Gianna Nannini a 72 anni fa l’impresa nel triathlon: la forza di non fermarsi mai

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianna Nannini

A 72 anni Gianna Nannini non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al contrario, la cantante ha ancora voglia di vivere nuove esperienze e di superare i suoi limiti. E a scelto di gridarlo al mondo, con la forza che la contraddistingue, compiendo un’impresa: ha partecipato al triathlon a Ibiza.

Gianna Nannini compie l’impresa a 72 anni: la sfida del triathlon

Nuoto, bici e corsa: il triathlon è una sfida sportiva che si disputa prima di tutto con sè stessi. Servono preparazione fisica e mentale, resistenza e tanto coraggio. Soprattutto a 72 anni quando spesso ci si ferma o si pensa che le esperienze da fare siano tutte finite lì. Ma questo non vale per Gianna Nannini che, superati i settant’anni, ha ritrovato una grande energia e la voglia di mettersi alla prova con sfide sempre più difficili.

L’ultima è quella del triathlon. La cantante ha infatti preso parte in questi giorni all’Ibiza Sprint Triathlon, una competizione sportiva durissima con 750 metri di nuoto, ben 17,5 chilometri da percorrere in bicicletta e infine cinque chilometri di corsa.

Una sfida decisamente impegnativa che Gianna Nannini ha deciso di affrontare con la sua consueta grinta. D’altronde non è la prima volta che la rocker italiana sceglie di superare i suoi limiti. L’aveva già fatto in altri due triathlon, entrambi a Barcellona, il primo nel 2019 e il secondo nel 2023.

Ad allenarla per partecipare alla competizione un allenatore di eccezione: Alex Schwazer. Tutto sarebbe iniziato grazie ad un incontro a Merano. “Gli ho chiesto se mi avrebbe potuta allenare per la prossima gara di triathlon. E lui mi ha detto sì – ha raccontato Gianna Nannini -. Da lì è nato tutto. Una grande professionalità, rara nel mondo dello sport”.

“Lei è molto molto metodica – ha spiegato lo sportivo, parlando della cantante -. Allenarla è molto facile, perché non è l’atleta che devi motivare per fare degli allenamenti specifici. Più che altro devi frenarla”.

Gianna Nannini inarrestabile a 72 anni

La cantante è davvero inarrestabile e a 72 anni non ha nessuna intenzione di sedersi e fermarsi. “Mi alleno cinque volte la settimana: nuoto, corsa e bici – aveva rivelato qualche tempo fa -. Bici solo indoor, non voglio cadere per terra di nuovo”.

L’avventura a Ibiza, purtroppo, non si è conclusa come Gianna Nannini sperava. A fermare la cantante senese è stato infatti un errore realizzato durante la gara ciclistica che ha costretto i giudici a invalidare il tempo finale.

Nonostante ciò Gianna non ha perso l’entusiasmo e si prepara alla prossima sfida sportiva. Un’impresa che presto compierà anche sul palco, di fronte a migliaia di fan. L’artista si sta preparando, anche grazie allo sport e agli allenamenti intensi, ad affrontare una lunga stagione di concerti.

Presto arriverà GiannaGold Celebration Tour – Live 2027, una serie di concerti nei palazzetti con lo scopo di celebrare i cinquant’anni di carriera dell’artista. Un appuntamento piuttosto impegnativo che riporterà l’energia dell’artista 72enne sul palco, anche grazie al triathlon.

“Lo faccio per stare bene sul palco, di base – aveva raccontato lei qualche tempo fa, parlando di questa disciplina -. È un impegno quasi meditativo che faccio. Invece che meditazione, faccio triathlon”.