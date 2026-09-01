Novakid Imparare l'inglese con Novakid

Settembre si avvicina, e con lui la solita corsa a incastrare gli impegni pomeridiani dei bambini: sport, compiti, magari uno strumento musicale… e l’inglese, immancabile nella lista di ogni genitore che guarda al futuro. Adesso, però, c’è una variabile in più da considerare. L’intelligenza artificiale non è più un argomento da convegni di tecnologia o da articoli di fantascienza: è già nelle case, nelle scuole, negli strumenti che i nostri figli usano ogni giorno.

La domanda che si pongono sempre più mamme e papà non è tanto “se” affidarsi anche all’IA, ma “come” trasformarla in un’alleata. Può diventare il miglior “superpotere” per aiutare i bambini a imparare l’inglese in modo naturale, coinvolgente e su misura per ciascuno di loro?

Inglese e futuro: cosa chiedono davvero le famiglie italiane

I numeri raccontano una consapevolezza ormai diffusa. Secondo un’indagine condotta da Novakid, scuola di inglese online per bambini dai 2 ai 14 anni, l’86,5% dei genitori italiani ritiene che la scuola dovrebbe dare più spazio alle lingue straniere, in particolare all’inglese. Un dato netto, che conferma come questa lingua non venga più percepita come una materia scolastica tra le tante, ma come la chiave d’accesso a un mondo senza confini, fatto di studio, opportunità professionali e relazioni internazionali.

Ma cosa intendono davvero i genitori quando parlano di “imparare bene l’inglese”? La ricerca aiuta a capirlo: il 38% mette al primo posto lo sviluppo di competenze comunicative reali – ascolto, conversazione, sicurezza nell’esprimersi – lasciando indietro il vecchio mito del voto in pagella, prioritario solo per il 12% degli intervistati. È un cambio di prospettiva significativo: conta meno l’esito di un’interrogazione, molto di più la capacità di un bambino di sentirsi a proprio agio quando la lingua va davvero usata, in videochiamata con un coetaneo straniero, in vacanza, o semplicemente guardando un cartone in lingua originale.

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L’intelligenza artificiale come acceleratore d’apprendimento

Le famiglie chiedono più spazio alle lingue, ma non guardano alla tecnologia con diffidenza, anzi. Il 65% dei genitori ritiene che gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possano accelerare l’apprendimento, rendendo lo studio più fluido e coinvolgente: una fiducia che, dalla stessa indagine, risulta condivisa anche da gran parte del corpo docente, tutt’altro che ostile alla tecnologia in classe.

Ma come funziona davvero questa “accelerazione”? Non significa sostituire il maestro con uno schermo, bensì affiancarlo con uno strumento che osserva, capisce e si adatta. L’intelligenza artificiale analizza il ritmo di apprendimento del bambino, propone giochi didattici calibrati sul suo livello e suggerisce contenuti in linea con i suoi interessi specifici: che si tratti di spazio, dinosauri o calcio, la lezione diventa un terreno di gioco su misura.

E gli insegnanti, in tutto questo? Sembrano avere le idee molto chiare su dove passi il confine tra ciò che la tecnologia può fare e ciò che resta insostituibile. Il 94,1% dei docenti interpellati concorda: l’intelligenza artificiale non sostituirà mai il proprio ruolo, ma lo potenzia, occupandosi della parte più “meccanica” della personalizzazione e lasciando al maestro ciò che conta davvero ossia ispirare, incoraggiare, costruire quella relazione di fiducia che fa la differenza nell’apprendimento di un bambino.

Il metodo Novakid: la sinergia perfetta tra IA, gioco ed empatia

È esattamente su questo equilibrio che si fonda il metodo di Novakid. Da un lato, la tecnologia: l’intelligenza artificiale traccia i progressi di ogni bambino e personalizza il suo percorso, che si sviluppa attraverso lezioni interattive in 3D e dinamiche di gamification per mantenere alta l’attenzione e la motivazione.

Dall’altro lato, l’elemento umano, che nel metodo Novakid resta centrale e insostituibile: oltre 3.700 insegnanti madrelingua e bilingui guidano le conversazioni in tempo reale, costruendo con ogni bambino un rapporto di fiducia. Sono loro a valorizzare la sicurezza emotiva dei più piccoli e, soprattutto, a eliminare quella paura di sbagliare che troppo spesso blocca l’apprendimento di una lingua straniera.

Anche la metodologia didattica si basa su questa filosofia: niente memorizzazione mnemonica di liste di vocaboli, ma immersione linguistica, storytelling, il metodo TPR (Total Physical Response, che unisce movimento fisico e apprendimento) e un approccio CLIL, che integra l’inglese con altre materie scolastiche. L’obiettivo non è far ripetere frasi a memoria, ma far vivere la lingua attraverso contesti reali e significativi per il bambino.

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Flessibilità a prova di mamma: l’inglese che si adatta alla famiglia

Chi ha bambini piccoli lo sa bene: la vera sfida di settembre non è trovare l’attività giusta, ma farla stare dentro un’agenda familiare già piena. Anche su questo fronte, Novakid ha costruito soluzioni per i ritmi reali delle famiglie: le lezioni individuali durano 25 minuti, il tempo giusto per mantenere alta la concentrazione di un bambino senza stravolgere pomeriggi già frazionati tra sport, compiti e altri impegni.

A questo si affianca un’apertura ancora più ampia al mondo: le sessioni di gruppo internazionali permettono ai bambini di confrontarsi con coetanei di altri Paesi, in un formato flessibile “hop on–hop off” che consente di partecipare seguendo i tempi e le esigenze di ogni famiglia, senza vincoli rigidi. Un modo per far sperimentare ai più piccoli l’inglese come strumento reale di incontro e scambio con il resto del mondo, la stessa logica di apertura e flessibilità che guiderà anche le prossime novità in arrivo su Novakid, costruite proprio per chi muove i primi passi in questo percorso

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Box informativo: identikit Novakid

Cos’è Novakid? Novakid è la piattaforma digitale per l’apprendimento dell’inglese rivolta ai bambini dai 2 ai 14 anni che unisce la più avanzata tecnologia ai migliori standard educativi.

Tecnologia & IA : monitoraggio dei progressi guidato dall’intelligenza artificiale per un apprendimento su misura, adattato al livello e agli interessi del bambino.

: monitoraggio dei progressi guidato dall’intelligenza artificiale per un apprendimento su misura, adattato al livello e agli interessi del bambino. Metodo : immersione linguistica, lezioni interattive in 3D, gamification e metodo CLIL per sviluppare la fluidità spontanea senza memoria mnemonica.

: immersione linguistica, lezioni interattive in 3D, gamification e metodo CLIL per sviluppare la fluidità spontanea senza memoria mnemonica. Insegnanti : oltre 3.700 docenti madrelingua e bilingui qualificati, focalizzati su empatia, conversazione e motivazione.

: oltre 3.700 docenti madrelingua e bilingui qualificati, focalizzati su empatia, conversazione e motivazione. Flessibilità : lezioni individuali da 25 minuti e gruppi internazionali con modello “hop on–hop off”.

: lezioni individuali da 25 minuti e gruppi internazionali con modello “hop on–hop off”. I numeri: oltre un milione di famiglie in 50+ Paesi la scelgono, con un punteggio di 4,7/5 su Trustpilot (90% di raccomandazione dai genitori). Dal 2017 a oggi, il numero di lezioni erogato è di oltre 29 milioni.

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