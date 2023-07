acasadi Andrea Bocelli, la magica tenuta di Poggioncino tra vigneti e cavalli

Andrea Bocelli, uno dei cantanti più celebri al mondo, è nato il 22 settembre 1958 a La Sterza, frazione del comune di Lajatico, nella splendida provincia di Pisa. Occorre essere così specifici perché proprio in questo territorio ricco di bellezza, natura rigogliosa e storia, sorge la splendida tenuta di Poggioncino.

Si tratta della spettacolare casa di Bocelli, che appartiene alla sua famiglia da generazioni. Un vero e proprio paradiso, sito nel cuore della Toscana più vera e incontaminata. Un’area che gli consente di ritrovare la giusta e meritata pace dopo i tantissimi impegni in giro per il mondo.

La casa di Andrea Bocelli

Per quanto abbia girato tantissimi Paesi, esibendosi in ogni dove e performando per eventi di caratura globale, come l’incoronazione di Re Carlo, Andrea Bocelli non ha mai lasciato casa, non davvero. Continua a tornare a pochi passi da Lajatico, dov’è nato e si trova la sua magnifica tenuta di Poggioncino.

È qui che i Bocelli, a breve distanza da uno dei borghi più antichi e caratteristici del territorio pisano, hanno deciso di realizzare la propria magione. Un luogo di pace assoluta, che sembra ergersi al di là del tempo e dello spazio.

Da più di due secoli qui sono cresciuti nuovi membri della grande famiglia Bocelli, che chiaramente ha un enorme apprezzamento per il territorio e la sua natura. Generalmente vige una certa riservatezza in merito agli interni, ma il cantante, così come la sua famiglia, non fa mistero degli esterni. È infatti facile individuare degli scatti sui profili Instagram ufficiali.

Scuderie e cantine

Andrea Bocelli ha una grande passione per i cavalli e la sua tenuta lo evidenzia ampiamente. Al suo interno vi sono infatti delle vere e proprie scuderie, col tempo divenute un’attrazione per i visitatori.

Quando possibile, il cantante si prende cura personalmente dei propri sei cavalli, affidati per il resto del tempo a mani esperte e alla sua stessa famiglia. Considerando le enormi dimensioni della tenuta Poggioncino, è facile immaginarlo impegnato in lunghe passeggiate in sella, scegliendo uno dei sei esemplari: Nevado, Athos, Aramis, Caudillo, Lousitano, Superior XXI e Girasol.

Altra grande passione del celebre talento italiano è il vino. L’intera tenuta si estende per un totale di 140 ettari, dei quali otto sono destinati al vigneto. Si tratta di una grande tradizione di famiglia, che va avanti da due secoli, dalla metà dell’Ottocento.

A occuparsi delle cantine e della vigna è oggi Alberto Bocelli, fratello dell’artista, di professione manager e architetto. Per metà, i loro vini sono destinati al mercato degli Stati Uniti. Per il 30%, invece, indirizzati in Nord Europa. Il restante 20% è promesso all’Italia, diffuso generalmente nella filiera della ristorazione.

Eventi nella tenuta Bocelli

Molto spesso la tenuta Poggioncino della famiglia Bocelli è aperta al pubblico per degli spettacolari eventi. In alcuni casi è presente proprio il grande artista, che offre i propri spazi immani per svariate organizzazioni. Basti pensare all’esclusiva cena di Gala dei concerti del Teatro del Silenzio, che si tiene ogni anno.

Nel 2016 trovò molto risalto sui giornali, dla momento che tra gli ospiti d’onore c’era anche il premio Oscar Nicolas Cage. La famiglia consente inoltre di noleggiare questi spazi, con scuderia, vigneto, cantina, aree private, sale attrezate e non solo. È infatti possibile organizzare eventi privati e aziendali nel corso di tutto l’anno. Pensate solo alla bellezza di un matrimonio celebrato qui, nel cuore della natura toscana.