniughi organizzazione, resistenza e praticità, accompagnando i nostri ragazzi/e per tutto il triennio, senza appesantire inutilmente lo zaino.

Multitasche, con il plus della tasca frontale trasparente, per poter trovare più facilmente ciò che serve, questo modello, oltre ad essere molto capiente, è adatto a tutti i gusti, grazie alla gamma di colori disponibile.

Quattro scomparti, ampi e dotati di zip, questo astuccio per le medie (in canvas), con tasca frontale trasparente, adatta a forbici, colla e nastro adesivo, piacerà molto a chi ama i colori pastello. Disponibile in rosa chiaro ed in lilla.

Estremamente capiente, ma non adatto ai disordinati, questo stilosissimo astuccio per le medie (e per le superiori!), in tessuto, è disponibile in tre varianti molto diverse fra loro.

Grande capienza distribuita in due scomparti, per un astuccio in morbido tessuto trapuntato. La varietà della gamma colori ed il prezzo, non lasciano che l’imbarazzo della scelta. Perfetto per ogni materia ed ogni studente, al netto di quelli con il vizio di scrivere/macchiare la scocca degli astucci.

Tre scomparti in materiale resistente all’acqua e facile da pulire, questo astuccio in 4 versioni colore/fantasia, ha zip, tasche e retine interne per gestire meglio la cancelleria, dispone anche di una piccola cinghia da polso, per renderlo più facilmente trasportabile.

Con 12 elastici portapenne, tasca interna con cerniera e scomparto trasparente, grazie al materiale resistente, questo astuccio per le medie dispone di 15 varianti fra fantasie e colori. Ottimo compromesso fra praticità, organizzazione, semplicità di pulizia, resistenza ed estetica.

3 scomparti per 5 varianti colore una più bella dell’altra! Resistente alla polvere e all’acqua, facile da pulire , con cerniera liscia e resistente, questo astuccio è un passepartout anche per il futuro!

Se quello che cercate o che cerca la scuola è un astuccio piccolo, leggerissimo, la bustina è la soluzione migliore, trovando spazio anche negli zaini stracolmi di libri.

Resistente, facile da pulire, leggerissimo, è l’astuccio più in voga degli ultimi anni. Da acquistare, come il modello precedente se non è necessario portare tanta cancelleria, che richiederebbe una specifica organizzazione.

Perfetto per chi non deve portarsi il mondo nello zaino, questo astuccio è allegro, resistente, facile da pulire, leggerissimo! Con una zip durevole e scorrevole, farà compagnia per molti anni, ai nostri ragazzi/e delle medie!